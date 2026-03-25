Córdoba: el gobernador Martín Llaryora se realizó un narcotest

El gobernador se sometió al examen toxicológico obligatorio para la función pública provincial. Ya habían hecho lo mismo sus pares Gustavo Sáenz, de Salta, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , se realizó este miércoles un narcotest , el examen toxicológico que es requisito obligatorio para todos los funcionarios de la administración pública provincial.

Llaryora compartió su experiencia a través de sus cuentas en redes sociales, siguiendo los pasos de algunos de sus pares, como el santafesino Maximiliano Pullaro y el salteño Gustavo Sáenz , quienes ya se habían sometido a estudios similares.

Al respecto, el gobernador mediterráneo explicó que "se trata de un análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales".

"Quienes ejercemos responsabilidades de gobierno no podemos mantener ningún tipo de vínculo con estas sustancias. Tenemos el deber ético e institucional de garantizar, con hechos, que no existe relación alguna con el consumo de drogas ilegales", indicó el mandatario.

Me realicé el #narcotest , el examen toxicológico que impulsamos desde nuestra gestión como requisito obligatorio para todos los funcionarios de la administración pública. Se trata de un análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas… pic.twitter.com/EEbrpwRVMj

Por último, afirmó que este "es un compromiso indeclinable que asumimos en todos los frentes: combatir con firmeza a quienes envenenan a nuestra sociedad. Córdoba es un territorio hostil para el narcotráfico, y lo demuestra día a día".

Exámenes toxicológicos a la Policía

A mediados de enero, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, había realizado narcotest sorpresivos a la totalidad del Estado Mayor de la Policía de Córdoba, durante una reunión de evaluación y planificación de la temporada turística.

En ese marco, el ministro convocó al cuerpo médico de Sanidad Policial para llevar adelante el procedimiento sin aviso previo.

La medida tuvo como finalidad verificar la eventual presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, impulsada por el gobernador Martín Llaryora y sancionada en diciembre de 2023.

El propio Quinteros se sometió al test junto a las autoridades policiales.

Tras el procedimiento, el jefe de Policía señaló que la decisión fue informada minutos antes del inicio de la reunión y la calificó como “oportuna y necesaria”. “En esta Policía, quien no entienda y acate las reglas tendrá poco futuro”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Quinteros afirmó que la iniciativa se enmarca en un proceso de transformación institucional de la fuerza. “La Policía de Córdoba evoluciona y cambia paradigmas para fortalecer el profesionalismo y la transparencia. Someterse a este tipo de controles es una obligación de quienes tenemos responsabilidades en materia de seguridad”, expresó.

El operativo sanitario consistió en un análisis toxicológico de orina para la detección de sustancias psicoactivas, complementado con una muestra adicional de saliva, y fue realizado por personal de salud de la propia fuerza.