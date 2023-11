Empresarios norteños, en alerta por posible desfinanciamiento de obra pública

Los titulares de las cámaras de la Construcción de Tucumán y Catamarca se mostraron en contra de que el Estado desfinancie las obras públicas , tras las declaraciones periodísticas que realizó el presidente electo Javier Milei en las que afirmó que “nosotros no tenemos plata, sí déficit fiscal, con lo cual, las obras (en ejecución) pueden ser entregadas y que las termine el sector privado. Que los intendentes busquen la forma de financiarlo”.

“Vemos un dejo de inaplicabilidad en esas afirmaciones. Primero, no se puede dejar un cementerio de obras en todo el territorio nacional porque significa no darle valor a todo lo que se ha hecho. Y segundo, la obra pública no es un gasto, es una inversión. En todo lo que se ha venido haciendo hay cuestiones que son de carácter muy necesario”, sostuvo Jorge Garber, presidente Cámara de la Construcción tucumana, en diálogo con Ámbito. El empresario sostuvo que entiende sobre la necesidad de terminar con el déficit fiscal “pero debe ser un esfuerzo compartido”, dijo.