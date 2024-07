Extienden durante todo julio "Movete por La Rioja", el programa provincial de beneficios para turistas

Movete por la rioja.jpg

A la vez, el mandatario pidió "preparar a la provincia para ser receptora de todas esas voluntades, de todas esas almas que van a la provincia y que salgan con ganas de volver a la provincia y que puedan ser difusores también de la belleza que tiene nuestra provincia y como siempre digo, fundamentalmente nuestra gente”.

Al respecto, Quintela dijo que “sabemos claramente que el sector privado, nuestros pequeños empresarios, son pequeños y medianos empresarios, ellos no tienen los bolsillos llenos de plata, no son grandes inversores, no son grandes empresarios".

Movete por la rioja.jpg

"Eso es lo que nos permite tener un Estado para que la gente pueda llegar a donde ellos ofrecen su servicio ya que si la gente no llega ahí, ellos no pueden ofrecer su servicio, por lo tanto, no pueden crecer”, evaluó, y remarcó que “hasta tanto nuestra provincia tenga las inversiones que requieren en materia de infraestructura, no solamente para el turismo, sino para todas las actividades económicas de nuestra provincia, es muy difícil que se pueda desarrollar si no hay un Estado fuerte presente”.

Por último, el gobernador comentó: "Nosotros no entendemos que tengamos gastos, nosotros entendemos que tenemos inversión. Y cada cosa que realizamos, lo tenemos como una inversión para garantizar que cuando nosotros no estemos, La Rioja siga creciendo”.

Descuentos y beneficios para los turistas

Por su parte, el secretario de Turismo, José Rosa, especificó: “Hemos presentado este programa de “Movete por La Rioja” que tiene tres beneficios muy marcados y muy simples, que son todas las personas que eligen ir a la provincia de La Rioja hasta el 31 de julio, lo vamos a extender y es una gran noticia ahora porque va a entrar dentro de las dos semanas de invierno, van a poder contratar tres noches y solamente pagar dos todo el gasto que haga en la provincia se le va a devolver un 50% del total en puntos”

“Esos puntos son: un punto un peso, 100.000 puntos con 100.000 pesos, que pueden ser canjeables por más experiencia, más noches de alojamiento, de excursiones, gastronomía, etc”, explicó.

Además, el secretario destacó que “esa validación le da la posibilidad a la gente, de cualquier punto del país, a través de las empresas General Urquiza, Flecha Bus y Chevallier, viajar a la provincia de La Rioja con un descuento del 20, 30 40 y hasta el 50%”.

Para finalizar, Rosa sostuvo: “Es importante para la gente que todavía está armando su viaje de vacaciones de invierno, quiere salir un fin de semana, La Rioja es un destino que hoy cuenta con herramientas muy lindas para que la gente nos vaya a visitar y que pueda tener esos lindos beneficios”.

Estuvieron presentes en este lanzamiento en representación del sector privado, entre otros, el presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja y presidente de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVYT) Leopoldo Badul; Zulma Segovia, en representación de ASOCAHR (Asociación Civil de Alojamientos Hoteleros Riojanos); el presidente de la Cámara de Turismo del Bermejo, Carlos Francés; el gerente regional de Gral. Urquiza, Ezequiel Dilernia; el presidente de FEDECATUR (Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina), Héctor Viñuales; la analista engagement de Serviclub YPF, María de los Ángeles García y representantes de la FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Agencias de Viajes).