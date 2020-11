Chubut y Salta aprueban "ficha limpia"; Neuquén lo rechaza

A esta altura no parece casualidad que Chubut se convierta en la primera provincia del país en aplicar la “ficha limpia”. En la actualidad son varios los exfuncionarios con causas en proceso con, hasta el momento, condenas en primera instancia. Justamente este marco judicial es el que dividió en un primer momento los votos. Desde el Frente de Todos aseguraron que se trataba de una normativa anticonstitucional. Así lo manifestó la diputada provincial, Mónica Saso: “Aplicar restricciones a derechos electorales violentando garantías constitucionales, atenta directamente contra el Estado de Derecho y los principios básicos de nuestra Constitución Nacional”.

Al respecto, el autor del proyecto, Manuel Pagliaroni aseguró, en diálogo con Ámbito, que “los argumentos escuchados son pobres. Se habla de que no se estaría respetando la presunción de inocencia, pero no estamos hablando de una instancia legal, sino de los derechos electorales respecto de ser candidato. Desde nuestro punto de vista no tiene justificación. Si fue revisada su condena, no se le puede dar el beneficio de la duda. No se lo puede tener en un lugar de toma de decisiones. Nos parece insólito que se trate con esa liviandad”.

Este es uno de los temas principales por los que en el Congreso Nacional todavía no logró avanzar más allá de su presentación. “Es un proyecto de tribuna. Cambiemos sigue apoyándose en una falsa dicotomía por la cual ellos son la bandera de lo ético y lo moral. Pero basta con ver todas las causas que están surgiendo relacionados a los cuatro años de gobierno pasados para entender que la corrupción no tiene color político y que no se pueden infringir los derechos ciudadanos”, sostuvo una fuente nacional del Frente de Todos.

Sin embargo, tras los debates del caso, la “ficha limpia 2 logró la aprobación total. “Más allá de las diferencias, que el voto haya sido unánime es una enorme señal política para Chubut. Marca un buen camino. Muestra la comprensión de dar una señal clara de que no se puede tolerar la corrupción en el estado”, dijo Pagliaroni.

Más allá de su presentación legislativa, la génesis de la iniciativa se desprende un movimiento ciudadano, que asegura no tener orientación partidaria, que ideó una petición al respecto que ya lleva cerca de 370 mil firmas a través de change.or

Chubut atraviesa una crisis económica, social y también política. “Este tipo de crisis hace posible que haya mayor cantidad de diálogo entre los sectores. Hay madurez política suficiente en los partidos por más que sean antagónicos”, dice Pagliaroni. Y agrega que “el poder ejecutivo perdió autoridad y no cumplió con compromisos asumidos. El descreimiento en la figura del gobernador hacen que tengamos que vivir situaciones de violencia, las cuales rechazamos, debido a que la gente no percibe un rumbo y se impacienta”.

Otros casos

Además de Chubut, Salta también aprobó la “ficha limpia” tras un intenso debate. La iniciativa contó con el visto bueno de 53 de los 54 legisladores. El único voto negativo llegó de parte de Claudio del Plá, representante del Partido Obrero (tío de la diputada nacional), quien argumentó que “parece que la ficha limpia tendría poderes mágicos porque curaría al sistema (político). Lamentablemente no hay ni para empezar con esta ley que, tal vez, legítimamente se quiere impulsar”, aseguró Del Plá al considerar que “la corruptela es parte del sistema político del capitalismo, no se resuelve con un sistema de ficha limpia”.

Sin embargo, no en todas las provincias el proyecto logró avanzar. Es el caso de Neuquén, donde la mayoría de los legisladores provinciales rechazó la propuesta en la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. Por el contrario, en la ciudad capital la iniciativa cuenta con los consensos necesarios para avanzar en el HCD local.