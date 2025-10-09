Triple femicidio: ordenan la captura internacional del tío de "Pequeño J" y de "El Loco David"

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza dispuso la búsqueda nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani, señalados como partícipes del crimen de Lara, Brenda y Morena.

El Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la captura nacional e internacional de Manuel David Valverde Rodríguez , tío de “Pequeño J”, y de David Gustavo Morales Huamani , alias “ El Loco David” o “Tarta”, luego de la declaración de Celeste Guerrero , quien los reconoció como presentes en el lugar del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi .

La resolución judicial fue dictada tras la indagatoria de Guerrero , testigo clave en la causa, quien relató que ambos hombres se encontraban en la casa que alquiló a los presuntos narcos el día del crimen.

Según su testimonio ante el fiscal Carlos Adrián Arribas , los identificó como “dos sujetos con guantes de látex” y aseguró que les alquiló la vivienda por mil dólares para una supuesta fiesta.

Guerrero describió a Valverde Rodríguez , nacido en Perú el 8 de octubre de 1980 , como “alto y flaco”, y recordó que vestía “campera azul de AFA y gorra con visera negra”.

Según el diario La República, Valverde, alias “Chuman” , integra la banda “La Jauría” y fue acusado de homicidio en 2012 . Las cámaras de seguridad lo captaron junto a su sobrino “Pequeño J” y a su hermano Luis Valverde ingresando a Buenos Aires el 28 de agosto pasado vía Buquebús .

Quién es “El Loco David"

Por su parte, David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco David” o “Tarta”, también peruano, fue identificado por foto y vinculado al crimen por Víctor Sotacuro Lázaro, el remisero detenido en Bolivia.

Según su declaración, Huamani fue quien le pidió el viaje desde Florencio Varela hacia la villa 1-11-14, la madrugada del femicidio, y viajaba embarrado y mojado junto a otros dos hombres.

Además, continúa prófugo Alex Roger Idone Castillo, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por haber sido hallado con 51 kilos de cocaína en Perú.

Es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Florencia Ibáñez en el VW Fox blanco. Ibáñez, detenida días atrás, habría intentado ocultar la identidad de Idone, a quien calificó como su amante.

triple femicidio florencio varela Avanza la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela.

La declaración de Guerrero también aportó detalles sobre el posible móvil del crimen, que apunta a un ajuste de cuentas por el robo de cocaína. La pareja de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro detenido, declaró que en el hecho se habrían sustraído entre 3 y 30 kilos de droga, y que “Pequeño J” cobró un millón de dólares por su participación.

Con estos datos, las autoridades continúan la búsqueda de “El Loco” David, “Chusman”, Alex Idone y al menos dos sospechosos más vinculados al triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, uno de los casos más conmocionantes del año en el conurbano bonaerense.