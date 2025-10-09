Javier Milei realizó una breve recorrida por Mendoza y le pidió a sus militantes que "no aflojen"

El Presidente recorrió el centro acompañado por Karina Milei y Luis Petri. Desde una camioneta, tomó un megáfono y habló a los militantes que lo esperaban.

El presidente Javier Milei protagonizó una breve recorrida por el centro de Mendoza , en su última actividad en la provincia, acompañado por su hermana Karina y el ministro de Defensa y candidato a diputado Luis Petri . Desde una camioneta oficial, el mandatario tomó un megáfono para agradecer el apoyo de sus seguidores y pedirles que “no aflojen".

La jornada en Mendoza marcó el cierre de la visita presidencial, tras participar del tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael . Luego, Milei se trasladó al Hotel Sheraton y más tarde salió a recorrer la peatonal Sarmiento , donde lo esperaban cientos de simpatizantes que lo recibieron con banderas violetas y cánticos a su favor. Sin embargo, únicamente llegó a recorrer 10 minutos.

Javier Milei: “Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena”.

“ Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que decidir si seguimos por el camino en el que baja la inflación, cae la pobreza y suben los salarios, o si volvemos al modelo comunista del pasado que nos hundió ”, expresó el Presidente.

“ Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena ”, agregó desde la camioneta.

Entonces, Milei concluyó su mensaje: “Este 26 de octubre tenemos que reafirmar el cambio en las urnas. Si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. No tiremos a la basura el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos por salir adelante”.

Javier Milei en Mendoza: marchas a favor y en contra

Milei en Mendoza Javier Milei recorrió brevemente Mendoza junto a Karina y Luis Petri.

La actividad estuvo rodeada por un fuerte operativo de seguridad, del que participaron fuerzas nacionales, provinciales y la custodia presidencial.

Mientras Milei saludaba a sus seguidores desde el vehículo, un grupo de manifestantes se congregó en la misma zona para protestar contra el Gobierno nacional y provincial, al grito de “Fuera Milei, fuera”.

Marcha Milei Mendoza Manifestantes se agruparon frente a la recorrida de Javier Milei.

“La gente de Mendoza la está pasando mal. Milei y Cornejo le robaron a los jubilados y a la educación pública”, señaló uno de los manifestantes en declaraciones a C5N.

En el operativo se dispuso un vallado únicamente para los manifestantes opositores, quienes incluso fueron movidos por la policía. Fue luego de ese traslado que militantes libertarios y opositores quedaron cara a cara, pero el encuentro no pasó a mayores.