Guillermo Francos a los gobernadores: transferencias de obras, sí; subsidios al transporte, no

Obra pública, sí; subsidios al transporte, no. Tal como adelantó Ámbito este jueves, el Gobierno ve con buenos ojos ceder algunos proyectos paralizados por Nación para que las provincias se hagan cargo de su finalización. Pero, en paralelo, aclara que no habrá vuelta atrás con la disolución del Fondo Compensador del Interior, un reclamo que los intendentes impulsan con mayor vehemencia.

"Voy a plantear que, si el Gobierno nacional no la quiere hacer o la quiere suspender y dejar a medias, nosotros como Gobierno provincial tenemos que hacernos cargo para ir terminándola de una vez por todas. Tendría que ser la ruta del progreso, de la vida y el desarrollo, y no la ruta de la muerte. Si no la va a hacer la Nación, me comprometo a terminarla", sostuvo el gobernador.