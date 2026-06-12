Preocupación en el sector turístico de la Patagonia por el mal estado de las rutas nacionales

Representantes hoteleros y gastronómicos mantuvieron una reunión virtual y analizaron distintos ejes para el desarrollo del rubro. "Se trabajó con mucha preocupación el estado de las rutas nacionales", indicaron.

Representantes del sector hotelero y gastronómico de toda la Patagonia , nucleados a través de las 14 Entidades patagónicas de FEHGRA , mantuvieron una reunión virtual de trabajo junto a autoridades del Ente Oficial de Turismo Patagonia Argentina , con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada y avanzar en una agenda común para el desarrollo turístico regional. En el encuentro manifestaron su preocupación por el estado de las rutas nacionales.

Del encuentro participaron el secretario de Turismo de la Provincia de La Pampa y presidente actual del Ente, Saul Echeveste ; por la Provincia de Neuquén, el presidente de Neuquentur, Gustavo Fernandez Capiet ; el director Ejecutivo de ATUR Río Negro, Diego Piquín ; el secretario de Estado de Turismo de la Provincia de Santa Cruz, Diego Gamboa ; el presidente del Instituto Fueguino de Turismo de la Provincia de Tierra del Fuego, Dante Querciali ; y la directora Ejecutiva del Ente Patagonia, Miriam Capasso , entre otras autoridades y referentes del sector.

La reunión permitió generar un "valioso espacio de intercambio para abordar temas estratégicos que impactan directamente en la competitividad y el crecimiento de los destinos patagónicos".

Entre los principales ejes trabajados se destacaron los pasos fronterizos y su importancia para la integración regional ; adecuación de infraestructura, eficiencia en los trámites y una mayor franja de atención. La conectividad aérea, terrestre y ferroviaria; y el fortalecimiento de la Marca Patagonia Argentina como herramienta de promoción turística nacional e internacional.

En materia de conectividad, se desarrolló un amplio debate sobre la situación actual del transporte aéreo, la disponibilidad de aeronaves, la realidad de las distintas compañías que operan en el país y la necesidad de mejorar la vinculación entre los destinos patagónicos.

Asimismo, se analizaron las oportunidades que podrían surgir a partir de nuevas alternativas de conectividad y de esquemas adaptados a las características de la región. "Se trabajó con mucha preocupación el estado de las rutas nacionales, no solo desde la mirada turística sino productiva de toda la región", indicaron.

Respecto de la Marca Patagonia Argentina, los participantes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo su posicionamiento y aprovechando su valor estratégico para la promoción de la región en mercados nacionales e internacionales. También se destacó la relevancia de iniciativas como Buy Patagonia y de las acciones de promoción conjunta que permiten mostrar a la Patagonia como un destino integrado, diverso y competitivo.

Durante el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de consolidar espacios permanentes de diálogo y trabajo entre el sector público y privado, entendiendo que los desafíos que enfrenta la actividad turística requieren una visión compartida y acciones coordinadas. En ese sentido, los representantes empresariales expresaron su voluntad de comenzar a participar activamente en las instancias de planificación regional, aportando la mirada y experiencia de quienes diariamente generan inversión, empleo y desarrollo en cada una de las comunidades patagónicas.

Como resultado de la reunión, se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita dar seguimiento a los temas abordados y generar nuevas instancias de intercambio y construcción colectiva.

"La Patagonia tiene enormes oportunidades de crecimiento. Para aprovecharlas plenamente es indispensable que el sector público y el privado trabajemos de manera coordinada, con objetivos comunes y una visión regional que nos permita potenciar nuestra presencia en los mercados y seguir generando desarrollo para nuestras comunidades”, destacaron los participantes al cierre del encuentro.

Desde la organización señalaron que "la reunión constituyó un paso más en el fortalecimiento de una agenda patagónica construida desde el consenso, el dialogo y el compromiso compartido de seguir posicionando a la región como uno de los destinos turísticos más importantes del país y del mundo".