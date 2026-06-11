La Legislatura bonaerense volvió a postergar el debate por los fondos para los municipios y crece la presión de los intendentes

El peronismo intentó destrabar el conflicto en Diputados con un nuevo proyecto para habilitar el uso libre de la primera cuota del Fondo de Emergencia Municipal, pero la oposición rechazó tratarlo sobre tablas. Varios distritos advierten dificultades para afrontar gastos y aguinaldos.

La Cámara de Diputados bonaerense volvió a postergar este jueves una definición sobre los fondos reclamados por los intendentes para enfrentar la caída de recursos. Aunque el oficialismo intentó avanzar con una nueva propuesta para destrabar el conflicto, la iniciativa no consiguió los votos necesarios y el debate quedó nuevamente demorado.

La novedad de la jornada fue la presentación de un proyecto del bloque de Unión por la Patria (UP) -el D2181/26-27- para modificar parcialmente el esquema del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. La iniciativa proponía que la primera cuota correspondiente al 30% de los recursos que actualmente tienen destino específico pudiera ser utilizada con libre disponibilidad por los municipios que aún no habían recibido esos recursos.

El peronismo buscó incorporar la propuesta sobre tablas y necesitaba una mayoría de dos tercios para habilitar su tratamiento. La oposición rechazó el mecanismo, por lo que no hubo una definición sobre un reclamo que los jefes comunales vienen planteando desde hace semanas. El PJ, Nuevos Aires y la UCR sufragaron de forma afirmativa, pero la iniciativa no logró avanzar.

Durante la sesión, el jefe de la bancada justicialista, Facundo Tignanelli, defendió la iniciativa impulsada por el oficialismo y explicó que fue elaborada junto al titular de la comisión de Presupuesto, Juan de Jesús, para dar respuesta a los planteos formulados por intendentes de distintos espacios políticos sobre el destino de los fondos generados a partir del endeudamiento provincial.

"Como todos saben, el 70% de los recursos se distribuye por CUD y es de libre disponibilidad. El 30% restante tenía un componente de decisión del Poder Ejecutivo y otro que debía ser definido por una comisión bicameral integrada por ambas cámaras. Esa comisión se constituyó en esta Cámara, pero no el Senado y ya pasaron seis meses desde la sanción de la ley", argumentó.

En ese marco, sostuvo que el proyecto buscaba habilitar, por única vez, que la primera de las tres cuotas correspondientes a ese 30% pudiera ser utilizada libremente por los municipios. "Lo traemos sobre tablas para que todos los bloques puedan aprobarlo y que todos los municipios cuenten con fondos en un momento complejo para la Argentina, para la Provincia y para los gobiernos locales dado que, entre otras cosas, se avecina el pago del aguinaldo", afirmó.

Tras la exposición de Tignanelli, el oficialismo solicitó tratar el proyecto sobre tablas y pidió que la votación fuera nominal, de modo que cada diputado expresara públicamente su posición. Sin embargo, la moción para habilitar el tratamiento inmediato de la iniciativa no alcanzó la mayoría agravada de dos tercios requerida por el reglamento -hubo 43 votos afirmativos contra 39 negativos- y fue rechazada. De esa manera, el proyecto no pudo debatirse en el recinto.

"Bueno, lo hemos intentado. Ya saben los intendentes con quiénes tienen que hablar para tratar este tema y darle agilidad a la cuestión", cerró Tignanelli e ironizó: "¿La Libertad Avanza, que votó en contra y no argumentó por qué, cree que los intendentes encontrarán pen drives con Bitcoins para pagar sus deudas y gastos corrientes?".

A su turno, el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich justificó el rechazo al tratamiento. “No somos ogros. Parece que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos, y no es así: todos queremos lo mismo”, apuntó.

Diego Garciarena, titular de UCR + Cambio Federal, también fundamentó su rechazo enfatizando que los municipios deberían ser autónomos, y remarcó: “Lo que necesitamos para que los intendentes tengan los recursos que necesitan es que funcione el Senado, porque podemos dar todas las medias sanciones que queramos, pero después vuelven porque no hay sesión”.

El legislador e intendente en uso de licencia de Exaltación de la Cruz, Esteban Nanni, se mostró molesto por el rechazo "en un contexto insostenible" y dijo sentirse "avergonzado" ante el rechazo de la norma "que busca dar alivio financiero ante una asfixia financiera generada por el Gobierno nacional".

En igual tono se expresó el radical Valentín Miranda quien sostuvo: "Estoy bastante sorprendido de que esta casa, que tiene varios exintendentes y gente ligada al territorio, le haya dado la espalda a una carta firmada por intendentes de todos los partidos políticos".

Tras la sesión, desde el Poder Ejecutivo relativizaron los argumentos esgrimidos para rechazar la propuesta. Una importante fuente de la administración bonaerense señaló a Ámbito que la falta de conformación de la comisión bicameral de seguimiento no impide la ejecución de los recursos contemplados en la Ley de Endeudamiento. Según explicó, "los municipios ya comenzaron a presentar proyectos sobre todo vinculados a infraestructura y varios de ellos se encuentran en condiciones de recibir financiamiento".

Bajo esa interpretación, el conflicto de fondo no pasa por cuestiones administrativas sino por el destino de los fondos. "La Bicameral es sólo de seguimiento: chequea que se otorgue el dinero para el proyecto solicitado. Los intendentes van a tener la plata. El tema es que quieren utilizar esos recursos para libre disponibilidad y no para los proyectos específicos previstos en la ley", resumió la fuente consultada. En el Gobierno sostienen que buena parte de los jefes comunales busca destinar esos recursos a afrontar gastos corrientes, en particular salarios y aguinaldos.

El FEFIM

El fondo fue creado a finales del año pasado en el marco de las negociaciones que permitieron la aprobación de la Ley de Endeudamiento impulsada por Axel Kicillof, que habilitó a la provincia a tomar deuda por más de 3500 millones de dólares.

La norma fijó un piso de $250.000 millones, de los cuales el 70% se distribuía automáticamente entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y era de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante quedaba condicionado a programas y proyectos específicos ejecutados por los ministerios de Infraestructura y Transporte y por el Instituto Cultural bonaerense.

El 6 de abril, el gobernador reglamentó el Fondo a través del Decreto 358 y creó tres líneas de financiamiento: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, dependiente del Ministerio de Transporte; el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura; y el Programa Cultura y Territorio, administrado por el Instituto Cultural.

Diputados La Cámara de Diputados bonaerense no logra destrabar los fondos para los municipios.

Sin embargo, la caída de la coparticipación federal y la desaceleración de la recaudación provincial y municipal profundizaron las dificultades financieras de numerosos distritos. En ese contexto, intendentes de distintos espacios políticos comenzaron a reclamar que el 30% de los recursos afectados a programas específicos pudiera utilizarse con libre disponibilidad para afrontar gastos corrientes y atender necesidades urgentes de gestión.

En ese marco, distintos bloques presentaron proyectos para modificar el esquema vigente. Las iniciativas impulsadas por legisladores del PRO y de la UCR buscaron habilitar el uso libre de la totalidad de los recursos, aunque con diferentes criterios de distribución. Sin embargo, las propuestas quedaron demoradas en la Cámara de Diputados ante la falta de consenso para avanzar.

Enojo opositor por el IOMA

Por otra parte, la Cámara baja también estuvo atravesada por la polémica en torno al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Este jueves, la oposición logró reunir el quórum para una sesión especial destinada a debatir la situación de la obra social de los estatales bonaerenses y tratar una batería de proyectos vinculados a su funcionamiento, entre ellos pedidos de informes, interpelaciones y modificaciones normativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/valenmirandaok/status/2065114183092285931?s=20&partner=&hide_thread=false No quisieron debatir #IOMA. Le tuvieron miedo a la discusión en el recinto.



Los diputados de la UCR estábamos listos para tratar el abandono que sufren los afiliados. Eligieron el silencio mientras los bonaerenses siguen esperando respuestas.



La realidad ya no se puede tapar. — Valentín Miranda (@valenmirandaok) June 11, 2026

No obstante, una vez iniciada la sesión, el bloque de Fuerza Patria bajó al recinto y bloqueó la posibilidad de avanzar con las iniciativas, ya que para su tratamiento sobre tablas se requería una mayoría de dos tercios que la oposición no consiguió reunir. De esa manera, los proyectos fueron rechazados y la sesión se levantó pocos minutos después de haber comenzado.

Tras el frustrado debate, referentes de los distintos bloques opositores brindaron una conferencia de prensa en la que acusaron al Gobierno bonaerense de evitar discutir la situación de la obra social. "El Gobierno provincial no quiere hablar de IOMA", cuestionaron, al tiempo que anticiparon que continuarán impulsando iniciativas para exigir explicaciones sobre la gestión del organismo que conduce Homero Giles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanesOsaba/status/2065121403096228280?s=20&partner=&hide_thread=false Acá estamos.

Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires.

Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones.

El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente… pic.twitter.com/X9Z0B6Mup1 — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) June 11, 2026

La diputada radical Alejandra Lorden sostuvo que la Cámara evitó discutir "un tema que tiene centralidad política para más de 2,2 millones de afiliados" y apuntó directamente contra la conducción del organismo. "El IOMA está peor que hace un año y medio, cuando Homero Giles vino a esta Cámara. Tenemos más de 15 proyectos presentados entre toda la oposición y ninguno pudo ser tratado hoy", afirmó.

En la misma línea, Garciarena, acusó al gobernador Kicillof de intentar evitar el debate sobre la obra social y enumeró una serie de problemas que, según sostuvo, atraviesa el organismo. Entre ellos mencionó la falta de medicamentos oncológicos, de prótesis y de audífonos, las intervenciones quirúrgicas suspendidas, las deudas con el Hospital Garrahan y con los municipios, y cuestionó el manejo de los recursos aportados por los afiliados. "Mientras tanto hay gente angustiada, desesperada y hasta muerta", afirmó el legislador, quien aseguró que la oposición continuará impulsando iniciativas para que IOMA "recupere sus recursos, sus prestaciones y su misión".

En tanto, el diputado de La Libertad Avanza Juanes Osaba expresó: "Somos la oposición en la Provincia de Buenos Aires. Vinimos a defender a los afiliados de IOMA y a pedir explicaciones. El kirchnerismo miente y se esconde. Dicen que los números tienen que cerrar con la gente adentro, pero en IOMA los números no cierran y la gente queda afuera".

Por su parte, el diputado Fernando Rovello cuestionó el funcionamiento de la obra social y sostuvo que los afiliados realizan aportes mensuales sin recibir prestaciones acordes. "Hoy quedó claro que no hay voluntad política", afirmó, y aseguró que IOMA atraviesa una situación crítica que afecta tanto a los trabajadores estatales como a los sistemas de salud municipales que atienden a sus afiliados.

Las críticas continuaron en redes sociales. La diputada libertaria Analía Corvino sostuvo que el oficialismo volvió a bloquear los pedidos de informes impulsados por la oposición para conocer la situación financiera de la obra social y cuestionó que más de dos millones de afiliados permanezcan "a la deriva". En la misma línea, su compañera de bloque Sofía Pomponio afirmó que "el oficialismo se levantó y se fue" para evitar dar explicaciones sobre la crisis que atraviesa el organismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresDeLeo/status/2065122027263205630?s=20&partner=&hide_thread=false El kirchnerismo sigue con las mismas mañas de siempre y pretende convertir a la Legislatura en una escribanía.



Habíamos logrado el quórum para debatir la grave situación de IOMA, que tiene como rehenes y víctimas a miles de bonaerenses que no reciben las prestaciones que… — Andrés De Leo (@AndresDeLeo) June 11, 2026

También se expresó el diputado de la Coalición Cívica Andrés De Leo, quien acusó al kirchnerismo de intentar convertir a la Legislatura en "una escribanía" y sostuvo que el oficialismo eligió "impedir el debate en lugar de dar respuestas a los afiliados". Por su parte, el senador libertario Carlos Curestis señaló que la sesión especial finalizó sin que pudiera tratarse ninguno de los expedientes vinculados a IOMA y aseguró que el oficialismo bajó al recinto únicamente para "no dar respuestas ni explicaciones".

En paralelo, hoy se le renovó la licencia a Gustavo Pulti, quien se desempeña como concejal en General Pueyrredón. Durante la sesión ordinaria también hubo espacio para una serie de homenajes y manifestaciones políticas. Los legisladores recordaron un nuevo aniversario de los fusilamientos de junio de 1955 perpetrados durante la denominada Revolución Libertadora, realizaron intervenciones vinculadas al décimo aniversario del movimiento "Ni Una Menos" y dedicaron un bloque de discursos al fallecimiento del músico Carlos Alberto "Indio" Solari.

cfk carnaval La izquierda y el peronismo repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner. @marielfmoreno1

Asimismo, el oficialismo y la izquierda repudiaron la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la que ayer se cumplió el primer aniversario; denunciaron las condiciones restrictivas en que se encuentra detenida en su departamento de San José 111 y rechazaron el hecho de que la titular del Partido Justicialista esté "proscripta".

"Cristina está detenida en peores condiciones que muchos genocidas. Intentan disciplinar al peronismo y al pueblo. Como no pudieron matarla, la quieren proscribir", dijo la diputada María Eva Limone en su intervención y agregó: "Una sentencia no puede terminar con el amor y la memoria de un pueblo por quien amplió sus derechos. Pero el pueblo no traiciona a quien le dio oportunidades y le devolvió la dignidad".