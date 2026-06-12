Datos de la plataforma financiera Simply Wall permiten conocer cuáles son las firmas que inyectan dinero para extraer hidrocarburos de manera ilegal en el Mar Argentino.

Rockhopper es una de las firmas que extraen petróleo en las Malvinas.

Datos recientes compilados por la plataforma financiera Simply Wall revelaron los nombres de las compañías que financian la explotación petrolera en las Islas Malvinas . Se trata de un entramado transnacional de 25 fondos de inversión británicos, bancos de Israel y pulpos de Wall Street que controla el 79,79% de la petrolera.

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La información fue difundida por el portal especializado Agenda Malvinas. Allí se consignó que apenas 25 principales accionistas poseen el 79,79% de la empresa Rockhopper. Al desglosar este porcentaje, queda expuesto cómo el colonialismo británico en el Atlántico Sur se ha asociado estratégicamente con las bancas de Oriente Medio y los mayores pulpos financieros de los Estados Unidos.

El peso mayoritario en el sostenimiento de la petrolera sigue estando en el corazón financiero del Reino Unido . Según los datos de Simply Wall St, las firmas británicas lideran el paquete accionario con un 26,76%; otorgando el respaldo institucional de la metrópoli colonial al proyecto extractivo:

El segundo motor de este consorcio es el capital financiero proveniente de Tel Aviv. Según consignó Agenda Malvinas, la banca y los fondos de pensión de Israel actúan como socios estratégicos que inyectan liquidez directa a la firma británica. Cinco entidades concentran más del 21% de la empresa:

Noked Capital Ltd.: El fondo de cobertura israelí es el tercer mayor dueño de Rockhopper, con el 9,21% de las acciones (£58,3 millones).

El fondo de cobertura israelí es el tercer mayor dueño de Rockhopper, con el 9,21% de las acciones (£58,3 millones). Gestión del Éxodo Israel Ltd. (Exodus): Controla el 6,06% de la firma (£38,4 millones), habiendo incrementado su participación un 19,1% en el último período.

Controla el 6,06% de la firma (£38,4 millones), habiendo incrementado su participación un 19,1% en el último período. Primer Banco Internacional de Israel Ltd. (FIBI) : Ostenta el 3,36% del paquete accionario (£21,3 millones).

: Ostenta el 3,36% del paquete accionario (£21,3 millones). Banco Leumi le-Israel BM : Uno de los gigantes bancarios de ese país posee el 2,22% de las acciones (£14 millones), registrando un salto en su inversión del 152%.

: Uno de los gigantes bancarios de ese país posee el 2,22% de las acciones (£14 millones), registrando un salto en su inversión del 152%. Etgar (Grupo Mizrahi Tefahot): Maneja el 0,59% de las acciones (£3,7 millones).

A este bloque se le suman firmas clave de gestión de activos de la región como Ion Fund Management (3,85%) e Ion Asset Management (3,44%), aceitando el puente financiero entre Tel Aviv y el Atlántico Sur.

La lista de accionistas provista por Simply Wall St incluye a las corporaciones estadounidenses y europeas más cuestionadas del planeta, aquellas que operan detrás de los grandes conflictos globales, con un 2,65 %:

The Goldman Sachs Group , Inc.: El gigante de Wall Street posee el 0,75% de las acciones (£4,8 millones).

, Inc.: El gigante de Wall Street posee el 0,75% de las acciones (£4,8 millones). BlackRock, Inc. : La mayor gestora de fondos del mundo controla el 0,6% de la compañía (£3,8 millones).

: La mayor gestora de fondos del mundo controla el 0,6% de la compañía (£3,8 millones). UBS Asset Management AG : El coloso bancario suizo retiene el 1,2% de las acciones (£7,6 millones), registrando un incremento del 156% en sus movimientos.

: El coloso bancario suizo retiene el 1,2% de las acciones (£7,6 millones), registrando un incremento del 156% en sus movimientos. Banco Julius Bär & Co. AG: Otra entidad de la banca privada suiza que aporta el 1,1% del capital (£7 millones).

La nómina transnacional se completa con firmas globales como Banco de Singapur Limitada (0,88%), Asesores de SRM de Mónaco (7,57%) y las operadoras británicas Barclays PLC (3,69%) e HSBC Global Asset Management (2,49%).