Gustavo Sáenz reunió a sus legisladores por la reforma laboral: advirtieron por obras y fondos coparticipables

El gobernador de Salta encabezó un encuentro con sus cuatro representantes en el Congreso. Pusieron el foco en el capítulo impositivo del proyecto. "Las provincias no podemos ceder más de nuestros recursos a Nación”, lanzaron.

"Las provincias no podemos ceder más de nuestros recursos a Nación”, advirtieron los legisladores salteños.

En plenas negociaciones con la Casa Rosada, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , reunió este martes a su tropa legislativa para analizan el impacto que tendrá la reforma laboral y delinear un estrategia de cara al debate venidero en el Senado. "Salta no va a resignar fondos ni obras estratégicas", advirtió el líder norteño.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete local, Sergio Camacho , y el ministro de Economía provincial, Roberto Dib Ashur , además de la senadora Flavia Royón y los diputados Yolanda Vega , Pablo Outes y Bernardo Biella , los cuatro alfiles parlamentarios de Sáenz para la pulseada.

Al respecto, el gobernador indicó que la reunión tuvo por objetivo "analizar conjuntamente el impacto de la reforma laboral y defender los recursos que le corresponden a nuestra provincia".

"El debate debe darse con responsabilidad, cuidando el federalismo y garantizando que las provincias no vean afectados sus recursos ni la continuidad de obras fundamentales para su desarrollo" , apuntó. Por último, anticipó que "Salta no va a resignar fondos ni obras estratégicas".

En tanto, la senadora Royón puso el eje en el capítulo impositivo incluido dentro del proyecto de reforma laboral y cómo impactará en la provincia. “Se plantea una baja de impuestos que tiene un impacto fiscal en las provincias y en los recursos coparticipables”, dijo la legisladora.

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, en la reunión con legisladores nacionales.

Consideró al respecto que bajar impuestos coparticipables “tiene un impacto muy fuerte. Proponemos buscar alternativas reduciendo impuestos nacionales que no afecten a las provincias para dar previsibilidad a la administración”, señaló Royón.

Con relación a las obras nacionales, indicó que el Gobernador les pidió sumarse a las gestiones para que el flujo de recursos no se detenga.

Por su parte, el diputado Outes opinó que se avalan medidas que permitan la generación de empleo registrado, pero también “tenemos el pleno convencimiento de defender los recursos coparticipables".

"Entendemos que hay que reducir tributos, pero el Gobierno nacional no puede hacerlo a costa de los recursos provinciales. Deben mirar los impuestos no coparticipables que se queda la Nación", manifestó.

En sintonía, Biella enfatizó “que las provincias no podemos ceder más de nuestros recursos a Nación”.

A su turno, Vega ratificó que la provincia ya finalizó con fondos propios obras que estaban a cargo de la Nación, como la ejecución de más de 2 mil viviendas, 18 escuelas, 19 Centros de Desarrollo Comunitario y otros proyectos que estaban incluidos en Argentina Hace.

"Todos los legisladores lamentaron la inasistencia de los representantes de La Libertad Avanza", indicaron en la administración salteña.

Gustavo Sáenz fue uno de los mandatarios que recibieron al ministro del Interior, Diego Santilli, en su provincia en los últimos días.

En la ocasión, manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

Y remarcó: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”. Por último, agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.