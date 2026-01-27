Salta establece narcotest obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado

El gobernador Gustavo Sáenz dispuso la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Quien no esté en condiciones deberá asumir las consecuencias", advirtió.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , estableció la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y organismos de control. "La función pública exige idoneidad y aptitud moral ", dijo el mandatario al justificar la medida.

Este martes, Sáenz oficializó la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y explicó que apunta "a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones".

"La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad", consideró el cacique norteño al firma el DNU.

Asimismo, el cacique norteño afirmó que "quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes , incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo".

Por último, dijo: "Gobernar es tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones".

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados de Salta había rechazado un pedido del legislador Juan Esteban Romero para tratar sobre tablas la obligatoriedad de narcotests a funcionarios públicos.

Firmé un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para los funcionarios de todos los poderes del Estado y organismos de control.

La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una…



La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una… pic.twitter.com/yFl0OCng4z — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) January 27, 2026

Antecedentes en Santa Fe y San Luis

A mediados del 2025, Santa Fe había implementado la modalidad de exámenes toxicológicos obligatorios para integrantes de las fuerzas de seguridad, así como también para los funcionarios provinciales. De hecho, el primero en someterse a la prueba fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro, luego de anunciar la puesta en marcha de la iniciativa.

Los mismos se realizan de manera sorpresiva, periódica y no anunciada para policías, penitenciarios y autoridades políticas, y están a cargo de laboratorios externos. Sus resultados son entregados en sobre cerrados a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador.

“Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó en la ocasión Pablo Cocccioni, ministro de Seguridad provincial.

Un año antes, en 2024, el puntano Claudio Poggi había dispuesto la obligatoriedad de los narcotest para integrantes de los tres poderes del Estado de San Luis.

Poggi firmó el decreto que somete a un examen toxicológico a funcionarios del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y del Judicial. En detalle, la normativa establece que hasta el propio gobernador y su Gabinete deben realizarlo.

La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y que se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.