Gustavo Sáenz enciende interna salteña con guiño a un tercer mandato bajo un sugestivo silencio libertario

"La Constitución me habilita un tercer mandato", lanzó el gobernador salteño y avivó los interrogantes sobre el futuro electoral para 2027. Un concejal libertario se expresó a favor de una hipotética candidatura del actual mandatario. La reacción del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

El gobernador de Salta Gustavo Sáenz prendió la mecha, en medio de un escenario político cada vez más tenso, al asegurar que "la Constitución me habilita un tercer mandato", una declaración que cayó como una bomba en la provincia y que, aunque todavía no confirmó su candidatura para 2027, deja entrever que la intención está más que latente. La frase no solo reavivó el debate sobre la reelección indefinida, sino que también expuso la fractura en el peronismo provincial y alimentó las sospechas de un pacto electoral con La Libertad Avanza.

Sáenz, quien gobierna Salta desde diciembre de 2019 y fue reelecto en 2023, se basa en una interpretación constitucional que, según él, le permitiría competir por una tercera vez. La polémica no es menor porque en otras provincias como en Santiago del Estero, San Juan, Tucumán y San Luis, la Corte Suprema de Justicia de la Nación limitó los mandatos consecutivos de gobernadores, un precedente que podría complicar los planes del salteño. Sin embargo, Sáenz parece dispuesto a jugar todas sus fichas en una interpretación favorable.

El exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien ocupó el cargo durante 12 años, fue el primero en reaccionar a las declaraciones de Sáenz de la semana pasada. Aunque asegura que no le interesa volver a un cargo público, Urtubey no dudó en plantear lo que se trataría de una segunda reelección de Sáenz y, sobre todo, una supuesta alianza entre el actual mandatario y LLA. "Hay muchas más posibilidades que la alianza de Sáenz sea con La Libertad Avanza, en las próximas elecciones", sostuvo durante una entrevista en un canal de televisión salteño y alimentó una teoría que circulaba en los pasillos políticos pero que nadie se animaba a verbalizar.

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Lo que más llamó la atención en estos últimos días fue la reacción del concejal libertario de la capital Rodrigo Quinteros, quien defendió en un video que publicó en sus redes sociales, la reelección de Sáenz -de manera elíptica- y criticó a Urtubey, sosteniendo que la Corte Suprema no debería intervenir y que el gobernador debería poder ser candidato, nuevamente. La pregunta, puertas para adentro del peronismo, de acuerdo a una fuente con la que dialogó Ámbito , es si Quinteros actuó solo o es un engranaje de un acuerdo más amplio. "La coincidencia entre la defensa del libertario y los intereses de Sáenz fue llamativa como para ser casual", sostuvo un dirigente justicialista.

La defensa de Rodrigo Quinteros no es un hecho aislado. No son pocas las voces de la política salteña que señalan sobre la existencia de una alianza entre el gobierno provincial y la Nación, y la caja de resonancia suele ser el Congreso, en donde los votos de los diputados de Sáenz suelen acompañar los proyectos de la Casa Rosada. La ausencia de estos contribuyó esta semana para que no hubiera sesión en la que iba a ser interpelado el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, sospechado de enriquecimiento ilícito. Sáenz siempre defendió su cercanía con Javier Milei, justificada en la necesidad de recursos federales. El propio mandatario contribuyó a alimentar las sospechas cuando esquivó el tema Adorni y omitió hacer declaraciones.

Llamativo silencio

En medio de este escenario, la senadora nacional Emilia Orozco, la referente de LLA que más mide en varios sondeos de opinión y candidata natural a la gobernación, mantiene un silencio estratégico. Según consultas de este medio, Orozco tendría un "bozal", por pedido de la Casa Rosada, para "criticar al actual mandatario". Orozco, quien fue la primera candidata de LLA en lugar del sojero Alfredo Olmedo en las elecciones nacionales legislativas de octubre de 2025, moderó su discurso contra Sáenz y reconcentró su estrategia de presencia solo a la capital provincial. Un repaso fugaz por sus cuentas en redes sociales muestra que las menciones a Gustavo Sáenz han desaparecido, que hasta hace algunos meses eran una constante.

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24 listas y una fractura

Mientras Gustavo Sáenz hace su juego, el peronismo salteño está en plena ebullición. El proceso de normalización del Partido Justicialista tomó volumen con la presentación de 24 listas para competir en las internas de agosto, un número que refleja la atomización y las divisiones internas. El peronismo local, despegado del oficialismo de Sáenz, va a la disputa con nombres propios en 11 departamentos, en una interna que promete ser una de las más disputadas de los últimos años. La pregunta es si esta fragmentación beneficiará al gobernador, quien parece haber encontrado en LLA un aliado inesperado para sortear la resistencia de su propio partido.

A menos de un año de las elecciones provinciales el tablero político salteño es cada vez más complejo. Sáenz apuesta a una interpretación constitucional que le permitiría un tercer mandato, mientras teje una alianza que podría reconfigurar el mapa político de la provincia. El peronismo, por su parte, está dividido y parece haber perdido la hegemonía que detentó hasta no hace muchos años. Ante el interrogante sobre si Sáenz será candidato en 2027, nadie puede confirmarlo pero tampoco desmentirlo.