Axel Kicillof calificó los anuncios de Javier Milei de "delirio cósmico" y se refirió a las candidaturas de cara a octubre

El gobernador bonaerense reaccionó a las medidas del Presidente para "blindar" el superávit fiscal. Además, se refirió a la interna del peronismo y el armado de listas de cara a octubre.

Axel Kicillof: entre la crítica a Javier Milei y la unidad de cara a las elecciones.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó los anuncios del presidente Javier Milei en cadena nacional de "delirio cósmico". Además, a poco más de una semana del límite para presentar los candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre, también habló del armado de listas nacionales y los objetivos de su gestión de cara a los comicios provinciales.

En detalle, la respuesta de Kicillof llega luego de que el Presidente anunciara que firmará una resolución que prohíba al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria y enviará un proyecto de ley para penalizar los presupuesto nacionales que incurran en déficit fiscal, luego de las derrotas sufridas en el Congreso de la Nación.

La cadena nacional del Presidente - en la que arremetió contra el Poder Legislativo por la serie de proyectos aprobados y decretos revocados - generó una reacción de todo el arco político. En su caso, el gobernador bonaerense calificó que la idea de penalizar a los diputados que "no votan lo que Milei piensa que hay que votar" es de "delirio cósmico".

"Lo quiere presentar como una ley. Si la camara no aprueba sus leyes, si le vetan sus decretos, ahora quiere que se autopersigan los diputados o senadores porque no están de acuerdo", detalló. "Es tremendamente border lo que está haciendo" , sentenció el dirigente peronista.

En este escenario, Kicillof volvió a arremeter contra el plan económico de Casa Rosada. En esta línea, acuso a Milei de "estar destruyendo el aparato productivo" a través de un "programa de disolución" y un plan antiinflacionario "parecido al de Martínez de Hoz, de Cavallo".

Javier Milei cruzó a los legisladores por la aprobación de diversos proyectos que "comprometen el equilibrio fiscal".

"Tenemos un Gobierno que niega la realidad con una idea de desregular todo, que quiere imponer la ley del más fuerte, y eso no funciona en ningún lugar del planeta", remarcó.

Sobre una de las grandes victorias que el Gobierno celebra - el superávit fiscal - el gobernador aseguró que el mismo es "bastante trucho" y ahondó: "Paró toda la obra, no le paga a los jubilados, a nosotros nos debe 12 billones de pesos de leyes vigentes que reclamamos en la Corte Suprema. Generar un superávit no pagando es bastante falaz, es un Gobierno que se limita a una discusión financiera con un tipo de la mesa de dinero (Luis Caputo) que trabaja con especuladores, eso no es una política económica", sentenció.

De cara a las elecciones, el gobernador advirtió: “Milei mira septiembre y mira octubre, también, como un cheque en blanco y como una convalidación".

La interna en el peronismo

La provincia de Buenos Aires tendrá elecciones el próximo 7 de septiembre. Por otro lado, el Congreso de la Nación también renovará sus bancas en los comicios legislativos nacionales a realizarse el 26 de octubre. En este contexto electoral, Kicillof se refirió al cierre de alianzas y listas y convocó a la unidad de su espacio

"Pienso que en octubre tenemos que ir con una sola boleta, eso es fundamental", analizó y luego adelantó: 1Estamos muy cerca de que el campo popular tenga una sola boleta que se oponga a Milei".

Elecciones boletas 2 La provincia de Buenos Aires tendrá sus elecciones el próximo 7 de septiembre, mientras que las nacionales serán el 26 de octubre. LC

Sobre la danza de nombres - entre las que se incluye a Máximo Kirchner como cabeza de lista para diputados por la provincia - Kicillof explicó: "No hay veto para nadie y tenemos que encontrar la mejor expresión".

"Surgen diferentes propuestas para encabezar la propuesta. Me parece bien. Todavía no lo hemos hablado (con Máximo), pero me parece bien que haya candidatos y propuestas", concluyó.