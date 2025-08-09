El mejor amigo para millones de aventureros: el perro robot que trasporta carga pesadas por horas







No deberíamos ser los humanos los únicos preocupados por ser reemplazados por robots. Ahora tus perros también van a estar intranquilos con este nuevo invento. El perro robot es pequeño y de 4 patas, pero tiene habilidades increíbles y muy útiles que facilitarán la vida de millones.

Además de su gran destreza para correr, subir escaleras muy altas o incluso escalar montañas y andar en terrenos desfavorables, también puede transportar cargas pesadas durante más de 10 kilómetros, o hasta que su batería se agote por completo.

Unitree A2 El perro robot con una gran cantidad de funciones y habilidades. Unitree A2: el perro robot que conquistó a millones por sus características El invento en cuestión es conocido como el Unitree A2. Es simplemente un perro robot, similar a los de raza pequeña, pero con una gran fuerza. Estando en el lugar, puede soportar hasta 100 kilos e incluso dar un pequeño salto, pero a la hora de transportar cargas, se recomienda hasta 25 kilos, aunque en la demostración pudo soportar 30kg durante 12 kilómetros.

Pero también tiene otras funciones, como por ejemplo, atravesar barreras de cristal, hacer volteretas hacia atrás, caminar por terrenos dificultosos y hasta realizar elegantes movimientos de baile a cuatro, dos, o incluso una pata. Baja escaleras a toda velocidad y es capaz de trepar bloques de piedra de hasta un metro de altura.

Tiene 2 baterías de 9000 mAh (miliamperios) que ofrecen una durabilidad de hasta 5 horas o 20 kilómetros de autonomía. Esto disminuye si se le coloca una carga pesada. La velocidad máxima a pie es de 5 metros por segundo.

