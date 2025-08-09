Una importante empresa está en quiebra por segunda vez y cerrarán 18 sucursales: qué pasará con los trabajadores







Ya les había pasado en el 2018, pero esta vez parece ser mucho más severo, los altos mandos de la compañía están viendo sus opciones.

La aclamada tienda de accesorios está atravesando una etapa muy complicada.

En el contexto económico actual, que está afectando a absolutamente todo el mundo, una famosa cadena de accesorios y joyas de Estados Unidos pensadas para gente joven se declaró oficialmente en banca rota. Los altos mandos de la compañía anunciaron el cierre de 18 tiendas, por ahora.

Si bien la compañía ya se había declarado en ese mismo estado en el año 2018, siguió buscando alternativas "estratégicas" para mantenerse a flote. Eso mismo es exactamente lo que está pasando ahora en 2025. De acuerdo a lo que se sabe, este problema se dio tanto por las medidas del gobierno estadounidense como por las nuevas competencias.

Claire´s 1 Qué productos vende Claire's La tienda Claire's es para los estadounidenses lo mismo que para los argentinos es TodoModa. Es una tienda que vende joyas y accesorios pensados principalmente para jóvenes y adolescentes. Entre sus productos se incluyen fundas de celular, pulseras, aros, anillos, cadenas y más.

También ofrecen perforación de orejas, juguetes y cotillón para fiestas. Todo pensado principalmente para captar el interés de niñas y adolescentes, pero también muchas mujeres jóvenes se ven interesadas en sus diversos productos de accesorios.

Claire's en quiebra La marca anunció que seguirá teniendo algunas tiendas abiertas en Estados Unidos, pero que estará evaluando sus opciones a futuro. Una de las principales iniciativas que están barajando es la de empezar a vender activos de maneta total y parcial.

Las principales sucursales que ya anunciaron su inminente cierre permanente son las siguientes: Galería en Tyler-ICG Icing , en Riverside.

, en Riverside. Claire’s del Newpark Mall, en Newark. Pero, eso no es todo, ya que se están cerrando locales en Utah, Texas, Washington, Nueva York, Minnesota, Pensilvania y Michigan. Eso solo en los Estados Unidos, ya que al rededor del mundo tienen 2.750 sucursales a lo largo de 17 países que están en peligro de cierre.

