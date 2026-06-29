Juan Manzur se activa en Tucumán y Gustavo Sáenz sella la unidad para quedarse con el PJ de Salta

El peronismo tucumano se mueve, tras la confirmación del senador nacional y exjefe provincial Juan Manzur de su intención de disputarle la gobernación a Osvaldo Jaldo en 2027. "Ya era hora que vuelva a Tucumán a hacer algo", respondió el mandatario. En Salta, las 24 nóminas que se inscribieron para la interna del Partido Justicialista acordaron una lista de unidad.

El peronismo tucumano se mueve, tras la confirmación del senador nacional y exjefe provincial Juan Manzur , a través de un dirigente de su confianza, de su intención de disputarle la gobernación a Osvaldo Jaldo en 2027. La respuesta del mandatario fue contundente: "Ya era hora que vuelva a Tucumán a hacer algo". El vicegobernador Miguel Acevedo y Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, cerraron filas en torno a la reelección de Jaldo. En Salta, las 24 nóminas que se inscribieron para la interna del Partido Justicialista acordaron una lista de unidad que lleva el sello del gobernador Gustavo Saénz. Juan Manuel Urtubey y La Cámpora, decidieron no participar del proceso porque, aseguran, carece de legitimidad.

Fernando Juri Debo, exDefensor del Pueblo, blanqueó en una entrevista en un canal de streaming las intenciones del senador nacional Juan Manzur para 2027, desplazado (en los hechos, pese a que detenta la presidencia del Partido Justicialista, en uso de licencia) de la conducción del peronismo. "Está decidido a ser gobernador", dijo. Además, anticipó que el manzurismo no competirá en una interna del PJ, al señalar que "ir a la interna es entregarse y hoy el aparato en política es el que define, vamos a salir por afuera". "Vamos a tener dos listas, una de Jaldo y otra de Manzur". Juri Debo, quien funge de vocería de Manzur, acusó al gobernador de ejercer un liderazgo basado en el control y la disciplina. "Él no persuade, él ordena", disparó.

El gobernador Osvaldo Jaldo no tardó en contestar. En rueda de prensa, tras una misión oficial a Buenos Aires, redobló la apuesta y ratificó que en 2027 repetirá la fórmula con el vicegobernador Miguel Acevedo y le restó trascendencia a las actividades de Manzur. "Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó con ironía. "La banca es de Tucumán; no es de Buenos Aires. Entonces, tendría que estar radicado acá, viajar a las sesiones y volver. Pero trabajar en Tucumán". La chicana no fue al azar, buscó presentar a su antecesor como un senador ausente, desconectado de la realidad provincial, algo que la dirigencia peronista le critica al senador nacional desde antes que asumiera como Jefe de Gabinete de Ministros del expresidente Alberto Fernández, en 2021, por su ambición de proyección nacional. "Abandonó hasta a sus hombres de más estrecha confianza, hoy los necesita pero ya es tarde", confesó a Ámbito un dirigente que supo tener oficina en la Casa de Gobierno tucumana cuando Manzur fue gobernador.

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La respuesta de Jaldo fue más ácida, al amague manzurista. "Todos pueden ser candidatos, todos pueden participar en las internas del PJ. Ahora, si algunos quieren ser candidatos por afuera (del PJ), se están yendo del peronismo". "Algunos dicen que falta mucho, yo les diría que no se confíen. Las elecciones son en mayo, o sea que falta menos de un año", advirtió el mandatario, en referencia al adelantamiento electoral que el oficialismo busca para desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

Otrora manzuristas cerraron filas con Jaldo

La estructura oficialista institucional tampoco tardó en mostrar músculo. El vicegobernador Miguel Acevedo expresó en una entrevista sus intenciones de seguir al lado del mandatario. "Mi anhelo es seguir con Osvaldo Jaldo, él ya anunció la fórmula en estos días y yo lo voy a acompañar", declaró, al tiempo que bregó por la unidad del PJ. "Mi anhelo personal es que trabajemos todos por una unidad que permita presentar una propuesta y un proyecto superador". Acevedo, un hombre que supo ser cercano a Manzur y que se sumó a la fórmula peronista en 2023 cuando la Justicia obligó al senador nacional a que se bajara de la fórmula provincial (por su pretensión re reeleccionista), representa una pieza clave en la pulseada porque administra una estructura con la que el exgobernador ya no puede contar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AcevedoMiguelok/status/2059759660463428050?s=20&partner=&hide_thread=false Junto al gobernador @OsvaldoJaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, @RossanaChahla, compartimos una jornada de reflexión y diálogo con intendentes, concejales, diputados, senadores y dirigentes peronistas de toda la provincia, con el objetivo de seguir fortaleciendo el… pic.twitter.com/1GKIVioiGY — Miguel Ángel Acevedo (@AcevedoMiguelok) May 27, 2026

En tanto, la intendenta de San Miguel de Tucumán Rossana Chahla, exministra provincial de Salud y exdiputada nacional, por impulso del exjefe provincial, también abandonó el barco manzurista al declarar fidelidad jaldista. "Voy a acompañar al gobernador Osvaldo Jaldo en su reelección. En eso no va a haber dudas", señaló en contacto con la prensa, luego de un acto oficial. Consultada sobre una posible candidatura de Manzur, Chahla evitó polemizar pero reafirmó su lealtad al actual proyecto y subrayó que "en el peronismo siempre hay distintas posiciones, pero después todos terminamos unidos".

La ruptura entre Jaldo y Manzur no es nueva. Ya en 2021, en las legislativas nacionales, ambos dirigentes se enfrentaron en una interna que Jaldo perdió pero que le permitió mantener un caudal de votos suficiente como para sostenerse y, finalmente, quedarse con la gobernación en 2023. En el peronismo, como se sabe, no hay doble comando. Hoy, es Jaldo quien controla el aparato, tiene la gobernación y cuenta con el respaldo de la mayoría de la estructura partidaria tucumana. Manzur apuesta a un discurso de "peronismo tradicional" y a un hipotético respaldo nacional, pero su pata más floja es carecer de dirigencia territorial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RossanaChahla/status/2067373127026241674?s=20&partner=&hide_thread=false Junto al gobernador, @OsvaldoJaldo , y al vicegobernador, @AcevedoMiguelok , mantuvimos una importante reunión de trabajo para analizar la realidad que viven los tucumanos en cada rincón de la provincia y seguir fortaleciendo una agenda común de gestión cercana a las… pic.twitter.com/3EZsBxefuu — Rossana Chahla (@RossanaChahla) June 17, 2026

Salta: una "lista de unidad" alineada con Sáenz

El PJ salteño avanza hacia una lista de unidad encabezada por Julio Argentino San Millán, dirigente histórico del saencismo, para poner fin a más de un año de intervenciones judiciales que paralizaron la estructura partidaria. El acuerdo, que se anunció el fin de semana y dejó como única oferta en la interna del PJ intervenido a la nómina de San Millán, de las 24 que se habían presentado hasta la semana pasada, excluye a dos sectores claves: el urtubeycismo, liderado por el exgobernador Juan Manuel Urtubey, y La Cámpora, la organización juvenil kirchnerista.

Según trascendió, ambos espacios decidieron no participar de un proceso que, aseguran, carece de legitimidad. La Cámpora, en particular, cuestiona la intervención judicial que dispuso la conducción nacional del partido en Buenos Aires y que terminó judicializada, con un interventor designado por la Justicia Federal.

San Millán Julio Argentino San Millán, futuro presidente del PJ Salteño, es actual Representante de Relaciones Internacionales de la gestión del gobernador Gustavo Sáenz.

El sector de Pablo Kosiner, referente del urtubeycismo, impugnó el proceso, mientras que el Ateneo Ragone -otro espacio interno- también cuestionó la intervención. En ese escenario, la elección del 2 de agosto próximo corre el riesgo de convertirse en un trámite sin competencia real, que expone más la fractura del peronismo salteño que su capacidad de recomposición, a un año de las elecciones provinciales

Lo que no es menor es que San Millán y quienes lo acompañan en la lista "Generación Justicialista" mantienen una relación directa con el gobernador Gustavo Sáenz. El propio San Millán es funcionario del gobierno provincial como Representante de Relaciones Internacionales de la provincia de Salta, con rango de ministro, cargo que fue ratificado en diciembre de 2023 para el segundo mandato del gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MdeGobierno/status/1826995919276908955?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, junto al ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio Argentino San Millán se reunió con el embajador de la Republica Federal de Alemania en Argentina, Dieter Lamié pic.twitter.com/XRJBXG9UyK — MinisteriodeGobierno (@MdeGobierno) August 23, 2024

La lista que encabeza San Millán no esconde esta vinculación. Entre sus principales integrantes figuran el diputado provincial Gastón Galíndez, la diputada Laura Cartuccia, el presidente del Foro de Intendentes e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, el senador Jorge Soto, el diputado Gustavo Dantur, la intendenta de General Mosconi, Ana Guerrero, y el dirigente oranense Antonio Hucena, entre otros. Todos ellos son dirigentes con fuerte presencia en la estructura del gobierno provincial y del Poder Legislativo, lo que deja en claro que la lista responde al esquema político del gobernador Sáenz.

El armado incluye además a funcionarios provinciales, legisladores, intendentes y referentes territoriales de los 23 departamentos, reflejando una amplia representación de dirigentes vinculados al gobierno de Sáenz. Según fuentes del propio armado, la idea es dinamizar las estructuras y "acercar el PJ a las demandas reales de la ciudadanía", aunque desde fuera del saencismo se interpreta como un intento de instrumentalizar el PJ a favor del proyecto político del gobernador.

San Millán llega a esta instancia con una extensa trayectoria dentro del peronismo salteño. Fue senador provincial por Guachipas entre 1985 y 1989, ministro de Bienestar Social durante la gestión de Hernán Cornejo y senador nacional entre 1992 y 2001. En 2003 fue candidato a gobernador y, desde 2019, ocupa distintos cargos dentro del Ejecutivo provincial.

La lista será oficializada el 7 de julio y los afiliados votarán el 2 de agosto para ratificar la salida de la intervención. Pero con el urtubeycismo y La Cámpora afuera, y con un armado que responde al gobernador Sáenz, la normalización del PJ salteño parece más un trámite de legitimación del saencismo que una profunda recomposición del peronismo provincial.