Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía por fondos y obras paralizadas + Seguir en









La concentración estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis. También participó la Federación Argentina de Municipios (FAM), conducida por el intendente Fernando Espinoza.

Desde Balcarce 50 recalcaron que su objetivo es que se garantice "una mejor calidad prestacional, lo básico en este momento duro del país".﻿

Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía en reclamo por fondos y obras paralizadas, en una congregación encabezada por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis. En las escalinatas del Palacio de Hacienda recalcaron que su objetivo es que se garantice "una mejor calidad prestacional, lo básico en este momento duro del país".





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Junto a Katopodis, estuvo presente la Federación Argentina de Municipios (FAM), conducida por el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y una delegación radical bonaerense. Los jefes comunales sostuvieron: "Tiramos todos juntos para el mismo camino y objetivo, que es garantizar que nuestra gente pueda tener una mejor calidad prestacional, que es lo básico en este momento duro del país".

Carta_Elevacion FAM En paralelo, el gobernador Axel Kicillof fue recibido esta tarde por Espinoza tras llegar al FAM, en Cerrito 836. Entre los reclamos hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, se denunció que el Gobierno recaudó $3,5 billones por el Impuesto a los Combustibles, "que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas".

Tras presentar una carta de parte de la FAM a Economía, en la que se alertó sobre la "situación económica y social de más de 500 Gobiernos locales del país", Espinoza esbozó que "el límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”.

axel kicillof En paralelo, el gobernador Axel Kicillof fue recibido esta tarde por Espinoza tras llegar al FAM, en Cerrito 836. Ámbito Intendentes y organizaciones de discapacidad confluyen en Economía con reclamos a Luis Caputo El Ministerio de Economía será este martes el escenario de una jornada de fuerte conflictividad política y social. A la movilización anunciada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que llegará al Palacio de Hacienda para exigir la restitución de fondos y la reactivación de transferencias a provincias y comunas, se sumará la protesta convocada por organizaciones vinculadas al sector de discapacidad, que también reclamarán respuestas al ministro Luis Caputo.

Marcha discapacidad La protesta, impulsada por la FAM, busca visibilizar el impacto del ajuste en las administraciones locales y la dificultad creciente para sostener servicios básicos. Por un lado, los intendentes de distintos puntos del país prevén entregar a las 12 un documento en el que denuncian una “asfixia financiera” sobre los municipios, producto de la caída de recursos, la paralización de obras públicas y la retención de giros nacionales. La protesta, impulsada por la FAM, busca visibilizar el impacto del ajuste en las administraciones locales y la dificultad creciente para sostener servicios básicos, desde la asistencia social hasta el pago de salarios.