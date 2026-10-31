Juan Esteban Osaba: "La Argentina necesita que Javier Milei reelija"

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense se mostró confiado en las chances de esa fuerza de pelear la Gobernación y dijo estar “a disposición de lo que Karina Milei diga” sobre una eventual candidatura a intendente de La Plata.

Juan Esteban “Juanes” Osaba asumió recientemente la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense , en reemplazo de Agustín Romo , quien fue designado como vicepresidente de ese cuerpo. En diálogo con Ámbito , el legislador platense analizó el momento del Gobierno nacional, la construcción del armado libertario en la provincia, la agenda electoral que se abre en la Legislatura y su futuro político en la capital provincial.

Osaba nació y se crió en La Plata. Allí desarrolló su actividad profesional como publicista antes de ingresar a la política. “Siempre estuve mucho más desde una asesoría política o de análisis. Vengo de formación de comunicación y publicidad. En algún momento crucé las dos pasiones”, relató.

Hacia 2014 comenzó a trabajar en el PRO, “ya más orientado a hacer política”, y formó parte del primer gobierno de Cambiemos en La Plata, donde condujo el Ente Municipal de Turismo (EMATUR) entre abril de 2016 y abril de 2019. Según contó, dejó el cargo por “algunas diferencias no grandes pero suficientes” con la administración de Julio Garro para entender que “el ciclo estaba cumplido”. Su recorrido incluyó además una experiencia en el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense , un paso por el sector privado y una etapa dirigencial en el club de rugby San Luis de La Plata.

Tras su salida de la gestión municipal volvió a la asesoría durante 2019 y 2020. La pandemia, dijo, terminó de convencerlo de que la opción de centroderecha ya no estaría en Juntos por el Cambio y de que surgiría algo por fuera. “Cuando conocí a Javier me di cuenta de que venía por ahí”, explicó.

Se sumó al espacio en una etapa “muy iniciática”: en enero de 2022, cuando Javier Milei decidió encarar el camino a la presidencia tras su elección como diputado, Osaba participó de la primera mesa libertaria de la provincia de Buenos Aires. “Ahí conocí a Karina y conocí a Sebastián también. Así que mis jefaturas nacen ese día todas juntas”, resumió, en referencia a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y al presidente del partido en territorio bonaerense, Sebastián Pareja .

Reelección y matices internos

Consultado sobre el Gobierno nacional, Osaba fue terminante: “El presidente va a poder reelegir. Creo que la Argentina necesita que el presidente reelija. Las condiciones están dadas para que eso suceda”. Reconoció que “hay escollos” y que la gestión atraviesa “mejores y peores momentos”, pero aseguró que no ve “una alternativa a la reelección de Javier con posibilidad de ganar”.

Sobre las dificultades económicas, que admitió el propio mandatario, sostuvo que forman parte del “proceso de transformación de la matriz económica del país, que tiene sus tiempos”. A su entender, si se sostiene “una política de sentido común” y de no gastar más de lo que se tiene, “el nuevo equilibrio lo vamos a encontrar antes que tarde”.

Osaba se refirió a los gestos de diferenciación que adoptó en los últimos días Patricia Bullrich. La jefa del bloque de senadores libertarios cuestionó a Milei por decir que los periodistas que lo acusaban por la causa Libra “se tienen que quemar en la hoguera”, y sostuvo que con esa frase “cruzó un límite”.

Además, faltó a la reunión de Gabinete del lunes pasado, por un “tema personal” y en su entorno también inquietaba que el Gobierno pusiera en duda el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y a comienzos de mes ya había reclamado que las reformas lleguen al bolsillo de las familias.

Frente a ese escenario, Osaba relativizó la tensión: “Patricia tiene su espalda para hacerlo, tiene el respaldo del Presidente para hacerlo, de hecho hablaron”, indicó. Destacó su “honestidad intelectual” y consideró que las diferencias “son de forma y no tanto de fondo”. “El proyecto es común y todos entendemos que lo que estamos haciendo es trabajar para que Javier tenga cuatro años más”, afirmó.

El enroque en el bloque

El enroque en las autoridades del bloque se concretó el 27 de agosto. Osaba, que hasta entonces ocupaba la vicepresidencia segunda de la Cámara, asumió la conducción de la bancada. Romo, referenciado en Las Fuerzas del Cielo y en el espacio de Santiago Caputo, pasó a ser vicepresidente del cuerpo.

Sobre el cambio, Osaba explicó que “se dio naturalmente”. Según detalló, Romo tiene otras responsabilidades en el Gobierno que le restaban tiempo para conducir un bloque que, cuando él asumió, tenía seis integrantes y hoy suma 20, lo que implica “otra complejidad”. Osaba consideró que su residencia en La Plata influyó en la decisión, porque está “abocado a esto 7 por 24”, y precisó que el enroque fue conversado entre ambos y con Pareja, “incluso con el aval de Karina”.

Como primer objetivo se propuso “terminar de ordenar un poco el esquema interno” para discutir los problemas de la provincia “de forma más coordinada”. El desafío, planteó, es “enorme”: enfrentar “al kirchnerismo y al peronismo que llevan 50 años gobernando la provincia, con su visión del mundo totalmente opuesta a la nuestra”.

“Venimos a plantear un reseteo de la provincia”, sostuvo, y describió una estrategia por “doble vía”: por un lado, ejercer el control de la gestión del gobernador Axel Kicillof y, por otro, presentar proyectos de ley que muestren “cómo sería un Estado provincial en un gobierno libertario”.

El armado territorial y la Gobernación

Muy cercano a Pareja, Osaba dijo ver “bien” la construcción libertaria en los distritos, aunque admitió que es un proceso por etapas. Recordó que el armado arrancó desde cero en 2022 y que levantar una estructura en 135 distritos “es un trabajo titánico”. En 2023, señaló, presentaron 117 listas en la provincia cuando Milei estaba “muy por debajo de las mediciones”, lo que hizo costosa la construcción. En 2025, en cambio, el espacio hizo “un gran avance” y, con la alianza, ganó “músculo en muchos lugares de la provincia”, además de atravesar “grandes cambios internos en la estructura”.

De cara al año próximo, anticipó que llegarán “mucho más preparados” para “discutir gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires seriamente como para ganarlos”. La etapa actual, dijo, es la de seguir ganando volumen y ampliar la alianza con el PRO hacia sectores del radicalismo y distintos vecinalismos.

Sobre las chances de quedarse con la Gobernación, aseguró que “están, por supuesto”, sobre todo al mirar una gestión provincial que, según su lectura, “no da respuesta en casi ninguno de los aspectos”. Comparó la situación del peronismo bonaerense con la que vivió el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional, “con una guerra interna” que traba la gestión. Mencionó la falta de respuestas en seguridad y la “crisis fenomenal” del IOMA en materia de salud, y planteó que el objetivo es replicar en la provincia “el mismo reseteo que hizo Javier en Nación”, con “un proceso largo para reformar la provincia”.

Frente al reclamo del gobierno bonaerense, que atribuye buena parte de sus dificultades al recorte de fondos nacionales y denuncia una deuda de 24 billones de pesos por parte de la administración de Milei, Osaba respondió: “No es un tema de recursos, es un tema de prioridades, porque la plata la tienen”. Como ejemplo citó la existencia de un Ministerio de las Mujeres que, según dijo, “no soluciona ningún problema de la mujer”, y el gasto en pauta oficial. “Lo de recursos son excusas”, concluyó.

Diego Santilli, Sebastián Pareja y el congreso partidario

Sobre la candidatura a gobernador, Osaba consideró que se trata de “definiciones para más adelante”, tanto para ese cargo como para los municipios. De todos modos, recordó que “el presidente ya mencionó que su candidato es Diego Santilli” y opinó que es “el mejor posicionado para ese rol”. En cuanto al lugar de Pareja en ese esquema, fue claro: como presidente del partido en la provincia, “tiene la responsabilidad de conducir la estructura” y eso “no va a cambiar”. “Su rol es determinante, es el jefe del partido”, subrayó.

El diputado confirmó además que el espacio piensa realizar un congreso partidario a fin de año, con “mucha impronta programática”. Allí, explicó, abordarán desde temas básicos como seguridad, salud y educación hasta cuestiones puntuales como “el uso de la inteligencia artificial en la gobernanza”. “Nuestra idea es plantearle al partido entero, al presidente, nuestra visión sobre cómo debería ser una provincia de Buenos Aires gobernada por un libertario”, señaló, y aclaró que no está pensado en términos de candidatos sino de plataforma, para hablar “de los temas que realmente le preocupan a la gente”.

Boleta única, PASO y reelecciones

En el plano legislativo, Osaba dijo no saber si prosperará la boleta única en la provincia y consideró que la discusión “tiene que ser más amplia”. Mencionó el futuro de las PASO y la intención de varios intendentes de modificar la ley que les impide reelegirse indefinidamente. Sobre este último punto fijó posición: “La reelección de intendentes no debería ocurrir, así como no ocurre para presidente o gobernador. ¿Por qué debería hacerlo? Los intendentes no tienen ninguna explicación, me parece más que es un capricho de un status quo que quieren mantener”.

Ratificó el apoyo libertario a la boleta única de papel, sobre la que presentó un proyecto, y sostuvo que la experiencia del año pasado, cuando convivieron los dos sistemas, mostró que el nuevo esquema es “notablemente superior en todos los sentidos”. Coincidió en que no fue traumático, que el recuento fue más ágil y que a la gente “le gustó la modalidad”.

Respecto de las PASO, recordó que hay una posición tomada “desde el Gobierno nacional para abajo”. Además de los argumentos del ahorro económico y del cansancio del electorado ante tantas votaciones, Osaba sumó uno de carácter personal: a su juicio, las primarias implican “el Estado entrometiéndose en una resolución de un privado”. “No hay ninguna diferencia entre eso y el Estado metiéndose en la comisión directiva de un club, o peor, financiándolo. Por naturaleza, las PASO no deberían existir”, argumentó.

La Plata y la intendencia

Señalado como el favorito de Karina Milei para encabezar la candidatura a intendente de La Plata, Osaba evitó definiciones. “No es el momento, eso se resuelve más adelante”, dijo, aunque dejó en claro su disposición: “Yo ya estoy preparado para hacerlo, tengo el equipo para hacerlo, tengo los programas que siento que necesitaría el municipio de La Plata”. Y agregó: “Estamos trabajando para ganar la ciudad de La Plata, no para que yo sea candidato a intendente solamente. Yo estoy a disposición de lo que Karina diga”.

Ante la posibilidad de una interna con otros nombres que suenan en la capital provincial, como Juan Pablo Allan, Julio Garro o Nicolás Morzone, descartó ese escenario, no solo en La Plata sino dentro de La Libertad Avanza en general. “Somos un partido joven, donde nuestras diferencias las tenemos que resolver como corresponde, sentados en una mesa que incluya a todos y logrando acuerdos”, planteó, y consideró que tampoco hay grandes diferencias sobre cómo ven la ciudad. Por eso, sostuvo que el consenso es el camino y que esa es la idea “de Karina y de Sebastián” para toda la provincia.

Reforma constitucional

Osaba también se refirió a la propuesta libertaria de eliminar el Senado bonaerense. Explicó que se inscribe en la idea de “resetear la provincia” y que el planteo de Pareja apunta a cuestionar la bicameralidad: qué necesidad tiene la provincia de tener dos cámaras. “Es un planteo para poner en crisis una idea y para debatirla con el tiempo”, aclaró, y anticipó que “el próximo gobierno libertario de Buenos Aires debería plantearse en serio una reforma de la Constitución, que ya tiene su tiempo”.

Para cerrar, dejó un mensaje a los bonaerenses: “Que sepan que estamos construyendo realmente una alternativa, una oposición real. Tenemos vocación de poder y vocación de transformación de la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, afirmó que esta es “la oportunidad, después de muchos años donde gobierna el peronismo y esto no funciona hace rato”, y concluyó: “Se puede vivir mejor en la provincia de Buenos Aires con un gobierno que esté mirando no tanto su interna, sino más los problemas de los vecinos”.