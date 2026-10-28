Un intendente y su hermano se postulan a la presidencia con críticas a La Libertad Avanza y al kirchnerismo

Competirán con Hechos, el partido que fundaron juntos. Cuestionan la política económica de Javier Milei sobre los ingresos y la calidad de vida de la población.

Santiago y Manuel Passaglia anunciaron que competirán por la Presidencia de la Nación en 2027 con Hechos , el partido que fundaron en San Nicolás. Con un video que incluyó fuertes críticas a Javier Milei y al kirchnerismo , el intendente y su hermano plantearon la necesidad de construir una alternativa basada en la gestión, el trabajo y la recuperación del poder adquisitivo.

“No te podés rendir ahora. Sabemos el laburo que vos y tu familia están haciendo, por eso vamos a hacer que ese esfuerzo valga la pena. Hace años que los gobiernos están muy lejos de tu realidad y de la del resto de los argentinos. Cambiaron de color, excusa y bandera, pero el que se sigue deslomando para vivir sos vos”, comienza el mensaje de los Passaglia, que apunta directamente a los trabajadores afectados por la situación económica, con un guiño a la recordada frase pronunciada por Manuel Adorni.

Uno de los ejes centrales del lanzamiento fue el cuestionamiento al gobierno de Javier Milei. En ese sentido, Santiago Passaglia, actual intendente de San Nicolás, y su hermano Manuel, diputado bonaerense, reconocieron la capacidad del Presidente para impulsar cambios, pero cuestionaron el impacto de sus políticas sobre los ingresos y las condiciones de vida de la población .

En ese sentido, profundizaron sus críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y a sus consecuencias sobre los sectores trabajadores y productivos. Según indicaron en el video, “la motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINA Los argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo. Vamos a hacer que tu… pic.twitter.com/uDPMm7GBHu

Sin embargo, también descartaron cualquier posibilidad de que vuelva el kirchnerismo al poder . “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”, expresaron, dejando en claro que su propuesta busca diferenciarse de las dos fuerzas que protagonizan la disputa política nacional.

Confrontación con el kirchnerismo

Lejos de presentarse como una alternativa moderada, los Passaglia plantearon una confrontación directa con ambos espacios: “No venimos a caminar por el medio ni correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”.

La propuesta de Hechos, explicaron los protagonistas del video, estará centrada en recuperar el valor del trabajo y mejorar la situación económica de las familias para que los argentinos recuperen su calidad de vida y puedan llegar a fin de mes.

De esta forma, el lanzamiento también puso en primer plano su experiencia al frente de San Nicolás: “Venimos de San Nicolás y logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor. Ya demostramos que hay otras formas de gobernar; de esa experiencia nació Hechos. La única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”-

El mensaje concluyó con una definición explícita sobre el objetivo de Hechos de cara a 2027: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina. Para eso estamos acá, no tenemos ninguna duda: los argentinos podemos vivir mejor. Los argentinos vamos a vivir mejor”.

Uno de los dos hermanos Passaglia (Santiago o Manuel) será candidato a presidente en 2027 por el espacio HECHOS. Pero presentarán también candidato a Gobernador en la provincia de Buenos Aires y a Intendentes en los 135 municipios. Ninguno de los hermanos se presentará como candidato a Intendente de San Nicolás (aún cuando estarían en condiciones de hacerlo cualquiera de los dos). Hoy el desafío y lo importante es que los argentinos conozcan a los hermanos y sus propuestas, más allá de cuál de los dos termine siendo el candidato a presidente.

Santiago Passaglia, había desafiado al presidente Javier Milei a acordar una reducción de impuestos nacionales y municipales. En una publicación en X, planteó que, si la Nación deja de cobrar IVA sobre las obras y servicios que realiza el municipio, su administración eliminará la Tasa de Seguridad e Higiene. “Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente a que lo hagamos los dos”, escribió Passaglia, quien vinculó su propuesta con el pedido del mandatario de reducir las tasas locales.