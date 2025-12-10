Juan Pablo Valdés juró como gobernador de Corrientes y amplía la hegemonía radical en la provincia

Con 42 años, el dirigente es el titular del Ejecutivo más joven en la historia del distrito. Recibió el bastón de manos de su hermano Gustavo Valdés, quien ocupará una banca en el Senado local. Este jueves presentará a su gabinete.

Juan Pablo Valdés asumió este miércoles como gobernador de Corrientes , extendiendo la hegemonía de la Unión Cívica Radical (UCR) al frente de la provincia por al menos cuatro años más. El flamante mandatario recibió el bastón de manos de su hermano Gustavo Valdés , quien dejó la primera Magistratura para ocupar una banca en el Senado local. Su nombre suena también para comandar la UCR a nivel nacional

La ceremonia se desarrolló desde las 18 horas en la Legislatura y luego se trasladó a la Casa de Gobierno, donde se formalizó el traspaso de mando entre ambos dirigentes de Vamos Corrientes. La militancia, en tanto, se congregó en la plaza 25 de Mayo y celebró la continuidad del proyecto boina blanca que, con bemoles, comanda los destinos del distrito litoraleño desde el 2001

Al igual que Santiago del Estero , el calendario correntino está desfasado del de Nación, consecuencia de las intervenciones federales que sufrió en el pasado. Por eso, renueva su Poder Ejecutivo en paralelo a los comicios de medio término, a contramano de lo que ocurre con la amplia mayoría de las provincias.

Con apenas 42 años, Juan Pablo Valdés se convirtió en el mandamás más joven de la historia correntina. Había sido ungido como candidato del oficialismo local a principios de julio por su hermano mayor, quien se postuló a senador para apuntalar la boleta de su frente.

En la carrera al sillón de Ferré, el líder entrante debió sortear acusaciones opositoras por "nepotismo" e incluso administrar las quejas internas de otros dirigentes que pretendían competir. Como amenazas, emergieron tres figuras opositoras: el peronista Martín Ascúa , intendente de Paso de los Libres; el exgobernador radical Ricardo Colombi ; y el diputado nacional libertario Lisandro Almirón .

Pero no hubo espacio para aventuras alternativas. Valdés se hizo con el 52% de los votos en la primera vuelta, le sacó más de 22 puntos al PJ y evitó llevar la reyerta al balotaje. Además, se aseguró el dominio sobre ambas cámaras legislativas. Otro de los datos importantes es que envió a Almirón, referente de Javier Milei en Corrientes, al cuarto puesto, con un magro 10%.

Aunque el gobernador de Corrientes había explorado un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), finalmente desistió, consecuencia de las duras condiciones que impone la tropa presidencial a sus socios. Las mismas van desde el color del frente, hasta el nombre, pasando por la colocación de figuras propias en las principales ubicaciones. Ante semejante menú de concesiones, Gustavo Valdés optó por reeditar su marca Vamos Corrientes, que incluye al PRO, a la UCR y a diversos partidos locales, y recogió los frutos de la jugada.

En el plano nacional, se plegó a Provincias Unidas, la escudería federal que integran Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). De hecho, todos ellos cayeron derrotados en los comicios nacionales de octubre. El único que revalidó los pergaminos el 26-O fue el mandamás correntino, que logró contener la ola violeta. Sus candidatos se impusieron a Virginia Gallardo en un final voto a voto.

Por estas horas, las mayores incógnitas respecto a la gestión de Juan Pablo Valdés es qué camino tomará con respecto al trazado por su hermano. En la provincia se habla de "continuidad con cambios". Desde luego que, más allá de los nombres propios, jugarán cuestiones personales, como el tipo de liderazgo que intente imprimir el flamante cacique. También que rol jugará Gustavo desde su banca en el Senado provincial.

El gobernador entrante anunciará este jueves quiénes serán los ministros que lo acompañarán durante su gestión. De momento, se maneja con total hermetismo. La certeza es que el actual vice, Pedro Braillard Pocard, continuará en su cargo, ya que integró la fórmula ganadora el 31 de agosto. También se descuenta que hará lo propio el ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini.

Gustavo Valdés Claudio Polich Gustavo Valdés junto al nuevo intendente de Corrientes, Claudio Polich.

El miércoles, asumió como intendente de Corrientes Claudio Polich, quien dejó vacante el Ministerio de Servicios y Obras Públicas provincial. Esa es una de las sillas a ocupar. Suenan como potenciales reemplazantes Emilio Breard, subsecretario de Infraestructura Escolar, y Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno. Este último continuará en la gestión, aunque resta definir en qué sitio. Por el contrario, Práxedes López, titular de Educación, se irá.

Polich prestó juramento ante el Concejo Deliberante, en una sesión en la que estuvo presente Gustavo Valdés. “Buscaremos construir una ciudad con más desarrollo y poner a Corrientes cada vez más linda y que se destaque no solo en la región sino en todo el país”, aseguró en su discurso de asunción. El alcalde recibió el mando del ahora exjefe comunal Eduardo Tassano, quien ya le anotó una victoria al oficialismo correntino para el 2026, al ser electo al frente de la Cámara de Diputados local, desplazando a Pedro Cassani, exaliado del gobernador.

La pulseada por el futuro de la UCR

Más allá de ocupar su banca como senador provincial, Gustavo Valdés suena como potencial presidente de la UCR. El partido definirá nuevas autoridades este viernes y el diputado Martín Lousteau dejará vacante la comandancia. El líder correntino, de todos modos, ya avisó que tiene intenciones de quedarse a trabajar en la provincia.

Actualmente, hay cinco gobernadores radicales: Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Mendoza), además de Valdés. Los primeros dos sellaron alianzas con los libertarios en sus provincias y son proclives a un mayor acercamiento con Javier Milei. Los otros tres, en cambio, se mueven con más autonomía y pivotean de acuerdo a la coyuntura. De hecho, el trío se plegó a Provincias Unidas.

martin lousteau @gugalusto

El líder correntino sumó créditos entre la facción más reactiva a LLA al plantarle cara a la crew presidencial y derrotarla en ambas compulsas. Podría ser un postulante de unidad, en caso de que las diversas tribus boina blanca se ordenen detrás de su figura. Caso contrario, parece difícil que arriesgue los quehaceres domésticos para intentar acomodar una interna que amenaza con escalar.

"Gustavo quiere blindar la gestión del hermano y hacer de nexo con Nación. Quiere enfriar la cancha a ver si puede conseguir algunas cosas para la provincia. Ponerse al frente de la UCR lo haría estar en la vereda de enfrente del Gobierno", aventuró a Ámbito una fuente partidaria. No obstante, aclaro: "La jugada está abierta. Quizás hace la del tero: pone el huevo en un lado y grita en otro".