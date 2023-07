Jujuy: nueva marcha de antorchas y siguen las protestas docentes por mejoras salariales

La marcha de antorchas se llevó a cabo en San Salvador de Jujuy y agrupó a diversos espacios sindicales, pueblos originarios, organizaciones sociales y de derechos humanos, que se dieron cita al calor de uno de los cánticos más populares de las protestas: "En Jujuy tenemos un señor dictador. Morales se llama y nos tiene con hambre; Morales se llama y no tiene corazón".

Los sindicatos docentes sumaron hoy particular preocupación del sector respecto a que el Ejecutivo local dé garantías sobre el estatuto docente en la provincia, ello ante cambios que hubo en la reforma constitucional.

"Queremos que no se modifique el estatuto docente en ninguno de sus términos si no hay previa consulta a los sindicatos docentes, ya que con la reforma constitucional hubo una modificatoria y queremos resguardar todos los derechos que estaban consignados", expresó la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, al referirse a presentación ante el ministerio de Educación, por la que esperan respuesta.

Marcha de antorchas jujuy (3).jpg Imagen de una de las marchas de antorchas que se llevó a cabo semanas atrás.

Docentes reclaman mejores condiciones laborales y salariales

"Yo soy de Libertador San Martín y estamos en la permanencia de Ledesma al costado de la ruta 34", contó a este medio Martina, docente y referente local de la comunidad educativa. "El último tiempo que hemos estado con medidas de fuerza se han conseguido algunas cosas pero mínimas y fueron impuestas por el gobierno, porque nuestro sector no las aceptó. Somos el único gremio, ADEP (NdR: Asociación de Docentes Provinciales), que quedó en paro y ahora estamos sosteniendo las permanencias", agregó.

Para ejemplificar al situación, Moyano explicó que durante el último mes "se liquidó nuestro salario con el último aumento que impuso el gobierno y fue de $62.300. Ese es el salario básico". Si bien el piso salarial, con los agregados no remunerativos, llega a los $200 mil pesos, señaló que "no se condice a lo que tiene el piso, que eso es lo que también se viene discutiendo", que el aumento "sea escalonado hacia arriba para los compañeros sobre todo que tienen más antigüedad, que no ven ese aumento".

Además, señaló que debido a que el salario está conformado en gran medida por variables no remunerativas y no bonificables se perjudica a aquellos que están por jubilarse, quienes se ven obligados a entrar a una suerte de moratoria para aumentar su jubilación. "Hay una ley de blanqueo donde aquellos docentes que están a punto de jubilarse pueden entrar en un plan en el que pagan para poder jubilarse con un poquito más. Una parte la blanquea el gobierno y otra el docente", dijo.

El reclamo excede lo salarial ya que también tiene que ver con las condiciones de trabajo, el presentismo y los descuentos por paro. "Algunos compañeros han llegado a tener un descuento de $121 mil pesos. Y ahora lamentablemente se vienen más días dentro de la liquidación del mes de julio. El mes que viene podremos estar cobrando casi cero pesos", manifestó.

Mientras tanto, el Gobierno de Morales dilata las reuniones paritarias. "La última que fue el día jueves 13. El gobierno no llevó ninguna propuesta a la mesa . Solamente dilató, se levantó y dijo que pasaba un cuarto intermedio. Así es como que cerramos la semana pasada el receso y entramos al receso escolar. Se esperaba que volviéramos a reunirnos esta semana y todavía no hay novedad", explicó.

Respecto a la campaña para vicepresidente de Morales y los spots vinculados a educación dijo sentir "indignación" y no dudó en calificarlo de "hipócrita y mentiroso". "Sabemos que las escuelas que han inaugurado están vacías, no tienen ni siquiera mobiliario", apuntó.

"Queremos salir a gritarlo, sabemos que podemos ser penalizados por seguir a gritarlo, ha estado claro la semana anterior cuando reprimió primero al pueblo de La Quiaca, después a Purmamarca, luego en la Legislatura", dijo y señaló que, en el caso de la reforma de la Constitución, el gobierno local "tiene un objetivo claro que es el control absoluto con un poder magnífico para hacer con nuestro territorio lo que quieran y que la población no se pueda expresar. Tiene ese objetivo, viene a reprimir, a suprimir derechos y a castigar".

Esta tarde, durante la marcha de las antorchas que llegó a la plaza central de la provincia también estuvieron presentes integrantes del Polo Obrero y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), con la consigna de "arriba los salarios, abajo la reforma".

Movilizaron luego de concretar una asamblea abierta del Frente de Izquierda en Jujuy, con la presencia de Gabriel Solano y Vilma Ripoll, precandidatos a presidente y vice en la interna del espacio.

"Vinimos a apoyar al pueblo jujeño, a defender a los pueblos originarios que rechazan la entrega del litio; a reclamar la libertad de todos los detenidos, que aún hoy quedan tres; a apoyar a los trabajadores docentes, que hace 43 días están reclamando en defensa de la educación y de su salario", expresó Solano en el marco de la visita.

"Vinimos a defender a un pueblo que se revela contra la injusticia, la opresión y la represión", agregó, a la par de marcar su presencia en Jujuy como "opuesta" a la del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, que se mostró con su compañero de fórmula, el gobernador Morales, en un acto en el que se dio inicio a obras de una empresa china que va a fabricar insumos para el litio.