Montos de pensiones ANSES en agosto 2026: ¿cuánto se cobra con el bono?

La actualización mensual y el refuerzo extraordinario modificaron los ingresos de los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Se modificarán los ingresos de los titulares de la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizó durante agosto los montos correspondientes a distintas prestaciones previsionales y no contributivas. La suba aplicada este mes fue del 1,89% , en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

Además del incremento en los haberes, continúa el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas. El refuerzo se suma al haber mensual, aunque en algunos casos puede pagarse de manera proporcional.

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez y la pensión destinada a madres de siete hijos o más. Los montos finales varían según el beneficio y la situación de cada titular.

La PUAM tiene en agosto un haber básico de $335.820,74 . Para quienes reciben el refuerzo completo, el ingreso total asciende a $405.820,74 , al sumar los $70.000 del bono extraordinario.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez tienen un monto base de $293.843,15 . Con la incorporación del refuerzo completo, el total alcanza los $363.843,15 .

En el caso de la PNC para Madres de 7 hijos, el haber está equiparado al monto de la jubilación mínima. Durante agosto, el valor básico es de $419.775,93 y, con el bono completo, el ingreso puede llegar a $489.775,93.

Desglose del haber básico y el bono extraordinario de $70.000

El bono extraordinario funciona como un complemento destinado principalmente a los beneficiarios con ingresos más bajos. Quienes cobran el haber mínimo o montos equivalentes pueden acceder al refuerzo completo de $70.000.

En cambio, para quienes perciben un haber superior al mínimo, pero inferior al límite establecido para recibir el adicional, el bono puede otorgarse de forma proporcional. De esta manera, el monto final depende del ingreso mensual de cada titular.

Por eso, al momento de revisar la liquidación es importante diferenciar entre el haber básico actualizado y el refuerzo extraordinario. Ambos conceptos pueden aparecer dentro del monto acreditado durante el calendario de pagos de agosto.

¿Cuánto cobran las Madres de 7 hijos con la Tarjeta Alimentar?

Las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos o más que cumplan con las condiciones del programa pueden recibir también la Tarjeta Alimentar. Este beneficio se acredita de manera automática junto con la prestación correspondiente.

Los montos vigentes dependen de la cantidad de hijos a cargo. Para familias con un hijo, el adicional es de $72.250, mientras que para aquellas con dos hijos alcanza los $113.299.

En los casos de familias con tres o más hijos, la Prestación Alimentar llega a $149.425. Este importe puede sumarse a la pensión y, cuando corresponda, al bono extraordinario, aunque cada beneficio mantiene sus propios requisitos y condiciones.