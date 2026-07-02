Karina Milei desembarca en Misiones en medio de una inédita fractura en el oficialismo provincial

La secretaria general de la Presidencia lanzará la escuela de dirigentes en un hotel de Posadas el sábado. La ruptura entre Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua entusiasma a los violetas de cara al 2027.

Karina Milei desembarcará este sábado en Misiones en medio de una inédita fractura en el oficialismo local , que entusiasma a los libertarios con la posibilidad de disputar la gobernación en 2027. La secretaria general de la Presidencia llegará a tierra colorada acompañada por el presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem , uno de los coroneles políticos de la Casa Rosada.

La funcionaria encabezará el lanzamiento de la escuela de dirigentes violetas, un evento que tendrá lugar en el hotel Julio César de Posadas desde las 10 de la mañana y que contará con la presencia de las principales figuras de LLA del distrito, incluyendo a los diputados Diego Hartfield y Maura Gruber y al presidente del partido en la jurisdicción, Adrián Nuñez .

No será la primera vez que Karina visite la provincia. Su paso más reciente por allí tuvo lugar el año pasado, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones vernáculas. En esa ocasión, debió suspender un acto en Óbera debido a un intento de escrache por parte de productores yerbateros , quienes se manifestaron en reclamo de respuestas para el sector.

Durante los comicios misioneros, La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, a menos de 10 puntos del Frente Renovador de la Concordia Social (FRCS), el histórico sello de Carlos Rovira . Sin embargo, también con Hartfield como candidato, los apóstoles de Milei cambiaron la plata por el oro en octubre y se impusieron en la reyerta nacional, abriendo un nuevo escenario rumbo al 2027.

Ahora, la llegada de la dirigente se dará en un escenario incierto, marcado por la fractura entre el gobernador Hugo Passalacqua y Rovira, su padrino político y hombre todopoderoso en la provincia. De todos modos, en cuarteles libertarios aclaran que el evento no tiene nada que ver con esa situación. "No es cosa nuestra, ni es estratégica. El lanzamiento ya estaba planificado", señalaron.

Pese a que por estas horas el Gobierno baraja no presentar listas propias en territorios comandados por caciques aliados -una prenda de cambio para cosechar apoyos legislativos- la orden no llegó a tierra colorada y la escudería de Javier Milei alista sus lanzas para la compulsa venidera. De todos, el nombre del candidato todavía está sujeto a debate. El extenista Hartfield pica en punta, pero hay espacio para la discusión. Lo que es seguro es que Misiones desdoblará las elecciones: se habla de votar entre mayo y junio.

En el centro, Martín Menem, Karina Milei y Adrián Nuñez, titular de La Libertad Avanza en Misiones.

Inédita fractura en el rovirismo

Precisamente, lo que más entusiasma a la crew violeta es la tormenta que azota al oficialismo local, un inédito enfrentamiento entre sus principales caudillos. Por un lado, Rovira extinguió su histórico sello, el Frente Renovador de la Concordia Social, y lanzó Encuentro Misionero, la nueva marca con la que espera resistir el asedio liberal.

El gobernador Passalacqua, quien cursa su segundo mandato no consecutivo, fue nombrado como vicepresidente segundo del espacio, unción que desconoce. "Seguimos siendo renovadores. Ellos se fueron", repiten en el entorno del cacique, dispuesto a jugar su propia aventura en 2027. "Hoy Rovira es una mancha venenosa, te hace perder una elección", comentó a Ámbito una voz que conoce los entretelones distritales.

Un gustazo recibir a un querido amigo como @sergiounac, senador de la Nación y quien supo ser un gran gobernador de la querida San Juan en dos ocasiones. Junto al diputado nacional @trottanico, viene a recorrer nuestra producción y paisajes en su voluntad de construir un proyecto… pic.twitter.com/KNDK1jHHR4 — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) June 29, 2026

Ese hecho marca el punto de quiebre para una figura que manejó con rienda corta los destinos de la provincia durante casi 20 años. Passalacqua, en tanto, sigue dando muestras de autonomía. Su liderazgo se apoya en el poder territorial de los intendentes. En los últimos días, además, se mostró con Sergio Uñac, precandidato presidencial del peronismo, a quien le manifestó su apoyo.

También junto a dirigentes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), referenciado en el diputado Oscar Zago, y a referentes de partidos minoritarios que abandonaron el rovirismo.

El jefe provincial intenta despegarse de la postura amistosa con Javier Milei de su otrora jefe político. Para eso, explora acuerdos con la Unión Cívica Radical (UCR) y el PJ, cuyo actual presidente es Christian Humada, vencedor frente al kirchnerismo en las recientes internas. Humada participó este miércoles del homenaje a Juan Domingo Perón en la Quinta de San Vicente, ceremonia encabezada por Axel Kicillof.

Lo paradójico del caso es que el titular del justicialismo misionero ya manifestó su apoyo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof, distinto a lo que hizo Passalacqua, propulsor de Uñac, posible rival del mandamás bonaerense en una PASO.

El desgaste del oficialismo de Misiones tuvo su pináculo en la rebelión de policial de mayo del 2024, cuando decenas de agentes, junto con docentes y trabajadores de distintas ramas de la función pública, tomaron las calles en reclamo de mejoras salariales. Se trató de la primera revuelta de la era Milei y un salto a las primeras planas para Ramón Amarilla, líder la protesta de las fuerzas de seguridad.

Actualmente Amarilla es diputado provincial. Algunos dirigentes provinciales se entusiasman con una potencial candidatura a gobernador del exuniformado.