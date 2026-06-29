Karina Milei reúne a diputados y senadores de La Libertad Avanza para relanzar la estrategia legislativa

La secretaria general de la Presidencia convocó a los bloques de La Libertad Avanza para este miércoles en Casa Rosada. Participarán Diego Santilli, Ignacio Devitt, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem en el primer encuentro político luego del reordenamiento del Gabinete.

Con el cambio en la Jefatura de Gabinete ya en marcha, el Gobierno busca reactivar la agenda parlamentaria . En ese marco, Karina Milei convocó para el este miércoles a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en Casa Rosada para coordinar la estrategia legislativa de cara a la segunda mitad del año.

El encuentro se realizará a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y reunirá a los bloques de ambas cámaras en lo que será la primera reunión política del oficialismo tras la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete.

Además de la secretaria general de la Presidencia, participarán Santilli, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , y los armadores políticos Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem , quienes vienen teniendo un papel central en la relación entre la Casa Rosada y el Congreso.

El Gobierno reorganiza su frente parlamentario con una cumbre encabezada por Karina Milei

La convocatoria forma parte del reordenamiento político impulsado por el Gobierno luego de la crisis que atravesó la gestión durante las últimas semanas. Con Adorni fuera del Gabinete, el oficialismo busca dejar atrás el conflicto que mantuvo condicionada la actividad parlamentaria y enfocarse nuevamente en la aprobación de los proyectos pendientes.

Según pudo saber este medio, no está previsto que participe el presidente Javier Milei, quien viajará el martes a Paraguay para asistir a la cumbre del Mercosur. Tampoco asistiría el asesor presidencial Santiago Caputo, que en los últimos días volvió a quedar en el centro de las versiones sobre la interna oficialista tras publicar un mensaje en redes sociales interpretado como una respuesta a sectores del propio Gobierno.

lule-menem-1024x668 (1) "Lule" Menem también estará presente en la reunión de este miércoles.

La reunión también confirma el creciente protagonismo de Karina Milei en la coordinación política. Si bien ya mantenía un rol relevante dentro del Ejecutivo, en las últimas semanas decidió involucrarse de manera más directa en la relación con diputados y senadores, especialmente después de las dificultades que enfrentó el oficialismo para sostener su agenda en el Senado.

Como parte de esa reorganización, la secretaria general comenzó a participar activamente de las definiciones parlamentarias junto a Ignacio Devitt y Eduardo "Lule" Menem. Incluso se conformó un canal de comunicación permanente con dirigentes del oficialismo para hacer un seguimiento cotidiano de la actividad legislativa.