Karina Milei busca extender su poderío en el Congreso y convoca a los legisladores a la Rosada

Tras forzar a los legisladores a bancar al ex jefe de Gabinete hasta último momento, ahora, la hermana del Presidente recibe a los diputados y senadores de La Libertad Avanza para relanzar la actividad parlamentaria, que desde marzo está atravesada por Manuel Adorni y la investigación en torno a su evolución patrimonial.

Tras la salida de Manuel Adorni , Karina Milei busca extender su poderío en el Congreso . La secretaria General de Presidencia invitó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a la Casa Rosada y buscará relanzar la actividad parlamentaria , mientras intenta incrementar su control sobre ambas Cámaras.

La resistencia por parte de los Milei a soltarle la mano al ex jefe de Gabinete tuvo consecuencias en el Congreso . Entre ellas, se frenaron las negociaciones para avanzar con una serie de leyes que requieren –sobre todo– del consenso de los gobernadores, como la reforma electoral que tiene como principal objetivo eliminar las PASO. La ilusión de Karina Milei es llegar a las elecciones del año que viene sin primarias, lo que le restaría una instancia clave para ordenarse a la oposición, que se encuentra totalmente atomizada.

Pero además, sostener a Adorni en su cargo generó fuertes ruidos y malestar dentro de los bloques del oficialismo en ambas Cámaras . Más de un legislador nacional –en diálogo con este medio– se mostró estupefacto al ver que pese al cúmulo de noticias que salían en torno al jefe de Gabinete, los hermanos Milei lo sostenían en su cargo.

La jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich , fue la única que hizo público su descontento que varios, en voz baja, compartían. Es más, la exministra de Seguridad usó el escándalo a su favor. Llegó a mostrarse como "el ejemplo a seguir" cuando presentó, mucho antes de tiempo, su declaración jurada. Una clara chicana contra Adorni, que esperó hasta el inicio del Mundial para hacerlo.

Luego de más de tres meses de tener a Adorni en el centro de la escena, ahora el Gobierno intenta dar vuelta la página y mostrar una especie de “relanzamiento” de la gestión. Para ello, el presidente Javier Milei empoderó a Diego Santilli, quien se hizo de la Jefatura de Gabinete que Adorni dejó vacante. Lo propio hizo el exdiputado Adrián Ravier, como vocero presidencial. Ambos protagonistas de la jornada del martes: el pampeano con su primera conferencia de prensa, el “Colo” con su jura.

Milei, durante la presentación de Adorni en Diputados.

Karina Milei busca relanzar y controlar el Congreso

Pero el relanzamiento no se detiene allí. Karina Milei quiere oxigenar al Congreso, que sobre todo en las últimas semanas, quedó absolutamente empantanado por el Caso Adorni y las marchas y contramarchas en torno a su interpelación. Y para ello, convocó para este miércoles a las 9.30 al Salón Malvinas Argentinas de Balcarce 50 a todos los diputados y senadores. De todas maneras, los propios libertarios no tienen muchas expectativas en torno a la reunión de la que poco saben. Según confirmaron desde Presidencia, la apertura del cónclave contará con una arenga a cargo del propio Javier Milei, quien se encuentra en el país tras suspender su viaje a Paraguay.

“Debe ser para mostrar actividad”, deslizó un senador de LLA. No se esperan grandes definiciones en un encuentro que contará con más de 100 legisladores. El asunto es que la reunión se produce a pocos días de que la hermana del Presidente hiciera algo que llamó la atención en ambas Cámaras: se sumó a los grupos de WhatsApp de los legisladores.

Karina Milei fue incorporada al grupo en el que conviven los más de 90 diputados violetas, los invitó al encuentro de este miércoles, y no salió del grupo. En el Senado, en cambio, armó una especie de grupo “blue”, en el que, además de los 21 legisladores se encuentran Santilli y su flamante número dos, Ignacio Devitt, además “Lule” Menem, mano derecha de Karina.

En diálogo con este medio, varios libertarios tuvieron una lectura muy similar: un intento por parte de la secretaria General de Presidencia de controlar a los diputados y senadores. En el caso del Senado, de paso, marcarle la cancha a Bullrich, quien no dejó de demostrar, desde que llegó al Senado, que no es un “soldado” de los Milei. Incluso, se habló de que Karina Milei le habría dado el rol de "comisaria" una de sus principales espadas en la Cámara alta: la neuquina, Nadia Márquez. Para, de alguna manera, contar con alguien que baje la línea de la hermana del Presidente y, de paso, ser sus ojos. En el entorno de la neuquina niegan que le hayan asignado tal "tarea".

Ahora bien, en diálogo con este medio, legisladores de ambas Cámaras le bajaron el precio al intento de Karina Milei de querer “controlar” los bloques vía Whatsapp. “Llegó tarde”, dijo un diputado de LLA. Es que, si había un momento en el que los diputados podrían haber mostrado autonomía, desmarcarse de las órdenes de la hermana del Presidente, o incluso rebelarse, fue durante el escándalo Adorni. Tras su salida, reina una especie de alivio entre los miembros de la Cámara baja.

En el Senado, uno de los miembros del grupo aseguró que apenas hubo actividad desde su creación. Y le restó importancia a la estrategia. Está claro que si algún legislador busca diferenciarse de la línea que bajen los Milei, no lo hará público en un grupo multitudinario. Sobre todo cuando conviven distintas tribus y algún que otro diputado (o diputada) que no dudó en publicar capturas de pantalla.

De todas maneras, para evitar generar algún tipo de sospechas, por ejemplo, los diputados “bullrichistas” no armaron –desde que desembarcaron en el bloque que conduce Gabriel Bornoroni– un grupo aparte. Saben que Karina Milei es muy desconfiada. Y no quieren darle motivos.

El Jefe de Gabinete y la Secretaria General de la Presidencia cerraron la jornada de reuniones con senadores de La Libertad Avanza, con quienes analizaron la agenda legislativa y los próximos pasos para avanzar en las reformas impulsadas por el Presidente Javier Milei. pic.twitter.com/oOG2XA0HRB — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) June 23, 2026

Así las cosas, luego de que la semana pasada Karina forzara a los senadores a visitar (con foto incluida) a Adorni y a que se le haya dado la orden a los diputados de ir a “bancarlo”a la comisión de Asuntos Constitucionales (donde la oposición iba a avanzar con su interpelación esta semana), ahora, la hermana del Presidente invita a los más de 100 legisladores a la Casa Rosada para “relanzar” el Congreso.

Los Milei buscarán que el Poder Legislativo también dé vuelta la página y, así, recuperar el control de la agenda después de tres meses de desgaste por el AdorniGate.