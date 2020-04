Kicillof accedió al uso del FIM para afrontar la emergencia

Se trató de un encuentro ameno en el que la oposición le manifestó, en privado, su apoyo a las medidas tomadas. “Fue constructivo. De una madurez política muy importante”, le dijo a este diario Rubén Eslaiman quien formó parte del encuentro junto a los presidentes de cada bloque de ambas cámaras, la vicegobernadora, Verónica Magario, los ministros de Gabinete, Carlos Bianco; de Seguridad, Sergio Berni; de Salud, Daniel Gollán; y de Educación, Agustina Vila.

Tanto Kicillof como los ministros explicaron las diferentes medidas que se vienen llevando a cabo y desde la oposición aportaron ideas. Además del uso del FIM, que contará con los 2 mil millones de pesos, se resolvió que la Legislatura sesionará cuando el gobernador necesite alguna ley. Para esto se generará una suerte de comisión con el ejecutivo a través de Carlos Bianco para poder tener una línea más directa.

“Dejamos en claro que frente a esto estamos todos unidos y que vamos a trabajar en conjunto. Que si se necesita aprobar algo con respecto a la pandemia vamos a buscar la forma de sesionar más allá de las restricciones del DNU para poder lograrlo”, le dije a este medio Walter Caruso, de Cambio Federal.

Se planteó también la situación que están atravesando diferentes intendentes en relación a la dificultad de pagar los salarios locales debido a la falta de recaudación. Kicillof recibió el pedido y dejó en claro que la Provincia va a pasar por un momento mal por no contar con una recaudación que le permita afrontar una serie de gastos que vienen aparejados con la emergencia. “Quedamos todos en el compromiso territorial de hacer un llamado a los vecinos para que paguen sus impuestos y pedirles que no pedaleen ya que es una ayuda para los demás”, aseguró Eslaiman.

En el marco de Salud, Gollán expuso cómo será el mecanismo de recepción de infectados en Tecnópolis, que va a contar con 2500 camas y que podría llegar a albergar a 15 mil.

Para terminar, otro de los participantes dejó en claro que “en la Provincia no existen diferencias como las que sucedieron con el ‘ruidazo’. Todos los diputados y senadores tienen territorio. Saben de la situación. No se trata sólo venir a la cámara. Cada uno conoce su territorio y su sección y está en contacto con los intendentes. Saben lo que está pasando. Acá no están los CEO que apuntaban al gobierno anterior. Acá se arremangan todos”.