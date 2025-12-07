Se cumple un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: qué se sabe del caso

El gendarme argentino Nahuel Gallo lleva un año detenido en Venezuela , desde el 8 de diciembre de 2024, día en el que fue presuntamente secuestrado por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su esposa e hijo.

Este caso marcó un antes y un después en la ya tensa relación entre la administración de Javier Milei y la de su par venezolano Maduro. Argentina, bajo la representación del embajador en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya , Diego Sadofschi, denunció “ violaciones a los derechos humanos ” y solicitó el arresto de Maduro y de la mano derecha mandatario, Diosdado Cabello.

A su vez, tanto la familia del gendarme como el gobierno nacional denunciaron que Gallo fue detenido cuando intentaba ingresar al país por la frontera con Colombia para visitar a su familia. Según autoridades venezolanas, quedó imputado bajo los cargos de presunta "vinculación a acciones terroristas" y “espionaje”.

María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, aseguró en julio pasado que el gendarme estuvo detenido en la Cárcel de El Rodeo, ubicado a las afueras de la ciudad de Caracas, en el estado Miranda. Al mes siguiente, la mujer volvió a Argentina con su hijo.

“Yo no quería venirme porque mi intención era regresar con Nahuel, como lo habíamos planificado”, declaró en su momento.

El fiscal de la República, Tarek William Saab, le reconoció a la esposa del gendarme que su detención "había sido un error" y que la situación había escalado debido a "un conflicto diplomático". La recomendación del funcionario judicial fue "esperar y tener paciencia".

Por su parte, Griselda Heredia, la madre de Gallo, expresó su "desesperación" cuando Estados Unidos envió su flota al Caribe y se comunicó con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le pidió tranquilidad.

“Lo único que me supo decir Bullrich fue que me quede tranquila, que ellos están constantemente haciendo lo posible y trabajando”, afirmó.

El Gobierno argentino denunció esta situación ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), al considerar que la detención de Gallo es “arbitraria e ilegal”, e incluso la calificó de "desaparición forzada" y un “delito de lesa humanidad”.

A un año, el gendarme argentino continúa detenido en el país caribeño y, posiblemente, siga en la cárcel de máxima seguridad en las afueras de Caracas, donde permanece desde julio de 2025.