Garro: diálogo "sin banderas políticas"

“Les pido que este Concejo Deliberante funcione como un mismo bloque, donde a todos nos importen los vecinos y no la bandera política”, sostuvo.

No tendrá mayores complicaciones. Tras las últimas elecciones, el jefe municipal mantuvo la mayoría en la representatividad del HCD con 13 concejales propios y 11 opositores, por los que no necesitará de los demás bloques para sesionar.

En otro tramo de su alocución, Garro aseguró no tener “soluciones mágicas”. “Lo que sí tengo es el deseo de lograr una ciudad unida y mejor. Yo voy a seguir haciendo mi parte. A mí me importa la ciudad y no los partidos”, dijo.

Justamente el pasado miércoles el jefe de distrito formó parte de la mesa provincial de Juntos por el Cambio, donde es uno de los principales representantes del PRO, junto a Jorge Macri y Néstor Grindetti, bajo la conducción de María Eugenia Vidal.

En relación a su vínculo con los ejecutivos nacional y provincial, Garro sostuvo: “vamos a seguir manteniendo el diálogo, gobierne quien gobierne. No importa quién esté sentado en el sillón de calle 6 ni en Balcarce 50”.

Sin embargo, luego de la apertura de sesiones de Axel Kicillof, el intendente platense había asegurado que el gobernador “habló mucho de pasado y poco de futuro. Es hora de que terminemos con las mezquindades políticas”.

Una vez terminado su discurso, el intendente dejó en claro que, en relación a las obras en la ciudad que se encuentran paralizadas, “hay cierta incertidumbre económica y es clave la aprobación del presupuesto en la Provincia para poder reactivarlas”.

Tampoco dejó pasar la oportunidad para exponer sobre un gran anhelo: la realización del aeropuerto de La Plata. “Es una necesidad más que un sueño y quiero ser prudente con esto, porque mucho se habló y no se hizo nada por el tema”.