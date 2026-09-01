Licencias para conducir: Provincia prorrogó por 120 días los vencimientos + Agregar ámbito en









La medida alcanza a todas las licencias con vencimiento impreso entre el 1° de julio y el 31 de octubre de este año, en medio de demoras para acceder a turnos en el nuevo esquema de otorgamiento.

Según los considerandos de la norma, persisten dificultades vinculadas con la disponibilidad y asignación oportuna de turnos.

La Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, dependiente del Ministerio de Transporte bonaerense, dispuso una nueva prórroga de 120 días corridos para el vencimiento de las Licencias Nacionales de Conducir de carácter profesional interjurisdiccional, correspondientes a las clases C, D y E.

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La medida, contenida en la Disposición 12/2026 y firmada por el director provincial, Lucas Migliavacca, alcanza a todas las licencias cuyo vencimiento impreso haya operado u opere entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive.

La decisión se enmarca en el nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de este tipo de licencias, vigente desde el 6 de julio de este año en el marco del Convenio Específico de Delegación de Facultades suscripto entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires. Ese esquema incorporó nuevas instancias de capacitación, evaluación y exámenes psicofísicos, que deben realizarse a través de prestadores inscriptos en el Registro de Prestadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (REPRE).

La medida es continuidad de la Disposición 10/2026, que había establecido en julio una primera prórroga transitoria de 60 días. Según los considerandos de la norma, persisten dificultades vinculadas con la disponibilidad y asignación oportuna de turnos para que los conductores profesionales cumplan con las instancias requeridas. La disposición precisa que, a la fecha, solamente tres prestadores domiciliados en la provincia de Buenos Aires fueron efectivamente incorporados para operar, mientras que otros postulantes se encuentran iniciando su proceso de inscripción al REPRE.

La medida es continuidad de la Disposición 10/2026, que había establecido en julio una primera prórroga transitoria de 60 días para las licencias vencidas entre el 1° de julio y el 31 de agosto. La nueva norma señala que la Dirección Provincial recibió diversas solicitudes de ampliación de esa prórroga por parte de entidades representativas del transporte, organizaciones sindicales, municipios y otros actores del sector, que reclamaron un plazo adicional para garantizar el acceso efectivo a los trámites.

La disposición sostiene que la extensión busca evitar perjuicios a los conductores derivados de las dificultades propias de la etapa de implementación del nuevo régimen, y que la medida tiene carácter excepcional y transitorio mientras se consolida el nuevo sistema. También se prevé que el período adicional permita incorporar nuevos prestadores al REPRE y ampliar la capacidad de atención disponible.

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