ANSES abrió una nueva etapa de retiros voluntarios para sus empleados

La Resolución 261/2026 habilitó una segunda convocatoria del plan de desvinculaciones acordadas. El plazo para adherir se extiende hasta el 30 de septiembre y el beneficio contempla un tope de 19 haberes brutos.

El denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) - Etapa 2” se inscribe en la política de reforma del Estado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), seis meses después de la primera convocatoria. La medida fue formalizada mediante la Resolución 261/2026 , que habilita a determinados trabajadores del organismo a solicitar una desvinculación acordada.

Según la resolución, la nueva etapa responde a la “favorable convocatoria y acogida por parte del personal” registrada durante la primera edición del programa. El período para presentar las solicitudes estará abierto hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026 .

El denominado “Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) - Etapa 2” se inscribe, de acuerdo con los fundamentos de la norma, en la política de reforma del Estado y desregulación económica impulsada por el Gobierno y apunta a profundizar el esquema de desvinculaciones consensuadas.

La primera convocatoria había sido implementada en marzo a través de la Resolución 68/2026 y posteriormente extendida hasta el 24 de abril. La nueva norma señala que durante ese período los trabajadores manifestaron su voluntad de adherir a mecanismos orientados a la desvinculación laboral, lo que derivó en la apertura de esta segunda etapa.

El programa está destinado exclusivamente al personal de planta permanente de ANSES comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 305/98 “E” . Para esta segunda etapa se establecieron dos modalidades de acceso, determinadas por la edad y los años de aportes previsionales.

La primera contempla a quienes hayan ingresado al organismo antes del 1° de enero de 2024 y tengan entre 60 y 64 años. La segunda alcanza a trabajadores que también hayan ingresado antes de esa fecha, tengan entre 65 y 69 años y registren menos de 30 años de aportes al sistema previsional.

En ambos casos, la gratificación extraordinaria de egreso se calculará sobre la remuneración correspondiente a cada año de antigüedad efectiva, o fracción superior a tres meses. Sin embargo, en esta segunda etapa el tope máximo quedó establecido en 19 haberes brutos.

El esquema mantiene las condiciones establecidas en la primera edición para determinados casos. Quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, tengan procedimientos disciplinarios en curso, hayan iniciado el trámite jubilatorio o presentado su renuncia, sean mayores de 62 años o mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos.

Además, quienes adhieran al programa no podrán reincorporarse al sector público nacional durante cinco años.

Los trabajadores que tengan mandato sindical vigente o se postulen como delegados gremiales deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para acceder al retiro voluntario.

Cómo se tramita y cuándo se cobra

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES, que también tendrá a su cargo la aprobación de los modelos de acuerdos de desvinculación que deberán formalizarse ante la autoridad laboral.

Los acuerdos deberán instrumentarse mediante escritura pública o ante la autoridad administrativa del trabajo y, específicamente, deberán ser ratificados y homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El trámite contempla la revisión de los requisitos por parte de Recursos Humanos, la evaluación de cada pedido por las Subdirecciones Ejecutivas y Secretarías, el dictado del acto administrativo que apruebe o rechace la solicitud y la posterior notificación a las áreas correspondientes de empleo público y Hacienda.

En cuanto al pago de la gratificación, cuando el monto no supere los $80 millones se abonará en una única cuota. Si la suma excede ese límite, será pagada en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

La adhesión al nuevo tramo del plan estará disponible desde la entrada en vigencia de la resolución y hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026.