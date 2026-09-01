Crean un domicilio electrónico para notificar a los beneficiarios de ANSES

La Resolución 262/2026 establece un sistema voluntario para que las personas reciban notificaciones y comunicaciones de manera digital. El servicio estará disponible a través de Mi ANSES y tendrá efectos legales como domicilio constituido.

El nuevo mecanismo forma parte del proceso de digitalización de los procedimientos administrativos impulsado a partir de la ley de Bases.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) creó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social , un nuevo mecanismo que permitirá a las personas recibir de manera digital notificaciones, comunicaciones y distintos actos administrativos vinculados con prestaciones y servicios del organismo.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 262/2026 , publicada este martes en el Boletín Oficial. El sistema será de adhesión voluntaria y estará disponible para todas las personas mayores de 16 años que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social.

Según establece la normativa, el domicilio electrónico tendrá los mismos efectos que un domicilio constituido en el ámbito administrativo . Allí serán válidas y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones relacionadas con los trámites y prestaciones gestionados ante ANSES.

El nuevo mecanismo forma parte del proceso de digitalización de los procedimientos administrativos impulsado a partir de la ley de Bases y de las normas que habilitaron el uso de herramientas electrónicas para la realización de trámites y comunicaciones con el Estado. La resolución señala que ANSES cuenta con la capacidad técnica para avanzar en la gestión virtual de las prestaciones y considera conveniente contar con un domicilio electrónico de notificación.

Para constituirlo, los usuarios deberán ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES, dentro de la opción “Domicilio y Datos de Contacto”, o hacerlo a través de la aplicación móvil Mi ANSES. Allí deberán aceptar los términos y condiciones del servicio e informar y validar una dirección de correo electrónico.

El domicilio se considerará constituido una vez completado el procedimiento establecido por ANSES. Las notificaciones estarán disponibles en la sección “Mi Buzón” dentro de la plataforma Mi ANSES.

El sistema podrá utilizarse para recibir notificaciones, comunicaciones, presentaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, emplazamientos, avisos y otros comunicados vinculados con el organismo.

Las comunicaciones deberán identificar el acto administrativo correspondiente, su fecha de emisión, tipo y número, asunto, área que lo emitió, funcionario firmante, número de expediente y, cuando corresponda, los plazos legales y sus efectos jurídicos. También deberán incluir el contenido íntegro del acto o adjuntar el documento correspondiente.

Cuándo se considerará recibida una notificación

El domicilio electrónico estará disponible las 24 horas del día durante todo el año. Las notificaciones se considerarán perfeccionadas a las 0 horas del primer día hábil posterior a la fecha en que queden disponibles para ser visualizadas en “Mi Buzón”.

En caso de que el sistema permanezca inoperativo durante un período igual o superior a ocho horas, ANSES deberá informar la situación y las notificaciones se considerarán perfeccionadas el primer día hábil posterior a la rehabilitación del servicio.

El organismo también podrá enviar un aviso a la dirección de correo electrónico declarada por el usuario para informar que existe una nueva comunicación en el domicilio electrónico. Sin embargo, la resolución aclara que ese mensaje tendrá carácter “de cortesía”, por lo que su falta de recepción no permitirá alegar desconocimiento de la notificación efectuada a través de “Mi Buzón”.

La normativa contempla además que los usuarios puedan aceptar voluntariamente notificaciones de actos emitidos antes de haber constituido su domicilio electrónico. En esos casos, la notificación quedará perfeccionada a las 0 horas del primer día hábil posterior a la aceptación.

La resolución entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. En una segunda etapa, ANSES reglamentará la implementación del domicilio electrónico para representantes y gestores administrativos contemplados en la Ley 17.040.