Lammens: "El Previaje quedará como una herramienta quirúrgica para sostener la temporada baja"

Matías Lammens: En principio impacta para Argentina, por supuesto que las dos ciudades elegidas, Buenos Aires y Mendoza, tienen la oferta gastronómica más consolidada, pero sin ninguno duda va a redundar en un impacto para el país. Hay estudios hechos por consultoras internacionales y dan cuenta del impacto que tiene en términos de estadías promedio. El 61% de los viajeros que lo hace por turismo o por ocio alargaría su estadía una o dos noches más si en el destino hubiera un restaurante con estrella Michelin. O sea que ya hablamos de un impacto económico en términos de alargar la estadía de los turistas que ya vienen. La otra, por supuesto, tiene que ver con turistas nuevos, con turistas que terminan decidiendo venir a la Argentina para ir a esos restaurantes. El turismo gastronómico es uno de los grandes dinamizadores del mundo del turismo, así que tener este reconocimiento va a impulsar la industria gastronómica de la Argentina, va a generar un impacto directo del empleo. Van a venir chefs de todas partes del mundo a Buenos Aires, a Mendoza, a tener su estrella Michelin. Hay mucho talento argentino desperdigado en diferentes lugares de Europa, en lugares de Estados Unidos, para tener esa estrella Michelin. Bueno, ahora van a poder tener la estrella Michelin acá.

P: ¿Hay alguna proyección hecha al respecto de cuánto podría impactar en términos de empleabilidad en el país?

M.L.: Nosotros tenemos un caso, San Francisco, que tiene el tamaño de la ciudad de Buenos Aires en términos gastronómicos. El impacto fue de cuatro mil empleos registrados en un año. Creemos que Argentina puede superarlo porque tenemos todas las condiciones para ser un destino de inversión: que vengan a los chefs a instalarse en Argentina.

P: ¿Y hay alguna otra ciudad o provincia que pueda tener potencial para sumarse?

M.L.: A mí me gustaría que haya más ciudades, obviamente. Yo creo que este es el puntapié inicial: es el primer paso para que el resto de las ciudades eleven la vara, para que el resto de las ciudades empiecen a buscar estar. Es un acuerdo por 3 años, lo cual le da la posibilidad a las otras ciudades de ir preparándose. Es un premio también para los chefs, para los cocineros argentinos, para el talento argentino, pero también para los empresarios, que han apostado, que han soportado la pandemia, que han sostenido su restaurante y que ahora ven que los ojos gastronómicos del mundo se posicionan sobre Argentina.

P: Mencionaba que trasciende su gestión, ya que va a empezar a regir en 2024. Y casualmente son dos ciudades que están gobernadas Juntos por el Cambio. ¿Habló con Suárez, ya sea con el Intendente (Ulpiano) o con el Gobernado (Rodolfo), o con Rodríguez Larreta por la Ciudad?

M.L.: Sí, por supuesto, hablé con Suárez, vino su Ministra de Turismo, Nora Vicario. Hablé con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, con José Luis Justi, que también vino y también nos felicitó. Me parece que es un mensaje para la política y para lo que viene en Argentina. En esto estamos todos de acuerdo, en esto no hay grieta, estamos de acuerdo que la llegada de Michelin es un reconocimiento, es una posibilidad, es una política de desarrollo productivo para la ciudad de Buenos Aires y para Mendoza, sin ninguna duda, en términos de generación de empleo, en términos de incrementar su Producto Bruto Geográfico, así que pensarlo como una política a largo plazo que trascienda a los nombres propios, me parece que es excelente.

P: ¿Tiene un balance de la temporada de invierno?

M.L.: Todavía no, hay que esperar que termine, pero sí sabemos que las previsiones que teníamos van a estar cumplidas. Nosotros pensábamos en cinco millones de turistas nacionales, en un millón y medio de turistas extranjeros, creo que vamos a estar en esos números. Tenemos el reporte de las primeras semanas de julio que es bueno. Estamos convencidos de que va a haber un impacto superior.

P: ¿Alguna región o provincia que haya destacado?

M.L.: Lo que cambió con el turismo, y creo que Previaje algo tuvo que ver, es que se diversificó la oferta. Antes, cuando uno hablaba de temporada de invierno, hablaba solamente de los destinos de esquí. Y hoy están consolidados destinos del norte. O los Esteros del Iberá, que antes no estaban ni siquiera en la grilla. Cataratas está con buen nivel de ocupación, la Costa Atlántica también. Lo que cambió, y para lo cual el Previaje colaboró, es la ampliación de la oferta: crecieron y se fortalecieron los destinos emergentes.

P: ¿Tienen proyecciones de temporada 2024?

M.L.: Muchas de las preguntas de los periodistas apuntan a si habrá Previaje para temporada de verano. Eso no lo veo porque la verdad que hay buena demanda. Y el Previaje va a terminar siendo una herramienta más quirúrgica para sostener la temporada baja, que creo que ha funcionado extraordinariamente. Así que no va a haber, pero sí tenemos una proyección muy buena de turistas extranjeros viniendo a la Argentina en el último trimestre, sabemos que vamos a tener mucho turismo regional, mucho turismo brasileño, uruguayo, chileno, así que estamos con expectativa de tener un 2023 por encima del 2019.

P: ¿Ya estaría por encima de la prepandemia?

M.L.: Sí, de hecho, abril, mayo y junio ya estamos por encima de la prepandemia. Estamos en los mejores abriles, mayo y junio de los últimos 20 años en términos de turismo receptivo. Y un impacto económico en los primeros 6 meses de 2.700 millones de dólares.

P: ¿Esto está ligado al tipo de cambio, tanto el turismo interno como la llegada de extranjeros? ¿Cómo están viendo lo que ocurre con el dólar?

M.L.: Sí y no, porque si vos ves la serie histórica de la Argentina, hubo otros momentos donde Argentina también tuvo un tipo de cambio muy competitivo y ahora estamos en récord de los últimos 20 años. Con lo cual, creo que están las dos cosas: también hay una política acertada nuestra en términos de apuntar la promoción. Lo hicimos primero en países limítrofes, después apuntamos a Estados Unidos. Por supuesto, sería una necedad no reconocer que el tipo de cambio ayuda.

P: ¿Es una tendencia global en la pospandemia salir a viajar?

M.L.: Evidentemente han cambiado algunos hábitos, pero yo te puedo dar casos, por ejemplo, que veíamos en esta semana de Ecuador, de Chile, donde todavía no se han recuperado los niveles que tenían antes de la pandemia. Así que, evidentemente, Argentina algo ha hecho bien. Nos la tenemos que creer un poco. Viene Michelin, reconoce los restaurantes de Argentina, somos líderes en turismo receptivo, la gente viene a conocer a Argentina porque le encanta.

P: Volviendo al tipo de cambio. ¿Cómo vio las últimas medidas? ¿Cómo pueden impactar en el sector?

M.L.: No veo impacto en el sector porque la verdad que, eventualmente, si sube específicamente para el sector turismo, puede ser un aliciente, pero me parece que las medidas económicas, como dijo el Ministro de Economía, están dadas en un contexto. No sé si son las que más nos gustan, son las que había que tomar y había que tener responsabilidad para hacerlo. Escuché en estos días algunos dirigentes de la oposición que pretendían o querían que no se llegara un arreglo con el Fondo, que estaban buscando que hubiera algún desajuste en las cuentas públicas. Me parece que eso nos hubiera llevado a más pobreza, a más indigencia, a más desempleo. Hay que tener responsabilidad cuando uno ocupa lugares públicos, y creo que el Ministro de Economía la ha tenido.

P: ¿Tiene diálogo con Massa?

M.L.: Sí, mucho. Hablo prácticamente todos los días y la verdad que admiro que haya tomado el país y la situación económica en un momento muy difícil, en el cual había que hacerse cargo, había que agarrar la papa caliente, y lo hizo y logró estabilizar lo que parecía muy complicado.

P: ¿Cómo ve a Unión por la Patria antes de las PASO?

M.L.: Tenemos una candidatura de Sergio Massa competitiva. Están en discusión, de nuevo, dos modelos de país. Muchas de las recetas que proponen los precandidatos de Juntos por el Cambio ya pasaron en la Argentina. Hace un rato un periodista me contaba las declaraciones de Patricia Bullrich hablando del blindaje. Y yo me acuerdo cuando tenía 20, 21 años, y estaba la ciudad empapelada con el blindaje que nos iba a permitir crecer, que nos iba a dar estabilidad. Terminó muy mal eso, y ya era ministra de ese gobierno. Terminó con estallido social, con más desocupación, con más desempleo, con una devaluación del 3.000%. Entonces, me parece que todas esas recetas ya pasaron en la Argentina. Cuando queramos saber cuál es el plan que tienen, hay que mirar para atrás, darse vuelta y ver qué hicieron cuando fueron gobierno.

P: Está sobre el final de la gestión, ¿Cuál es el balance?

M.L.: La gestión fue muy reconocida por propios y por extraños, por gobernadores opositores, por oficialistas, por la gente. Siete millones de personas usaron Previaje, el programa que más valoración positiva tiene el gobierno. Primero sostuvimos y luego posicionamos el turismo como una de las claves estratégicas de crecimiento de Argentina. Hoy no hay ningún candidato a presidente que no hable de turismo, eso no pasaba. Y eso tiene que ver con lo que se ha generado. En alguna medida por el trabajo nuestro, pero también por el sector privado que ha tenido un comportamiento extraordinario. En la pandemia hemos trabajado juntos en el momento más difícil del sector. Hemos logrado sostenerlo y hemos logrado que hoy haya más empresas turísticas que en el 2019. Esta visión de trabajo público-privado de verdad, del rol inteligente del Estado, de cómo el Estado invierte para generar las condiciones para que después el privado se desarrolle, gane dinero y vuelva a invertir en Argentina, hizo que se sucedieran ciclos virtuosos como el del turismo estos años.