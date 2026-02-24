Nuevo movimiento en el Senado: el PRO y Provincias Unidas se alinean en un mismo interbloque Por Fernando Brovelli + Seguir en









Bajo el nombre de Impulso País, combinará a siete senadores para tener mayor peso en la distribución de comisiones.

Goerling y Terenzi volverán a compartir bloque, luego de lo que fue la ruptura de Juntos por el Cambio.

Tal como lo adelantó Ámbito, finalmente Provincias Unidas conformó un interbloque con el PRO y se consolidó, ante la ruptura de Convicción Federal, en la cuarta fuerza del Senado detrás de Justicialista, La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical (UCR). Precisamente eso ya repercutió en la definición de autoridades de la Cámara alta, en donde el espacio se quedó con la vicepresidencia segunda, a cargo de la cordobesa Alejandra Vigo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Junto a Vigo, Provincias Unidas está integrada por el correntino Carlos "Camau" Espínola. A través del interbloque, a ellos se les anexó la chubutense Edith Terenzi (de Despierta Chubut), la tucumana Beatriz Ávila (Independencia) y los tres miembros del PRO: el misionero Enrique Goerling, la chubutense Andrea Cristina y la pampeana María Victoria Huala. Con siete senadores, y bajo el nombre de Impulso País, tendrán mayor peso a la hora de disponer la distribución en comisiones.

Si bien el armado no cuenta con representantes de los oficialismos de Jujuy, Santa Fe o Santa Cruz, como si lo tuvo la coalición que se unificó bajo el sello Provincias Unidas para las últimas elecciones, el perfil del interbloque será cercano al Gobierno nacional con algunas disidencias. Por caso, todos acompañaron la reforma laboral pero Cristina y Huala rechazaron el descuento del pago de haberes ante las licencias por enfermedad, Vigo se opuso al Fondo de Asistencia Laboral y Goerling pidió que las billeteras digitales puedan ser un destino para el pago de salarios.

Camau Espínola Alejandra Vigo Camau Espínola y Alejandra Vigo, los dos representantes de Provincias Unidas en el Senado. Se trata del tercer movimiento consecutivo de los bloques del Senado de la Nación. En primer medida, los miembros de Convicción Federal (la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza) rompieron con el interbloque Popular -que compartían junto a Justicialista- y con dos excompañeros, el puntano Fernando Salino y el riojano Fernando Rejal, que terminaron conformando el espacio Justicia Social Federal. Moisés, Andrada y Mendoza responden a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, con la particularidad de que Jaldo también influye en Ávila, del flamante interbloque Impulso País.

Por otro lado, el cordobés Luis Juez decidió disolver su unibloque del Frente Cívico y se incorporó a la bancada de La Libertad Avanza, que igualó con 21 senadores al espacio mayoritario del peronismo, denominado Justicialista. A pesar de igual en número con el oficialismo -quien impuso en la presidencia al puntano Bartolomé Abdala-, la mencionada Carolina Moisés desplazó al justicialismo en la vicepresidencia. En la vicepresidencia primero, por su parte, quedó designada la santafesina Carolina Losada, de la UCR.

Temas Senado

PRO