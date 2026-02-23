Cumbre de siete mandatarios del PJ no K y provincialistas: ¿nace una nueva liga de gobernadores?

A través de un zoom, este lunes se reunieron siete gobernadores, un mix de jefes provinciales del PJ de puentes abiertos con la Casa Rosada y de sellos provincialistas , para avanzar en la conformación de un scrum con agenda común. Además de proponer encuentros periódicos, ya coordinan una gira comercial a los Estados Unidos durante la segunda semana de marzo.

Se unieron a la videoconferencia los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) . “Intercambiamos análisis, datos y perspectivas sobre la situación en sus regiones y el conjunto del país”, dijo a Ámbito uno de los participantes.

El movimiento es sugestivo, ya que también el lunes, pero más temprano, los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) dieron el portazo del bloque peronista Popular que comanda José Mayans . Los tres legisladores tienen línea directa con Jalil, Sáenz y Jaldo, respectivamente. Estos últimos se muestran distantes de la conducción del PJ nacional en cabeza de Cristina Kirchner. Distancia que creció por los chispazos en torno a las leyes de Presupuesto y de reforma laboral, pese a que en esta última iniciativa Andrada, Moisés y Mendoza votaron en contra del proyecto de Javier Milei .

Sin embargo, el trío de Convicción Federal no planea por el momento añadir a legisladores provincialistas, ya que buscan mantener la “identidad peronista con una mirada federal” . En esa línea, buscan seducir a senadores del peronismo no kirchnerista “que no sean del AMBA”, dijeron fuentes cercanas a ese espacio.

No obstante, en la incipiente liga, mencionaron que parte de la conversación del zoom de gobernadores se destinó a analizar “el rol de las provincias en el Congreso Nacional”. Otro dato llamativo fue la presencia del radical jujeño Sadir, quien también está enrolado en Provincias Unidas , espacio que comparte con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes). Una alianza electoral que no tuvo buenos resultados en octubre, pero que sostienen un espacio en el Diputados.

Así, sigue la reconfiguración del mapa de los gobernadores, en tiempos donde ninguno tributa a jefes políticos partidarios. Un mapa que está recalibrándose: empieza a trascender las identidades de partidos, pero también las regionales, ya desdibujado el Consejo del Norte Grande y también la liga patagónica, que supo tener volumen y una agenda con reclamos geográficos que se elevaban a Nación.

“Un detalle a tener en cuenta es que se trata de gobernantes cuyo origen son proyectos políticos provinciales, por lo que comparten la visión de la necesidad de que el federalismo sea real y concreto y no quede solo en anuncios”, dijeron desde un distrito. “Esta iniciativa no tiene nada que ver con cuestiones electorales, sino con la necesidad de generar y mantener una agenda de trabajo conjunto en temas como producción agrícola, turismo, minería, desarrollo energético, políticas impositivas, ganadería, entre otros puntos”, agregaron.

En ese marco, varios de los gobernadores tienen previsto participar en el evento internacional Argentina Week, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, y que está orientado a atraer inversiones extranjeras, en especial en energía, minería, agroindustria y sectores estratégicos.

El Argentina Week —desarrollado con apoyo de la embajada argentina y grandes instituciones financieras globales— se presenta como un “road show” para mostrar oportunidades de inversión en Argentina ante bancos, fondos y líderes empresariales internacionales, con la participación de autoridades nacionales y provinciales.