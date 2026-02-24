La pelea por las tasas municipales reaviva chispazos entre Nación e intendentes y gobernadores

El Gobierno habilitó una web para denunciar el cobro de tributos locales por parte de los alcaldes. Los distritos denuncian recortes y advierten que el mecanismo "carece de evaluaciones detalladas de cada una de las localidades".

La pulseada impositiva entre Nación e intendentes y gobernadores volvió a escalar esta semana con el lanzamiento de una web por parte del Gobierno que permite monitorear y denunciar la cantidad de tasas municipales que cobra cada localidad, una pelea que se arrastra desde la llegada de Javier Milei al poder y que tiene al ministro de Economía, Luis Caputo , como principal abanderado.

La Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni , puso en órbita un sitio que invita a denunciar el cobro de tasas municipales en todo el país, así como también monitorear la cantidad de tributos que cada jefe comunal aplica sobre sus contribuyentes. " Que nadie se quede con lo que es tuyo", fue el mensaje que compartió Adorni en sus redes sociales al realizar el anuncio.

La reyerta no es nueva. A principios de 2025, "Toto" Caputo les había enviado una nota a provincias e intendencias para pedirles que, con el fin de evitar incrementos en la presión tributaria, "implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas " cuyo valor "no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio". "El 80% de la presión tributarias es por impuestos nacionales", respondieron por entonces los distritos.

En el plano cultural, los libertarios pueden dar cuenta de haber ganado la batalla o por lo menos de marcar agenda. Este año inició con anuncios de baja de impuestos por parte de diversos jefes provinciales. Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) son algunos de ellos. Incluso Jorge Macri , aliado involuntario de La Libertad Avanza (LLA), debió dar marcha atrás con la suba de patentes, hecho difícil de imaginar en otra coyuntura nacional.

La puja no es aislada y se inscribe en el contexto de una pelea mayor por el recorte de fondos a las provincias. Apenas asumido, el Gobierno dio de baja el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador del Interior, que regulaba el pasaje de boletos de colectivos por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dos ítems que fueron absorbidos por las gobernaciones. Por ejemplo, la gestión de Axel Kicillof dio cuenta este martes de que Nación le adeuda cerca de $16 billones.

Más allá de la buena hora que Javier Milei atraviesa con la mayoría de los mandatarios subnacionales, reflejada en los apoyos prestados en el Congreso, la cuestión impositiva sigue generando chispazos, incluso entre aliados a la Casa Rosada.

El mendocino Alfredo Cornejo, por caso, aseguró este lunes que las provincias tienen que hacer lo suyo, pero admitió que "Nación tiene un montón de impuestos distorsivos que todavía no ha tocado". Y ejemplificó: "El impuesto al débito y al crédito es bastante distorsivo. El impuesto a los combustibles es cazar en el zoológico, porque cada vez que se carga combustible están recaudando y eso no se está redistribuyendo", mencionó en una rueda de prensa a la que asistió Ámbito.

Acto seguido, volvió a reclamar por una reforma fiscal que plantee un nuevo esquema de redistribución de la coparticipación federal, con el objetivo de "premiar a las buenas administraciones provinciales a la hora de distribuir los recursos y no como es en la actualidad".

En ese marco, el cuyano afirmó que poner el foco solamente en las provincias "no es un buen análisis", menos cuando "la ley de coparticipación castiga a nueve provincias, entre ellas Mendoza, con la distribución". "Hay provincias que les da lo mismo cobrar IIBB o sellos que no cobrarlos, porque dependen más de la coparticipación que de otra cosa", reflexionó.

Cornejo Alfredo Cornejo volvió a reclamar una reforma fiscal.

En un sondeo realizado por este medio entre distintos municipios del país, arreciaron quejas. "¿Podrán dejarnos gobernar? Encima que no nos dan nada...", apuntaron desde una capital litoraleña. En la patagónica Río Gallegos, advirtieron: "Nos molesta y afecta permanentemente, pero sobre todo el abandono que hizo Nación en obras y proyectos fundamentales".

"Por ejemplo el proyecto ya licitado por el ENOHSA que iba a dotar de cloacas al 100% de la ciudad y hace dos semanas nos notificaron que lo iban a rescindir y podíamos continuarlo con recursos propios, casi imposible", se quejaron.

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba evaluó que el portal de transparencia presenta datos, pero "carece de evaluaciones detalladas de cada una de las localidades". Al respecto, apuntaron que para que una alícuota sea comparable entre ciudades, debe analizarse en relación con el peso relativo de la economía de cada localidad: "La difusión de un único indicador de manera aislada aporta poco al análisis comparativo que se pretende promover".

Intendentes en el Congreso.jpeg Intendentes de las principales ciudades del país se reunieron en julio pasado en el Congreso.

"A modo de ejemplo, el costo de la inversión es una variable directamente vinculada a la potencialidad del mercado —características de la ciudad, nivel de actividad económica, población, infraestructura y oportunidades, entre otros factores—, aspectos que no se encuentran reflejados en el portal publicado por el Estado nacional…", completaron.

Desde la administración de la ciudad de Santa Fe, en tanto, se desmarcaron del portal web lanzado por el Gobierno. "Acá no tiene impacto porque esta gestión no creó nuevas tasas ni aplica cargos que afecten el consumo cotidiano de los vecinos", sacaron pecho. Remarcaron que, en su caso, históricamente, la única tasa que se cobraba vinculada a un servicio específico fue la tasa de alumbrado público a través de la factura de la EPE, pero fue dada de baja en el año 2018 y no volvió a implementarse.

El duelo con los intendentes bonaerenses

De todos modos, la jugada de Nación tiene como principales apuntados a los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entre las intendencias bonaerenses aseguran que "esos números siempre están claros en todas las boletas" y que "no hay que aclararle nada a nadie, los usuarios ya lo saben".

La tensión se plasmó en un intercambio de tuis que mantuvieron Mayra Mendoza, actual diputada bonaerense, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La quilmeña tildó de "caradura" al funcionario y acusó a la gestión libertaria: "Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre".

Al respecto, la dirigente camporista afirmó que Nación quiere hacer con los municipios "lo mismo que hizo con el país, las provincias y con las familias: hundirnos en recaudación para endeudarnos". "Vinieron a destruir todo y si están haciendo mucho daño, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad", detalló.

Por último, advirtió que los recursos locales "cada vez son más escasos por el desfinanciamiento a las provincias y por la caída de la actividad". Y completó: "Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mayrasmendoza/status/2026103936310997472&partner=&hide_thread=false Te crees vivo @madorni pero la cara te vende.



El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar.



Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas,… — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) February 24, 2026

Adorni recogió el guante: "Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder presa por corrupción".

En la actualidad, alcaldes de las principales ciudades del país se nuclean en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), un órgano donde tallan fuerte el cordobés Daniel Passerini y el rosarino Pablo Javkin, ambos alineados con los oficialismos de sus provincias.

A mediados del año pasado, el COFEIN desembarcó en el Congreso, donde expuso, ante la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados, la situación actual de sus distritos, poniendo el acento en los recortes propiciados por Nación y respaldando a los gobernadores en la puja por fondos.