Reforma laboral: mientras delinea la estrategia judicial, la mesa chica de la CGT se reúne este miércoles y evalúa marchar al Senado Por Gonzalo Magliano + Seguir en









El escenario es poco alentador, afirman dentro de la central. A pesar de la contundencia del paro, no lograron torcer ningún voto en Diputados y tienen poca fe de lograrlo en el Senado. Hay expectativas con conseguir otros amparos en tribunales.

La mesa chica de la CGT apuesta más al plano judicial que al Congreso.

A pesar de que todavía falta que la reforma laboral se trate en el Senado, en la Confederación General del Trabajo (CGT) ya miran a los tribunales. La mesa chica de la central se reunirá este miércoles a las 15 en la sede de UPCN para delinear los pasos a seguir ante la inminencia de un cambio drástico en las relaciones laborales. Allí se discutirá si movilizan el viernes y, sobre todo, cómo seguir la pelea en el ámbito judicial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras la derrota en Diputados, la conducción de la CGT intenta reacomodarse. A pesar de la contundencia del último paro general, no lograron más cambios en el proyecto oficialista. En público siguen pidiendo que no se apruebe, pero en privado dan por pérdida la votación en el Senado. Por eso descartan repetir el paro, pero es probable que en la reunión decidan movilizarse el viernes contra la reforma laboral, según confiaron a Ámbito dentro del triunvirato.

El otro tema que debatirán es cómo avanzar en la estrategia judicial. Este martes hubo un adelanto en la movilización frente a Tribunales donde más de 40 gremios y el triunvirato cegetista afirmaron que la reforma laboral es "inconstitucional" y denunciaron que, de aprobarse, implicará una "liquidación del fuero del trabajo".

El equipo jurídico de la CGT viene trabajando en la estrategia para frenar en la Justicia la reforma laboral. Uno de los triunviros, Jorge Sola, viene repitiendo que el proyecto es "inconstitucional" porque altera la estabilidad del empleo y porque es regresivo en cuanto al marco normativo vigente. También muchos se ilusionan con lograr un amparo contra el artículo que limita el derecho a huelga, consagrado en la Constitucional Nacional. No será fácil.

"Preocupa al conjunto de la CGT (el traslado del fuero laboral a CABA). Porque lo que se está haciendo es trasladar competencias a un ámbito claramente dominado y manejado por intereses más alineados con el sector empresario", denunció a este medio un integrante de la mesa chica de la central. "Alterar ese esquema es una estocada fuerte", advirtió.

Fresu Más allá de lo que haga la CGT, el Fresu se concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA) y marchará rumbo al Congreso. El Fresu desafía a la CGT y llama a parar la reforma laboral en la calle Quiénes ya confirmaron que irán frente al Congreso serán los gremios más duros agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu). Hace semanas vienen desarrollando su propio plan de lucha y desafían a la conducción de la CGT. "Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento", afirmó Rodolfo Aguiar, líder de ATE. “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”, agregó Aguiar. Además de ATE, el Fresu está integrado junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras. Se concentrarán el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA) y marcharán rumbo al Congreso.