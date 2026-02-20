Preocupados por las importaciones, industriales buscan reflotar la liga de gobernadores del Norte Grande

Los presidentes de las Uniones Industriales se reunieron en Tucumán. “Enfrentamos un escenario de incertidumbre creciente que pone en riesgo la continuidad de muchas actividades”, enfatizó el industrial textil Carlos Muiá.

Industriales del norte se reunieron en Tucumán y, tras manifestar su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el entramado productivo, piden que se reflote la Liga de Gobernadores del Norte Grande para articular con su sector una serie de medidas y de acciones, como establecer un diálogo con el Gobierno. "Competimos contra un coloso, como es China, y hay una balanza que está totalmente inclinada en contra de la actividad industrial que generamos en nuestro país", advirtió el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muiá , dueño de una de las textiles más importantes de la región.

El encuentro de las Uniones Industriales de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán (UNINOR) se realizó en la sede la UIA tucumana, que preside el productor sucroalcoholero Jorge Rocchia Ferro.

Tras las deliberaciones internas, el sector emitió un documento en el que advirtió que "el Norte Grande no es una periferia, no es una estadística ni una variable de ajuste. Es trabajo, es producción, es inversión y es arraigo". Sin embargo, "hoy enfrentamos un escenario de incertidumbre creciente que pone en riesgo la continuidad de muchas actividades industriales y, con ellas, miles de puestos de trabajo genuino".

En relación a los motivos de este escenario, se enumeró la caída sostenida del consumo interno, la presión tributaria en todos los niveles del Estado, la falta de financiamiento productivo y a las altas tasas de crédito. Y se destacó también "la competencia desleal de importaciones que ingresan en condiciones inequitativas", ya sea por circuitos informales o por provenir de países con fuertes subsidios, lo que genera distorsiones que afectan de manera directa a la producción regional.

El titular de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muiá, dueño de una de las textiles más importantes de la región, con presencia en Tucumán, Catamarca y en La Rioja, en contacto con los medios, advirtió que "es clave dialogar con las autoridades nacionales porque Argentina es un país con industria" .

"Tenemos que llegar, a través de los gobernadores, a los ministros del Interior, de Economía, a todo el Gabinete nacional para que nos den una certidumbre sobre cuál es el futuro de nuestra industria", enfatizó.

Para lograrlo, agregó Muia, el sector entiende que "hay que reflotar la Liga de Gobernadores del Norte Grande" y que interactúe con las uniones industriales. "Nosotros estamos para acompañar", señaló. En rigor, desde la asunción del presidente Javier Milei, La Liga de Gobernadores del NOA y NEA continuó con su agenda de encuentros pero dejó de tener el peso y la gravitación que supo tener durante las gestiones de los expresidentes Alberto Fernández y Mauricio Macri. Por entonces, elevó reclamos, algunos de los cuales fueron escuchados y tenidos en cuenta por los exmandatarios.

Muia hizo hincapié en la ausencia de políticas nacionales para el sector. "En la actividad industrial no hay reformas, no tenemos política industrial. Se puede hablar de la nueva ley de contratos de trabajo pero habrá que ver cuándo se aplica, porque la mayoría de los beneficios se van a dar si hay demanda de puestos de trabajo y no es lo que estamos viendo en este momento".

Agregó, además, que el sector textil hoy está paralizado un 50% y que la minería no constituye por sí sola una respuesta al empleo. "La minería puede ser una salida para la balanza de divisas que necesita el país pero no es en sí misma una solución para generar puestos de trabajo", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobiernoTucuman/status/2024858684682125667?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, recibió a los presidentes de las uniones industriales de las diez provincias del norte argentino, quienes expusieron la situación del sector ante la apertura de la economía.#Tucumánhttps://t.co/htFiUDuCdn — Gobierno de Tucumán (@GobiernoTucuman) February 20, 2026

También en contacto con los medios, Rocchia Ferro suscribió las declaraciones de su par de Catamarca y agregó que "buscan reactivar el esquema de articulación entre gobernadores y uniones industriales del Norte Grande, con una participación del sector empresario en las reuniones regionales". Por esa razón, los presidentes de las entidades acordaron visitar cada provincia para consolidar una agenda común y gestionar ante las autoridades nacionales.

Luego de las deliberaciones del sector, una comitiva que integraron Muia, Rocchia Ferro, Jorge Antueno, de la Unión Industrial de Formosa; Federico Gatti, de Unión Industrial de Jujuy; Juan Carlos Serrano, de la Unión Industrial de La Rioja; y José María Cantos, de la Unión Industrial de Santiago del Estero, se reunió con el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, que los recibió en su despacho.

"Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder facilitar que las empresas no cierren, porque esto significa poner en peligro la paz social", aseguró el funcionario provincial, tras el encuentro. En las últimas semanas hubo despidos en los sectores textil e industrial en el Norte Grande.

Alerta amarilla

De acuerdo a un informe de la consultora Politikón Chaco, que publicó Ámbito, más de 21.000 empresas cerraron desde que asumió el presidente Javier Milei y el número de compañías empleadoras cayó en 23 de las 24 provincias, con Neuquén como única excepción, por el "boom" de Vaca Muerta. La Rioja encabeza el ranking negativo, con un desplome del 12,6% en ese índice, seguida por Catamarca (-11,3%) y Chaco (-10,5%).

En forma paralela, el último Informe Mensual de Actividad elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), consignó que la actividad metalúrgica cayó 7,1% interanual en el último mes del 2025 y un 1,3% en la comparación mensual.

Dentro del sector, la rama textil es una de las más golpeadas, lo que supone consecuencias para provincias norteñas como Catamarca y La Rioja, que alojan a parte de las empresas dedicadas a la confección de prendas. En 2025, la actividad se desplomó un 40% en comparación al 2023, informó la fundación Protejer.