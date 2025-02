Los proyectos que quedaron en "stand by" en la Legislatura bonaerense

El 2024 fue un año de mayor actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires, con avances en diversos proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores . No obstante, algunos temas fundamentales para el Poder Ejecutivo, como el Presupuesto, la Ley Impositiva y la autorización para endeudamiento no lograron los consensos suficientes para ser aprobados.

Iniciativas de peso impulsadas tanto por el gobernador Axel Kicillof como por los legisladores del oficialismo y de la oposición quedaron a la espera de tratamiento . Factores como la falta de acuerdos políticos, las disputas por cargos, las internas partidarias y la dinámica propia de un año preelectoral conspiraron para que esos proyectos, vitales para la salud , la educación , la cultura y la economía provincial, no logren avanzar el año pasado. Tampoco prosperaron propuestas vinculadas con cuestiones electorales .

Los proyectos del Ejecutivo que no salieron

¿Cuáles son los proyectos enviados por el Gobierno que no lograron ver la luz? El paquete legislativo más importante que quedó en el camino fue el Presupuesto 2025 (que contemplaba gastos por 34 billones de pesos); la Ley Impositiva (que no preveía ajuste ni aumento de la carga tributaria) y la autorización para tomar endeudamiento por U$D 1.300 millones para refinanciar la deuda tomada por la exmandataria María Eugenia Vidal.

El ministro Pablo López junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el entonces presidente de Diputados, Alejandro Dicchiara, exponiendo sobre Presupuesto.jpg

La creación de una empresa estatal de emergencias médicas propuesta por el gobernador Axel Kicillof tampoco alcanzó el consenso necesario para ser sancionada en el Senado, pese a que se aprobó en la Cámara de Diputados. Se trata de una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, que tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre municipios para la atención de urgencias.

Otra propuesta impulsada por el gobernador que también se estancó fue la de creación de un laboratorio público de medicamentos. Si bien en diciembre se aprobó en la cámara baja, su discusión en el Senado aún no comenzó.

Kreplak en comisiones de la Legislatura.jpeg Las comisiones legislativas, a la espera de la orden de largada. Prensa Unión por la Patria Cámara de Diputados bonaerense

La iniciativa busca crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que tiene el objetivo de poder "garantizar el acceso equitativo a los medicamentos de la población", como indica el texto.

En el rubro salud, también quedaron en el tintero dos proyectos enviados por Kicillof a Diputados: el que crea el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara”, con sede en La Plata; y el que regula la organización y el funcionamiento del sistema de información en Salud (SIS).

Una propuesta de ley que establece la obligatoriedad de la educación inicial a partir de la sala de tres años, que fue enviado hacia finales de noviembre por el Poder Ejecutivo al Senado, tampoco avanzó. La iniciativa busca ampliar la oferta en el segundo sistema educativo más grande de América, después del de San Pablo. El bonaerense cuenta con 400.000 docentes y 80 mil auxiliares; 5.200.000 estudiantes; y 21.000 escuelas.

A la vez, La Cámara de Diputados bonaerense aprobó en noviembre pasado y giró al Senado el proyecto de Ley Audiovisual impulsada por el gobernador que tiene como objetivo promover el desarrollo de la industria audiovisual nacional.

Para ello, la norma establece un fondo de fomento de 675 millones de pesos, destinado a financiar proyectos de producción, distribución y exhibición de contenidos audiovisuales nacionales. El texto deberá ser analizado ahora en las comisiones de Educación, Cultura y Ciencia y Técnica del Senado.

La adhesión al Sistema Unificado de Puntaje (Scoring) elevada por el Gobierno bonaerense fue aprobada en el Senado y pasó a Diputados, que debería sancionarla este año. La medida tiene una serie de beneficios impositivos para las personas que no sufran la quita de puntos, con descuentos en el pago de la patente, en el trámite de renovación de la licencia de conducir y en la actualización de la Verificación Técnica Vehicular.

Senado bonaerense.jpg La Cámara de Senadores de la provincia.

Durante el año, la Cámara alta avanzó en la aprobación de 181 pliegos judiciales. No obstante, otros 210 deberán esperar. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado pidió documentación respaldatoria a los candidatos y luego los convocó a entrevistas, de las que solo participaron los legisladores peronistas. Pero las disputas políticas entre UP y la oposición hicieron que no se logre avanzar con los despachos para que los expedientes queden habilitados para ser tratados en el recinto. “La idea es sacarlos por unanimidad, entonces el debate quedó para este año”, precisan las fuentes legislativas.

Otros proyectos pendientes

Diversas bancadas presentaron por mesa de entradas proyectos relacionados con el aspecto electoral: algunos, a través de los cuales se busca implementar la boleta única en el territorio bonaerense con el objetivo de reemplazar a la papeleta tradicional; y otros que proponen tanto la suspensión como la eliminación del régimen de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en ese territorio. Ninguno prosperó hasta el momento.

Tampoco hubo progresos en los proyectos relacionados con la creación de nuevos municipios, ni en el de la diputada Maite Alvado que busca modificar la tasa de interés impuesta en las sentencias por los juicios laborales para equiparar las indemnizaciones con la inflación.

Facundo Tignanelli, autor de la iniciativa para que las instituciones de la provincia tengan acceso a los servicios públicos.jpg La Cámara de Diputados tiene proyectos en carpeta para tratar en 2025.

La propuesta del diputado Facundo Tignanelli para garantizar que las instituciones de la provincia tengan acceso a los servicios públicos fue aprobado en Diputados y está en espera en el Senado. De sancionarse, conseguirá que las prestatarias de servicios públicos con jurisdicción provincial garanticen el suministro de gas, agua potable, luz y servicios cloacales para asociaciones civiles sin fines de lucro, municipios, dependencias municipales y establecimientos sanitarios y educativos de gestión pública. El corte de los servicios estará prohibido para esas instituciones, aun cuando las mismas se encuentren en situación de mora o con aviso de corte.

La iniciativa de Emmanuel González Santalla que establece la capacitación para el personal del sistema educativo en Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidades, neurodiversidades y/o diversidades cognitivas se aprobó en el Senado y aguarda su tratamiento en Diputados.

Simultáneamente, quedaron en espera varias iniciativas que pretenden combatir la ludopatía infantil, ante el marcado crecimiento de las apuestas en línea entre los más jóvenes. Pese a que en noviembre las bancadas PRO, UCR-Cambio Federal, Acuerdo Cívico y La Libertad Avanza lograron unificar las distintas propuestas existentes en una única, ello quedará para 2025.

Los que fueron sancionados

Pese a todo, la Legislatura logró sancionar en 2024 diversas leyes relevantes. Entre ellas destacan el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas que impulsó el Gobierno bonaerense (también llamado “RIGI bonaerense”), con el cual se buscan proyectos que generen valor agregado y empleo de calidad, así como la reforma previsional para trabajadores del Banco Provincia, que restituyó a los empleados de esa entidad el 82% móvil para el cálculo de haberes jubilatorios y el 75% para las pensiones y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres.

Asimismo, el año pasado también se convirtió en ley una Modificación del Código Procesal Civil y Comercial propuesta en una labor conjunta entre la legisladora Sofía Vannelli y el Ministerio de Mujeres bonaerense para simplificar y agilizar los trámites relacionados con la obtención de la cuota alimentaria destinada a niños y adolescentes; se logró la adhesión a la Ley Lucio, que busca prevenir violencias y abusos en la infancia; y se estableció un cupo laboral no inferior al 1% en la administración pública provincial para jóvenes que egresan de hogares de abrigo.

La sesión en donde se votaron las modificaciones al Código Cívil para mejorar el reclamo por cuota alimentaria.jpg

Se sancionó, a la vez, la Ley de Endometriosis, para garantizar el acceso a una atención integral a las mujeres que padecen esa enfermedad en la provincia de Buenos Aires, asegurando diagnósticos y tratamientos adecuados; la Creación del Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, un ente autárquico que permitirá gestionar y coordinar acciones para prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura hídrica en el sur del conurbano bonaerense; y con el impulso de legisladores de la Sexta sección como Alejandro Dicchiara, Nerina Neumann y Marcelo Feliú, entre otros, se extendió por cinco años la declaración del partido de Patagones como Área Patagónica, lo que permite al municipio acceder a beneficios impositivos y programas específicos.

Además, se sancionó en Diputados una ley enviada por Kicillof que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble situado en Tandil conocido como la "Quinta de los Méndez" para la construcción de un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, además de un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos orientado a jóvenes; así como la norma elevada por Natalia Sánchez Jauregui que dispone la creación del sistema de identificación de tranqueras denominado "Mapa Interactivo S.O.S. Rural".

En simultáneo, se prorrogó la Emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas por 18 meses para suspender los desalojos y los cortes de suministros de energía eléctrica, agua potable y cloacas.

Alexis Guerrera.jpg Alexis Guerrera, del Frente Renovador, asumió la presidencia de la Cámara de Diputados sobre el cierre del año.

En un contexto en el que la provincia atraviesa una delicada situación económica y en que las demandas sociales aumentan, las expectativas están puestas en que las leyes pendientes puedan destrabarse este año. De hecho, en una entrevista reciente con Ámbito, el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, subrayó que la prioridad será “mantener un buen ritmo de trabajo” para tratar las iniciativas que aún esperan resolución, incluso en un año electoral.