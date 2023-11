Maximiliano Pullaro pide autocrítica en JxC y evita tomar posición en el balotaje

En cuanto a la decisión de Macri y Bullrich de jugar con La Libertad Avanza (LLA), el gobernador electo comentó que "son decisiones individuales" y amplió: "Lo que me corresponde es defender siempre la provincia de Santa Fe. Pelear para que Santa Fe pueda salir adelante".

Respecto al cisma que atraviesa el colectivo amarillo, Pullaro manifestó que "el desafío que tienen las alianzas es poder construir estrategias que superen a las pretensiones personales" y, en referencia a las elecciones legislativas del 2021, sostuvo: "No supimos sintetizar una voluntad de cambio que habíamos logrado hace dos años atrás".

"A nosotros nos votaron para ser opositores en el plano nacional, y ese es el rol que vamos a llevar adelante los próximos años", reiteró.

Consultado acerca de su posición personal de cara al balotaje, el dirigente de la UCR dijo que "no se manifestará en ese sentido" porque tiene la responsabilidad institucional de gobernar Santa Fe y subrayó "que no es importante que se manifieste mucho". "A la gente no le importa a quién voy a votar yo. Nosotros pedimos que voten a JxC y JxC salió tercero. Hace dos años atrás, JxC parecía que ponía el próximo presidente. Hace unos días sacamos el 24%. Tenemos que hacer una profunda autocrítica", reflexionó.

Si bien en un principio había dicho que, en un eventual balotaje entre Milei y Massa, se inclinaría por el economista liberal, Pullaro expresó que aquellas declaraciones suyas tuvieron lugar en un "contexto electoral" y lo diferenció de su situación actual, en la que es gobernador electo de Santa Fe: "Ahora yo soy gobernador electo de Santa Fe y mi responsabilidad es defender con uñas y dientes a Santa Fe".

Apoyo de Perotti a Sergio Massa y presión en Córdoba

Del otro lado de la arena, el actual gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, reiteró su apoyo a Sergio Massa y disparó contra Milei.

Desde Qatar, donde encabeza una gira oficial de negocios, comentó que "no solo vamos a votar a Massa sino que estamos trabajando para que sea presidente de la Nación, convencidos de que es la mejor opción para un proyecto de desarrollo que incluya más trabajo en Santa Fe”. En paralelo, Perotti dijo a Radio 2 que el candidato de LLA "no genera certeza alguna".

En Córdoba, en tanto, cada día más dirigentes del "cordobesismo" manifiestan su apoyo al ministro de Economía y presionan al gobernador Juan Schiaretti y a su sucesor, Martín Llaryora, en pos de una definición.

Ahora fue la exdiputada y expareja del fallecido José Manuel de la Sota, Adriana Nazario, quien sumó su aval al candidato de Unión por la Patria (UP).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNazarioOk%2Fstatus%2F1719419270998659211&partner=&hide_thread=false Viví la enorme experiencia de participar en la conformación de UNA, un gran proyecto de país que construyeron José Manuel y Sergio Massa.

Con mucho gusto y orgullo también fui parte de los equipos de trabajo de ese espacio. pic.twitter.com/i1A5IdYIxi — Adriana Nazario (@NazarioOk) October 31, 2023

Nazario recordó en sus redes sociales la historia de "UNA", el espacio que conformaron Massa y De la Sota en las elecciones del 2015. "Sé que todas las propuestas vinculadas a la producción, al federalismo, el trabajo y la educación que teníamos en ese momento, son las ideas que Sergio sigue defendiendo", comentó.

Más punzante fue el legislador peronista de Calamuchita Carlos Alesandri

. “Cada día somos más los peronistas de Córdoba que nos expresamos por Sergio Massa. Los que andan de viaje y no tienen apuro en definirse van a ser sobrepasados por la militancia. Y luego van a apurarse para buscar ayuda en el gobierno de unidad nacional. Basta de especulaciones”, reclamó en referencia a la gira de Schiaretti y Llaryora por Medio Oriente.