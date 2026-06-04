Mendoza, San Luis y San Juan lanzaron el Ente Regional Cuyo Cultura para potenciar las industrias creativas

El acuerdo fue suscripto en la capital mendocina por los gobernadores Alfredo Cornejo y Claudio Poggi y representantes sanjuaninos, con patrocinio del CFI. Busca avanzar en políticas comunes en pos de fomentar al sector.

Enviado especial a Mendoza.- Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo , y de San Luis, Claudio Poggi , firmaron este jueves el acta acuerdo para la creación del Ente Regional Cuyo Cultura , una iniciativa compartida con San Juan que tiene por objetivo potenciar las industrias creativas de la región y aportar valor agregado a las provincias desde el sector.

El acuerdo se suscribió en el marco del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, un evento ideado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en colaboración con los 24 distritos, que se desarrolla en territorio mendocino entre los días 4 y 6 de junio. Busca trazar una agenda común entre las jurisdicciones para impulsar la industria cultural.

La inauguración de la jornada no solo contó con la presencia de dos de los tres mandatarios cuyanos –el sanjuanino Marcelo Orrego no pudo viajar-, sino también del jefe provincial de Santiago del Estero, Elías Suárez , y del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe , quien tuvo a cargo las palabras de apertura.

Durante su discurso, Alfredo Cornejo comentó que ser sede del encuentro es un “orgullo” pero también “una gran responsabilidad”. “Las industrias creativas ya no son complementarias, sino que son una gran oportunidad para generar empleo. En Inglaterra, por ejemplo, representan el 3% del PBI”, mencionó el dirigente radical, quien viajó a Londres en la antesala de la ceremonia.

Por otra parte, aseguró que la confluencia entre provincias para potenciar las áreas culturales “debe servir para construir futuro”. Desde su administración pusieron como ejemplo concreto la Fiesta Nacional de la Vendimia, que genera 30 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Pidió, a la vez, “una mirada federal que reconozca las particularidades de cada región, pero que al mismo tiempo permita potenciar el enorme talento que existe en nuestro país”.

En tanto, el puntano Claudio Poggi consideró que el sector de industrias creativas conlleva un valor agregado “muy importante para las provincias” y llamó a “concebir a la cultura como un motor desarrollo económico”. Asimismo, valorizó la creación del Ente Regional Cuyo Cultura.

Gobernadores Cuyo Los gobernadores de San Luis, Mendoza y Santiago del Estero se reunieron en la capital mendocina.

El principal hito proyectado es la realización del II Foro de Desarrollo Económico de las Artes Escénicas, que tendrá lugar del 5 al 8 de agosto en San Luis. El encuentro reunirá organismos provinciales, nacionales, universidades y referentes culturales, y servirá además para presentar oficialmente el Corredor Artístico Cuyano, primera iniciativa regional de integración escénica entre San Luis, Mendoza y San Juan.

Los tres distritos vienen trabajando en un conjunto una serie de iniciativas culturales comunes. Una de las más importantes busca declarar la tonada cuyana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

El Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas forma parte del programa “Una hoja de ruta hacia un futuro federal” impulsado por el CFI para fomentar políticas comunes entre las provincias, en búsqueda de financiamiento para proyectos estratégicos productivos y de infraestructura, entre otros.

Una de las situaciones que se pusieron sobre la mesa a modo de ejemplo fue la actualidad del cine nacional. Cada vez más producciones argentinas se desplazan hacia Uruguay por distintos motivos, como incentivos fiscales y hasta la posibilidad de cash rebate (reembolso en efectivo).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2062560849101767033&partner=&hide_thread=false En el inicio del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, firmamos junto a las provincias de San Juan y San Luis el acta acuerdo para la creación del Ente Regional Cuyo Cultura, una herramienta para coordinar esfuerzos y generar más oportunidades para los sectores… pic.twitter.com/1zghoySHGp — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 4, 2026

Al respecto, Ignacio Lamothe subrayó: “En la gestión de la cultura de las industrias creativas tenemos mucho saber disperso. La tarea de este congreso es comprender ese saber disperso y organizarlo en un proyecto de desarrollo sectorial". “Las industrias creativas tienen sus particularidades diferentes al resto de los sectores productivos de la Argentina”, puntualizó.

En otro pasaje de su discurso, sostuvo que la industria cultural requiere de un “instrumental jurídico, financiero, regulatorio, tributario que acompañe y estimule esas particularidades”. Mencionó, además, que se trabaja en la constitución de un fondo de garantía para fomentar proyectos del rubro y mencionó que la política tiene que entender al sector: “Ya no se lo puede tomar solamente como algo recreativo”.

Ignacio Lamothe Mendoza El evento cuenta con la participación de funcionarios de áreas culturales de todo el país.

Por otra parte, Lamothe destacó que más de 200 funcionarios de todo el país participaron en la organización del evento y trabajaron en los diagnósticos de los 10 subsectores de las industrias creativas. “Tenemos que pensar cómo podemos estimular y apalancar un gran salto en un sector de la producción en toda la Argentina. Eso se tiene que hacer de manera coordinada”, concluyó.

La primera jornada se reparte en cinco paneles. Música, artesanías, audiovisuales, videojuegos, diseño y edición son algunos de los sectores disertantes. La segunda, en tanto, tendrá un espacio exclusivo para el abordaje de grandes festivales, bajo el título “Cultura, Economía e Identidad”. El sábado será el cierre, con el abordaje central de dos temas: la cultura en tiempos de inteligencia artificial y el desafío de generar políticas públicas para las industrias culturales y creativas.

En la apertura estuvieron también el presidente de la Cámara de Diputados mendocina, Andrés Lombardi; la representante de Mendoza ante el CFI, Marité Badui; la presidente del Emetur, Gabriela Testa; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; el ministro de Turismo y Cultura de San Juan, Guido Romero, además de autoridades provinciales y referentes del sector cultural de todo el país.