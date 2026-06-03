El rincón de Mendoza que te transporta directo a París y tenés que visitar al menos una vez

Con una arquitectura única y varias propuestas a su alrededor, este lugar mendocino es una de las grandes alternativas para vivir como si se estuviera en la capital francesa.

La ciudad mendocina cuenta con un espacio que hace recordar a la ciudad europea.

Mendoza suele invitar al turismo con propuestas muy ligadas a la naturaleza, ya que cuenta con varios espacios donde se puede apreciar el verde y el agua cristalina que tanto caracteriza a la provincia. Pero no todo es vegetación o ríos: también hay alternativas con un atractivo único.

Este rincón se destaca porque le ofrece a la gente la posibilidad de permanecer en una zona céntrica y disfrutar de un sitio que sobresale por varios factores. La experiencia culmina con las mejores tradiciones mendocinas, que lo transforman en una opción más que interesante para ir de vacaciones.

El rincón mendocino se mantiene vigente con los años, atrayendo cada vez más al turismo debido a las particularidades de su espacio.

El Parque General San Martín se encuentra en la Ciudad de Mendoza, hacia el oeste del centro. La referencia más clara para llegar es el cruce de avenida Emilio Civit y Boulogne Sur Mer, donde están los portones de ingreso que funcionan como una de las imágenes más reconocidas de la capital.

Desde Plaza Independencia hay cerca de 2,6 kilómetros hasta la entrada principal. Por esa distancia, el paseo queda integrado al circuito urbano y no obliga a trasladarse a otra localidad de la provincia. El predio tiene unas 394 hectáreas y más de 300 mil árboles.

Qué se puede hacer en Parque San Martín, Mendoza

La recorrida puede comenzar en los portones, comprados en París en 1907 y fabricados en Glasgow. Están hechos en hierro, tienen un gran acceso central y dos laterales, y mantienen una estética europea que explica la comparación con la capital francesa desde el primer vistazo.

Después del ingreso aparecen los Caballos de Marly y la Fuente de los Continentes, dos puntos muy fotografiados dentro del paseo. Frente a esa zona está el Rosedal, creado entre 1919 y 1920, con caminos internos, flores, bancos y rincones elegidos para caminar sin apuro.

El lago artificial es otro de los sectores principales. A su alrededor se puede recorrer la costa, pasar por la zona del Club Mendoza de Regatas y llegar hasta la Isla, en una parte del parque donde el movimiento baja y el paisaje queda más abierto.

Dentro del mismo predio también está el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, una alternativa para sumar una visita bajo techo. Más adelante aparece el Cerro de la Gloria, donde se encuentra el Monumento al Ejército de los Andes y se obtiene una vista amplia de la ciudad.

El recorrido incluye además el Teatro Griego Frank Romero Day, conocido por la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Teatro Pulgarcito, el Estadio Malvinas Argentinas y distintos clubes. Entre jardines, avenidas arboladas, espacios culturales y zonas para realizar deportes.

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Cómo ir hasta Parque San Martín, Mendoza

Desde el centro de la Ciudad de Mendoza, el ingreso principal queda a una distancia corta. En auto, el camino más directo toma avenida Sarmiento y continúa por avenida Emilio Civit hasta Boulogne Sur Mer, donde están los portones.

A pie, el trayecto desde Plaza Independencia ronda los 2,6 kilómetros y atraviesa una zona con bares, comercios y avenidas amplias. En colectivo, varias líneas paran cerca de Emilio Civit y Boulogne Sur Mer, entre ellas 130, 200, 201, 300 y 606. Las paradas más próximas están sobre esas calles, a pocos metros del acceso principal.