Enrique Vaquié: "La Corte y el Coirco avalaron la represa de Portezuelo"

P.: ¿Y el resto de los sectores?

E.V.: La metalmecánica puede crecer. El Gobierno nacional tiene preocupaciones y ocupaciones, y está bueno, falta ver cómo las instrumenta. A fin del año pasado no estaba esa preocupación. Será importante el avance de las obras hidroeléctricas en la provincia y en otras. La economía del conocimiento anda muy bien, creciendo a tasas significativas. Se generó u$s170 millones en 2018 y en 2019 fue mejor. Hoy trabajan 20 mil mendocinos en programación. Esperamos la ley del Gobierno nacional en esa materia para seguir con ese impulso en la provincia. Con el tema hidrocarburos, también estamos a la espera de la ley nacional. Esta vuelta, a diferencia de los gobiernos de Macri y de Cristina, esperemos que las políticas no se limiten sólo a Vaca Muerta. En Mendoza tenemos otras actividades como la explotación terciarias o los crudos pesados, que esperamos que se incluyan en la ley.

P.: ¿Los preocupa la caída del precio del petróleo?

E.V.: Hay preocupación. Hay que dejar pasar las horas y ver qué pasa con el crudo. Si esta baja se consolida o no. Si a los problemas que ya vienen en el sector desde septiembre de 2019 se suma otro golpe, traerá problemas a las provincias hidrocarburíferas. La baja de precios puede afectar proyectos nuevos y hasta algún proyecto en marcha. Las petroleras están bajando equipos, eso está pasando hoy. En Mendoza no tanto, por suerte.

P.: ¿Cómo está la relación con el Gobierno nacional?

E.V.: El Gobierno parecería estar esperando la renegociación de la deuda, está atento a eso y está muy bien que sea así. Hasta ahora, hay un clima mejor para trabajar. Pero son muchos temas en los que necesitamos una respuesta rápida, como decía sobre la ley del conocimiento y la de hidrocarburos. O el tema de la Lobesia Botrana, una plaga entró 2009 por falta de control de Senasa a productos que venían desde Chile. Se ha conseguido un avance en la lucha contra la Lobesia, pero no nos dicen cómo seguimos. El trato de Nación es bueno, la relación también, esperamos la renegociación de la deuda nacional.

P.: En Mendoza, la relación con el PJ no parece tan buena, después del tratamiento del Presupuesto, donde no les autorizaron tomar deuda.

E.V.: El presidente Alberto Fernández firmó con la CAF para que haya créditos por u$s700 millones para provincias, con un financiamiento de largo plazo. Pero en Mendoza no podemos aprobar esos mismos endeudamientos. Son dos comportamientos distintos sobre el mismo tema.

P.: ¿Que no haya posibilidad de endeudamiento puede complicar las finanzas?

E.V.: El Presupuesto sin rollover, sin poder refinanciar vencimientos, complica fuertemente, porque debemos tener un superávit por $6.500 millones para pagar esa deuda vieja. Pero hay áreas de Gobierno y servicios que tenemos que mantener; lo mismo que las políticas sociales. Se verá perjudicada la obra pública, y todo el empleo que va detrás de la construcción. Tendremos que pasar dificultades para cumplir.

P.: En cuanto a obras, la semana pasada todos los espacios políticos de la provincia respaldaron la construcción de la represa de Portezuelo, ¿los preocupa el reclamo de La Pampa?

E.V.: Hubo un encuentro de los bloques de Protectora, el PJ y el oficialismo, que tienen diputados nacionales, y los tres senadores nacionales. Estamos todos de acuerdo y queríamos refrescarnos la memoria entre nosotros mismos, porque muchos temas ya están saldados en el Coirco (N.d.R.: el comité que agrupa a las cinco provincias que comparten la cuenca del Río Colorado, Mendoza, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén y La Pampa). Cómo se llena la presa, cómo se opera. También está prevista la prioridad con la obra ya construida de una cota mínima a La Pampa; hay que dejar pasar agua hasta que el embalse de Casa de Piedra llegue a esa cota mínima. Está todo previsto, se aprobó, sólo estuvo en contra La Pampa. Hubo un laudo del presidente y ya salió el decreto de Macri a inicios de 2019. Por ese decreto La Pampa fue a la Corte, que rechazó ese recurso y dejó firme el decreto y las actas. Esas mismas actas donde hay acuerdos de gobernadores, y donde se estipula que también se haga un estudio de impacto ambiental de Mendoza y de la cuenca. El estudio se hizo, se aprobó el acta en el Coirco. Se pidió que la declaración de impacto ambiental de la cuenca la hicieran entidades ajenas a la provincia y se encargó a las universidades de La Plata y Del Litoral. Y estipularon que Portezuelo no sólo no genera problemas, sino que es buena, porque mejora la calidad y la cantidad de agua. Se hizo por terceros. Ahora hay planteos judiciales nuevos, pero no por el Coirco ni por las actas, que ya terminaron en la Corte y no le dio lugar al reclamo. El Coirco y la Corte avalaron la obra.

P.: ¿Los preocupó que hayan nombrado un pampeano al frente del Coirco?

E.V.: Hubo un cambio político, y La Pampa ahora está insistiendo por el conflicto histórico por el Atuel. Por el Colorado, ya todos los estudios fueron aprobados. La obra es buena y el Coirco ya opinó en todo lo que tenía que hablar sobre Portezuelo. Se aprobó el pliego y el proyecto, se aprobó cómo se llena, cómo se opera y la declaración de impacto ambiental. Ese proceso ya se hizo y se convalidó. Igual no es menor quién preside el Coirco, pero el proceso de Portezuelo ya pasó.

P.: ¿Insistirán para habilitar la minería metalífera en la provincia?

E.V.: El pueblo de Mendoza ya se expresó y no insistiremos. Después tenemos la minería no metalífera, y en ese sentido esperamos avances en Potasio Río Colorado, que estaba en manos de la brasileña Vale y recuperamos la concesión. Es un proceso y sigue en pie.