Mendoza: presentan un proyecto para eliminar las elecciones de medio término + Agregar ámbito en









La iniciativa es obra de senadores del oficialismo local y cuenta con el aval del gobernador Alfredo Cornejo. Propone que los legisladores se elijan cada cuatro años, junto con el Poder Ejecutivo.

El oficialismo de Mendoza busca que se vote cada cuatro años.

El oficialismo mendocino presentó un proyecto en la Legislatura para eliminar las elecciones de medio término y unificar los comicios legislativos con los de gobernador. De aprobarse, el distrito iría a las urnas únicamente cada cuatro años.

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La iniciativa propone una reforma parcial de la Constitución local y es obra de los senadores Néstor Majul, Martín Kerchner y Natalia Eisenchlas, de Cambia Mendoza, fuerza que comanda el gobernador Alfredo Cornejo. Desde el distrito confirmaron a Ámbito que el texto cuenta con el visto bueno del mandatario.

Qué dice el proyecto para eliminar las elecciones de medio término Puntualmente, proponer modificar los artículos 70 y 78 de la Carta Magna mendocina bajo el argumento de que el actual sistema de renovación parcial cada dos años genera una “competencia electoral permanente”, superposición de agendas políticas y dificultades para planificar políticas públicas de largo plazo.

Los principales puntos del proyecto son: Eliminación de las elecciones legislativas intermedias; renovación total de ambas cámaras cada cuatro años; y coincidencia de las elecciones legislativas con las de gobernador y vicegobernador.

Mendoza proyecto Asimismo, como parte del régimen transitorio, se prevé extender de manera excepcional los mandatos de los legisladores que resulten electos en 2026 hasta diciembre de 2031 para sincronizar el calendario electoral. Esos legisladores, a cambio, no podrán competir por la reelección inmediata en el período 2031-2035.

El texto también habilita que, en el mismo acto electoral en que se consulte a la ciudadanía sobre la reforma constitucional, se elijan convencionales constituyentes, aunque éstos sólo asumirán si el referéndum aprueba la convocatoria a la Convención Constituyente. En sus redes sociales, el senador provincial Néstor Majul, autor de la iniciativa, dijo: "Presentamos un proyecto de mi autoría para que Mendoza deje de votar cada 2 años y pasemos a elecciones unificadas cada 4". "Menos gasto político, menos campañas permanentes y más tiempo para gestionar", sostuvo el legislador. Cabe recordar que el año próximo Mendoza deberá elegir un nuevo gobernador y Alfredo Cornejo no cuenta con reelección. Dentro del oficialismo, que se alió con La Libertad Avanza, ya hay algunos nombres en danza. El ministro de Educación, Tadeo García Salazar; el senador Martín Kerchner; el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez; y el diputado nacional Luis Petri.

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