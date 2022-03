Oposición presiona a Kicillof para eliminar el uso de los tapabocas

En esa línea, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, señaló que hasta ahora “no hay ninguna novedad con el uso del barbijo”. Y agregó que “no me meto en las decisiones de otras jurisdicciones, nosotros seguimos con los lineamientos del COFESA”, sostuvo.

Ahora desde Juntos pretende generar su réplica bonaerense. “Hay tres fundamentos claros. Primero, la baja de casos de covid. Después, que hay más de un 70 por ciento de los alumnos que ya se encuentran vacunados al menos con las dos dosis. Y tercero, toda la dificultad que tienen con el aprendizaje”, la dice a Ámbito la senadora bonaerense Aldana Ahumada, quien responde al jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti, y que presentó el proyecto de declaración.

“La comunicación verbal y no verbal es a lo que hay que ponerle más el acento. Porque las expresiones no se notan y los chicos no pueden hablar o leer bien o no se los escucha. Son partes muy valiosas para el desarrollo del aprendizaje”, agrega.

Cabe recordar que el pasado viernes, el intendente de La Plata, Julio Garro, comunicó que desde ayer el uso del tapaboca también pasaría a ser optativo en las dependencias municipales. Se trata de un impacto directo al corazón del Gobierno provincial, desde donde consideran que se trata de una actitud “irresponsable” que no se apoya en “ningún tipo de conocimiento científico y sanitario”, según manifestó el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Y añade que “tenemos por delante el inicio de temperaturas bajas que es el momento de más enfermedades respiratorias, así que es momento de ser cautelosos y observar. Por eso se ha definido en el Consejo Educativo y de Salud la obligatoriedad del uso del barbijo y no solamente eso, sino también de la ventilación de buena calidad en las aulas. Con eso y con la vacunación estamos en una situación de que luego de haber empezado las clases siguen bajando los casos. Por el momento es obligatorio -el uso de barbijo- y es lo mejor que podemos hacer para cuidar a los chicos”.

Con estos posicionamientos, Grindetti y Garro buscan poner en discusión el accionar del Gobierno de Axel Kicillof con dos iniciativas que siguen la línea del modelo CABA. E incluso hablan directamente de “una nueva normalidad” que, como parte del camino, entienden que “lo que hay que hacer es alinear criterios en común para que el vecino no se vuelva loco. Que no tenga que pensar que si está en La Plata puede o no usar el barbijo, pero en una dependencia del PAMI sí se lo tenga que poner porque el Gobierno nacional no lo quitó”, le dice a este diario un referente del PRO en el Conurbano.

La mirada interior

Al igual que CABA, Mendoza también eliminó el uso obligatorio del barbijo algo que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, criticó ayer debido que, según manifestó, “tenemos un aumento inusitado, que es muy importante en número y adelantado, de los virus respiratorios, como en este caso es la influenza, que tiene la misma vía de transmisión y, en este momento, el impacto más importante es en pediatría, ya que hace dos años que no circula el virus de la gripe y, al no haber tenido contacto con el virus los niños y las niñas, son una población muy susceptible”. A partir de hoy, Tierra del Fuego convertirá en optativo el uso de barbijos dentro de las escuelas del distrito, aunque las autoridades aclararon que la medida tendrá una “constante vigilancia epidemiológica”.