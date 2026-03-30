Murió el músico Lucho González: trabajó con Mercedes Sosa y fue parte del trio Vitale-Baraj-González

Luis Alejandro González Cárpena , conocido popularmente por todos como Lucho González , murió a los 79 años. La noticia fue anunciada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y rápidamente generó una ola de mensajes y recuerdos por parte de colegas de quien durante muchos años fue parte del trío Vitale-Baraj-González .

Lucho González nació en Lima, Perú, el 25 de noviembre de 1946. Llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida. Creció en un entorno atravesado por la música. Su padre integraba Los Trovadores del Perú.

Comenzó a tocar la guitarra desde muy chico y desarrolló su formación de manera empírica con un temprano interés por la composición y los arreglos. En 1968, tras conocer a Chabuca Granda , dejó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la música. Junto Chabuca trabajó como guitarrista, arreglador y director musical. También integró la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, donde profundizó su formación en arreglos orquestales y composición. A lo largo de su trayectoria participó en grabaciones y proyectos junto a artistas de distintos países.

Trabajó como guitarrista y arreglador con Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto . Integró el trío Vitale-Baraj-González , también Nebbia-Baraj-González y participó en el proyecto Los hijos del Sol, grabado en Los Ángeles con músicos de distintas tradiciones de la región.

Embed - Instituto Nacional de la Música - INAMU on Instagram: "Lamentamos el fallecimiento de Lucho González, guitarrista, compositor y productor argentino-peruano. Luis Alejandro González Cárpena nació en Lima el 25 de noviembre de 1946 y llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida. Creció en un entorno atravesado por la música: su padre, Javier González, integraba Los Trovadores del Perú. Comenzó a tocar la guitarra desde muy chico y desarrolló su formación de manera empírica, con un temprano interés por la composición y los arreglos. En 1968, tras conocer a Chabuca Granda, dejó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la música. Trabajó junto a ella como guitarrista, arreglador y director musical, acompañándola en giras y grabaciones. También integró la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, donde profundizó su formación en arreglos orquestales y composición. A lo largo de su trayectoria participó en grabaciones y proyectos junto a artistas de distintos países. Trabajó como guitarrista y arreglador con Mercedes Sosa, Eva Ayllón, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto. Integró el trío Vitale-Baraj-González, participó en el proyecto Los hijos del Sol, grabado en Los Ángeles con músicos de distintas tradiciones de la región, y formó parte de Nebbia-Baraj-González, grupo con el que grabó el disco Musiqueros en 1989. También desarrolló un vínculo de trabajo con Litto Nebbia, quien produjo cuatro de sus discos. Grabó dos discos como solista, Esta parte del camino y Chabuca de cámara, y desarrolló una labor docente sostenida a través de su sistema de enseñanza “siembra musical”, en la Universidad Nacional de Villa María y en distintos países de América Latina. También realizó para el INAMU capacitaciones de Armonía estructural. Su trabajo articuló elementos del folclore peruano, argentino y brasileño. Desde el Instituto Nacional de la Música despedimos a Lucho González, reconocemos su gran aporte a la música y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento. #LuchoGonzález #INAMU #MúsicaArgentina #MúsicaLatinoamericana"

Lito Vitale subió una foto a sus redes en la que aparece el músico peruano que acompañó con su propia despedida. “Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre!”, afirmó.

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Fito Páez también lo recordó. “Fue uno de los amores de mi vida -apuntó el cantante y compositor-. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Podía rearmonizar e improvisar sobre músicas de cualquier orden, componer y arreglar 6 x 8 nuestros y draguearlos de música peruana. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de Detrás del muro de los lamentos y Tu sonrisa inolvidable. Fue un ser cálido y desprejuiciado. Pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigos. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma".

Embed - Fito Paez on Instagram: "Lucho González fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Podía rearmonizar e improvisar sobre músicas de cualquier orden, componer y arreglar seis x ochos nuestros y draguearlos de música peruana. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de Detrás del muro de los lamentos y Tu sonrisa inolvidable. Fue un ser cálido y desprejuiciado. Pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigxs. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma." View this post on Instagram

Diego Torres, Patricia Sosa y Sandra Mihanovich fueron otros artistas que también expresaron su tristeza en las redes por la partida del reconocido músico.