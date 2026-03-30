Luis Alejandro González Cárpena, conocido popularmente por todos como Lucho González, murió a los 79 años. La noticia fue anunciada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y rápidamente generó una ola de mensajes y recuerdos por parte de colegas de quien durante muchos años fue parte del trío Vitale-Baraj-González.
Murió el músico Lucho González: trabajó con Mercedes Sosa y fue parte del trio Vitale-Baraj-González
Además trabajó como guitarrista y arreglador con Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto.
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Lucho González nació en Lima, Perú, el 25 de noviembre de 1946. Llegó a Buenos Aires a los pocos meses de vida. Creció en un entorno atravesado por la música. Su padre integraba Los Trovadores del Perú.
Comenzó a tocar la guitarra desde muy chico y desarrolló su formación de manera empírica con un temprano interés por la composición y los arreglos. En 1968, tras conocer a Chabuca Granda, dejó sus estudios de Derecho para dedicarse de lleno a la música. Junto Chabuca trabajó como guitarrista, arreglador y director musical. También integró la orquesta contemporánea de Jaime Delgado Aparicio, donde profundizó su formación en arreglos orquestales y composición. A lo largo de su trayectoria participó en grabaciones y proyectos junto a artistas de distintos países.
Trabajó como guitarrista y arreglador con Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Fito Páez, Tania Libertad, Vicentico, Sandra Mihanovich y Juan Carlos Baglietto. Integró el trío Vitale-Baraj-González, también Nebbia-Baraj-González y participó en el proyecto Los hijos del Sol, grabado en Los Ángeles con músicos de distintas tradiciones de la región.
Despedida en redes sociales a Lucho González
Lito Vitale subió una foto a sus redes en la que aparece el músico peruano que acompañó con su propia despedida. “Gracias Lucho por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música que seguirá viva por siempre!”, afirmó.
Fito Páez también lo recordó. “Fue uno de los amores de mi vida -apuntó el cantante y compositor-. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales. La curiosidad lo desbordaba. Podía rearmonizar e improvisar sobre músicas de cualquier orden, componer y arreglar 6 x 8 nuestros y draguearlos de música peruana. Tuve la suerte de verlo en acción. De tocar con él y verlo inventar los riffs inextinguibles de Detrás del muro de los lamentos y Tu sonrisa inolvidable. Fue un ser cálido y desprejuiciado. Pleno de amor, conocedor de los arrabales del mundo y las esferas celestes. Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigos. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma".
Diego Torres, Patricia Sosa y Sandra Mihanovich fueron otros artistas que también expresaron su tristeza en las redes por la partida del reconocido músico.
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