Gobernadores retoman cumbres con agenda de demandas a la Nación

Los mandatarios del Norte Grande se reunirán en Misiones en agosto y ya le pusieron fecha al cónclave. Este martes se encontraron los jefes provinciales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, quienes rechazaron las retenciones agropecuarias y demandaron participación en el control de la hidrovía.

El próximo 12 de agosto, la ciudad de Posadas, en Misiones, será sede de una nueva cumbre de gobernadores del Norte Grande, el bloque que congrega a los diez mandatarios del NEA y el NOA y que viene consolidando una posición común frente al Gobierno, en un contexto de fuerte restricción de recursos provinciales. Con Hugo Passalacqua como anfitrión, el encuentro buscará definir una agenda consensuada de reclamos a la Casa Rosada que incluya la reactivación de obras de infraestructura estratégicas, una distribución más equitativa de los recursos nacionales y mecanismos para aliviar la situación financiera de las provincias del norte.

La cumbre adquiere una dimensión política adicional para Misiones porque en un escenario de enfrentamiento interno, Passalacqua buscará consolidarse como referente provincial tras haber roto su alianza con el exgobernador Carlos Rovira, histórico caudillo del Frente Renovador de la Concordia que controla la provincia hace más de 20 años. En un hecho inédito, el gobernador levantó su propio armado político y reunió a casi 70 de los 78 intendentes de la provincia en respaldo a su liderazgo, en abierto desafío a la tutela de Rovira, quien había lanzado "Encuentro Misionero" como nuevo sello partidario excluyendo a Passalacqua de ese proyecto.

"La Renovación desapareció, ya no existe más", afirmó hace dos semanas el jefe de Gabinete de Passalacqua, Carlos "Kako" Sartori , sellando una ruptura que pone fin a una era marcada por el personalismo de Rovira. Desde el entorno del gobernador denunciaron que el nuevo espacio de Rovira "se están violentando derechos" al usar fichas de afiliación sin autorización. En las últimas semanas, Passalacqua ordenó la reestructuración de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), una de las reparticiones más importantes del Estado, en una jugada que busca sacarle el control a Rovira. "Que Posadas haya sido elegida como sede del principal foro de gobernadores del norte argentino constituye una señal de reconocimiento institucional hacia Passalacqua", sostuvo una fuente consultada por Ámbito.

Hoy volvimos a encontrarnos con intendentes de distintos puntos de la provincia en una nueva jornada de trabajo junto a todo el Gabinete provincial. Un espacio para escuchar, compartir proyectos y buscar juntos respuestas concretas para cada localidad. Desde el primer día… pic.twitter.com/WCByg28hwx

La cumbre será la continuidad de la 23° Asamblea del Norte Grande realizada el pasado 2 de junio en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, donde los gobernadores ya habían mantenido una reunión con el entonces ministro del Interior, Diego Santilli , hoy jefe de Gabinete, para exponer una agenda federal que incluía reclamos vinculados con infraestructura vial, energética y gasífera, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la necesidad de sostener inversiones públicas en el interior.

En aquella oportunidad, Passalacqua había planteado proyectos considerados prioritarios para Misiones, como la construcción de nuevos puentes internacionales, la extensión de la Hidrovía Paraná hasta la provincia y el acceso al gas natural. El gobernador sostuvo que se trata de obras indispensables para mejorar la competitividad de la producción misionera, reducir costos logísticos y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.

El Norte Grande viene consolidando una posición común frente al Gobierno nacional sobre cuestiones que afectan a toda la región, desde las asimetrías históricas en materia de infraestructura hasta el impacto que tiene el actual escenario económico sobre las finanzas provinciales. Está prevista la participación de Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Passalacqua, el anfitrión.

Estará Santilli

El gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo, confirmó la presencia tucumana pero adelantó que, por razones de recuperación médica, al ser sometido hace unos días a una angioplastia de urgencia, no podrá viajar a Posadas. "Tengo que conversarlo con el vicegobernador, Miguel Acevedo, o con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, pero Tucumán va a estar representada", afirmó, en contacto con la prensa en Casa de Gobierno. "Son reuniones importantes porque, yendo el Jefe de Gabinete de la Nación, tenemos que evacuar muchas dudas y seguir haciendo planteos". De este modo, el jefe provincial tucumano confirmó que también participará Diego Santilli.

La preocupación de los mandatarios tiene una explicación concreta. Durante los primeros meses del año, las provincias comenzaron a sentir con mayor intensidad el impacto de la desaceleración económica sobre sus ingresos. De acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el primer cuatrimestre de 2026 los Recursos de Origen Nacional registraron una caída real del 5,6%, mientras que la Coparticipación Federal retrocedió 7,2%. Esa disminución implica menos recursos para financiar salarios, servicios esenciales, programas sociales e inversiones públicas. citeweb_search:3#4

También volverán a formar parte de la agenda otros reclamos que el Norte Grande sostiene desde hace años, como la necesidad de avanzar hacia tarifas eléctricas más equitativas, reducir las asimetrías en el precio de los combustibles y desarrollar infraestructura que permita mejorar la competitividad de las economías regionales.

El tridente de la Región Centro

Este martes, en la ciudad de San Francisco, Córdoba, los gobernadores Martín Llaryora (anfitrión), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), encabezaron una cumbre que marcó el traspaso de la presidencia pro témpore del bloque de Llaryora a Frigerio, en coincidencia con el vigésimo segundo aniversario del relanzamiento de la Región Centro.

Los gobernadores de las provincias del centro se reunieron este martes 28 en Córdoba y el 12 de agosto será el turno de los mandatarios del Norte Grande.

Durante el encuentro, los tres reivindicaron la integración productiva, la institucionalidad como articulación de políticas públicas y el modelo de desarrollo productivo para el crecimiento del país. En ese contexto, formularon un fuerte rechazo a las retenciones agropecuarias y reclamaron al Gobierno asumir la responsabilidad de sostener la infraestructura vial, además de una activa participación en la mesa de decisiones de la hidrovía.

"La Región Centro para nosotros es fundamental. No venimos a demandarle al gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina", afirmó Pullaro, quien además reconoció que "la Región Centro no somos solamente los gobernadores, sino las instituciones intermedias que aportan a consolidar esta Región".

LA REGIÓN CENTRO ES EL MOTOR PRODUCTIVO DE LA ARGENTINA



Hoy asumí la presidencia Pro Tempore de la Región Centro. Gracias al presidente saliente @MartinLlaryora, a @maxipullaro y a @CFI_Argentina por acompañar este trabajo conjunto entre nuestras provincias.



Vamos a seguir… pic.twitter.com/3t79r31iq8 — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 28, 2026

Frigerio resaltó los valores de "la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito" y subrayó "la enorme responsabilidad de gobernar bien nuestras provincias, para ser el faro de hacia donde tiene que ir el país". En un duro mensaje a la Nación, repudió "las malditas retenciones" y exigió "un cronograma concreto de reducciones sistemáticas, hasta su desaparición". "A veces desde Buenos Aires no se dan cuenta de lo importante que es tener las rutas en condiciones. Si no las van a arreglar, pásennoslas a nosotros para que lo hagamos. No porque tengamos plata, sino porque no tenemos otra opción", exhortó. También reclamó "un lugar en la mesa de decisiones" de la hidrovía y la necesidad de un trabajo conjunto ante el cambio climático y la amenaza del fenómeno El Niño.

Llaryora también cargó contra las retenciones, "que todos los años nos cercenan posibilidades de llevar bienestar a nuestra población". Identificó como uno de los principales problemas del país la imposibilidad de llegar a acuerdos que trasciendan a las gestiones y a los partidos políticos. Además, cuestionó el ingreso irrestricto de mercaderías del exterior sin control sanitario y reivindicó el compromiso de la Región de sostener esos controles que el Gobierno dejó de lado.

En el marco institucional, los gobernadores firmaron la constitución de la Casa de la Región Centro, que funcionará en el edificio del ex-Banco de Córdoba, ubicado en el Centro Cívico de San Francisco. El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los mandatarios de sostener la política de integración regional, con la coordinación de políticas públicas.

Los tres mandatarios también plasmaron una serie de acuerdos tejidos entre las provincias, como el corredor de biomovilidad que vienen trabajando las secretarías de Energías y las empresas eléctricas de las tres provincias, con un reclamo conjunto al Gobierno para que finalice obras energéticas como gasoductos. Además, avanzaron en la unificación de normas para trabajadores de aplicación de implementos fitosanitarios y de drones, y en la complementación en Registros de Personas Jurídicas.

Con la cumbre del Norte Grande a la vuelta de la esquina y la Región Centro ya en movimiento, los bloques provinciales retoman su rol de interlocutores del interior frente a la Nación en un año donde las finanzas provinciales, la infraestructura y el federalismo económico vuelven a ocupar el centro del debate político.