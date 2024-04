Osvaldo Jaldo: "Soy optimista en que la ley bases va a pasar en Diputados"

Osvaldo Jaldo: Siempre he sido optimista. En la provincia de Tucumán, a pesar de que no somos del mismo signo político partidario del Presidente, somos muy respetuosos de la voluntad popular. Como allá en junio del año pasado, a mí me eligieron los tucumanos para gobernar Tucumán con el 56% de los votos, también al presidente Milei lo han elegido para que gobierne la República Argentina y quienes estamos en la democracia tenemos que saber leer, entender y acompañar el veredicto del pueblo. Tucumán se ha caracterizado por transitar por el camino del diálogo, siempre y cuando sea recíproco. Hasta acá, la reciprocidad entre Tucumán y la Nación existe. Los funcionarios nacionales nos han escuchado y dentro de sus posibilidades algunas soluciones nos van dando. Soy optimista en que la Ley de Bases va a pasar en la Cámara de Diputados, soy optimista que vamos a llegar al 25 de mayo con la mayor cantidad de gobernadores. No me arriesgo a decir el 100%, pero con la mayor cantidad de gobernadores posible. Argentina es una sola, incluidas las provincias. Es decir, un Gobierno nacional que tenga el apoyo del interior pero también un Gobierno nacional que incluya en su gestión a las provincias.

P: ¿Más allá de las ligas de la Patagonia o norteña, no se sienten que a las provincias las han marginado de la política nacional?

O.J.: No, yo lo que creo es que los gobernadores, al margen de defender los intereses particulares de su provincia, también están teniendo una visión regional. Por eso entiendo que los gobernadores del sur del país, que tienen actividades comunes, que tienen economías que se complementan, que tienen gente con idiosincrasias parecidas, han formado una región, pero ustedes no se olviden que quienes hemos formado el Norte Grande, incluyendo 10 provincias, ha sido el NEA y el NOA, donde hemos incluido las diez provincias sin distinción de bandería política. Hay cuestiones en común, como las economías regionales, la minería. Hoy estamos trabajando mucho con el litio en la región norte, veo bien que los gobernadores no solo tengamos una visión de nuestra provincia, sino que nos vayamos aglutinando, juntando por regiones. De esa manera también le vamos a facilitar el diálogo a la Nación, es más fácil conversar con una región que con un solo gobernador. Los gobernadores defienden a su región, quieren acompañar la gestión nacional, pero que también defienden las necesidades y las producciones y la economía de cada una de sus provincias, incluidas en dichas regiones.

P: ¿El capítulo de biocombustibles va a estar presente en la ley ómnibus?

O.J.: Sí, el capítulo de biocombustibles ya estuvo en la Ley de Bases anterior. Nuevamente, nosotros lo estamos consensuando, porque no es solo el bioetanol, también tenemos el biodiésel, que se produce de soja, de maíz. Es decir, no somos únicamente las tres provincias del norte, Tucumán, Salta, Jujuy, sino también las provincias del centro del país que producen maíz y soja. En ese sentido, hemos consensuado un texto para que se lo incluya en la ley con un acuerdo no solo con los diputados que pertenecen a esas provincias, sino también con el sector productivo de esas provincias. Es decir, hay un acuerdo, hay un consenso, nos están entregando recién los borradores. Si ese consenso se respeta, vamos a ver cómo se refleja en la ley. Nosotros le pusimos equilibrio a lo que es el alcohol producido por la caña, al bioetanol, al biodiésel producido por la soja y por el maíz. Los gobernadores hemos tenido mucho diálogo; los diputados y los sectores productivos han escuchado. También hemos sido bien recibidos por el Gobierno nacional en ese tema.

P: ¿En qué se basa ese acuerdo?

O.J.: Hemos consensuado los porcentajes a producir. En el caso de Tucumán, el cupo del 6%, luego respetando a las otras provincias. También el sistema de licitaciones para la venta que sea a partir de un determinado monto para no perjudicar a las producciones más chicas, entre otros capítulos. Es decir que hemos tratado de garantizarles a todos los que con mucho esfuerzo hicieron inversiones en todas las provincias, que producen el biodiésel y el bioetanol, que tienen una expectativa de producción y de venta y de negocio hacia el futuro.

El comienzo de esta zafra nos llena de esperanza y entusiasmo, ya que no… pic.twitter.com/yxHKz6oOiw — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) April 15, 2024

P: En el discurso que dio recién hizo énfasis en garantizar el gas y la energía a las provincias del norte.

O.J.: Nosotros hacemos referencia al gas. Los ingenios azucareros quizás no utilizan tanto el gas porque arrancan con gas pero luego se abastecen de energía con el bagazo. Es decir, tienen una energía propia. No así la industria citrícola, no así otras industrias en la provincia de Tucumán que sí o sí necesitan el gas. El gas viene desde Bolivia y cada vez los cupos que le está dando a la Argentina son menores. Corremos el riesgo de que nuestras industrias, no digo el gas domiciliario, puedan ser cupificadas en cuanto a la entrega del gas. Eso nos preocupa, por eso cuando yo hablo de obra, hablo de una de las obras importantes que es la reversión del gasoducto, porque hoy llevamos el gas del norte hacia el sur, pero la reversión del gasoducto va a permitir traer el gas del sur hacia el norte. Esa obra lamentablemente para este año no va a estar, pero sí va a estar para el año que viene. Es decir, de Vaca Muerta, del sur del país, va a venir el gas al norte y con eso vamos a tener no sólo los cupos garantizados que utilizamos para nuestras industrias sino que vamos a tener un gas mucho más barato que el que hoy importamos desde Bolivia.

P: ¿El Gobierno les garantizó que se obra se va a hacer?

O.J.: No nos olvidemos que en todo cambio de gobierno lleva un tiempo reacomodarse. Nombrar funcionarios de las diferentes áreas, conseguir firmas y conocer el gobierno... esta es una obra que venía ya de la gestión anterior, se paralizó un tiempo y el gobierno volvió a autorizar la licitación del tramo que haría falta para que el gas llegue al norte. Eso ya está autorizado, ya se está licitando, así que nosotros entendemos que la decisión política e institucional del Gobierno nacional es que el gas del sur llegue al norte.

P: ¿Cómo está la industria tucumana?

O.J.: Antes de hablar de las actividades, tenemos que hablar de las variables macroeconómicas. El Gobierno nacional ha tenido que tomar medidas para que hoy, por ejemplo, la inflación la estemos bajando.

P: En realidad la inflación no bajó...

O.J.: Sí, está al 10%, ¿en cuanto la recibió el Gobierno? O sea, la inflación bajó, quizás lo que no bajaron son algunos precios, pero la inflación bajó. Con lo cual bajaron las tasas de interés, volvió el crédito, las diferentes actividades que antes tenían tasas usurarias van volver a tener crédito a través del Banco Bice, del Banco Nación, que son quienes vienen asistiendo financieramente a las diferentes actividades y producciones del país. Tucumán evidentemente sintió ese efecto, de esa merma o paralización del consumo. Hay actividades que se han visto afectadas, yo diría las textiles, el citrus. Lo que no quiere decir que no lleguemos a una solución. Hay algunas que dependen de cuestiones internas y de políticas nacionales, y hay otras que dependen de mercados internacionales. De mercados que Argentina fue perdiendo en el caso del limón. Entró Sudáfrica con un limón mucho más barato y nos quitó mercado. Tucumán es uno de los principales productores de limón en la República Argentina, entonces estamos reconvirtiendo y buscando otros mercados que entendemos que puede ser una de las salidas de la alternativa. También hay en algunas industrias impacto negativo de las políticas del Gobierno, pero somos optimistas porque las medidas macroeconómicas se las debía tomar y rápidamente.

P: ¿Cayó la recaudación provincial? ¿Van a necesitar ayuda del gobierno?

O.J.: Esta disminución en la economía y el consumo se ve claramente reflejada en los ingresos de las provincias, de los municipios, porque se recauda menos. Pero en ese sentido nosotros también hicimos un ajuste que lo anuncié en octubre pasado. A pesar que todavía ni sabíamos quién iba a gobernar, no sabíamos si iba a haber guadaña, licuadora, motosierra, el gobierno de la provincia achicó su planta de personal, hemos bajado nuestro presupuesto, hemos tomado medidas de eliminación de ministerios, de secretaría, hemos reducido un 30% los gastos del Estado, ya sabiendo que fuese quien fuese el presidente, evidentemente en las condiciones que estaba la economía teníamos que tomar decisión de un Estado más chico, de un Estado más ágil y más eficiente. Eso lo íbamos a lograr a través de medidas que por ahí cuesta tomarlas, pero si no las tomamos luego el problema se agrava. ¿De qué sirve tener una planta de personal grande que el día de mañana no se le pueden pagar los sueldos? Es decir, lo único que hace es diferir el conflicto social, y en ese sentido nosotros en los primeros 90 días hemos tomado medidas sustanciales que tienen que ver con achicar el gasto. Por eso hoy estamos soportando algunas bajas de ingresos, tanto nacionales de coparticipación como en las recaudaciones tributarias en nuestra renta de la provincia.