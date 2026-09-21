Gladys "La Bomba Tucumana" se reunió con Osvaldo Jaldo y le ofreció colaborar con su Gobierno

La artista se puso a disposición del gobernador para aportar en iniciativas vinculadas al "trabajo social". "Soy una mujer fuerte que vive la realidad de los argentinos, y me encantaría poder colaborar desde algún lugar", dijo.

Tras anunciar que pensaba en dejar la música para dedicarse a la política , la cantante Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez se reunió este lunes en la Casa de Gobierno con el mandatario Osvaldo Jaldo y con el ministrio de Interior local , Darío Monteros, a quienes le transmitió su intención de colaborar con la gestión provincial en iniciativas vinculadas con el trabajo social.

Jiménez explicó que solicitó la reunión con el Gobernador para plantear su voluntad de participar en acciones relacionadas con distintos sectores de la comunidad : “Tenía muchas ganas de juntarme con el gobernador y con el ministro por todo lo que estuvo aconteciendo estas últimas semanas, después de mis dichos en la mesa de Mirtha Legrand”.

“Ofrecerle al gobernador y al ministro mi persona para poder colaborar si me necesitan para algo. Acá estoy, soy una mujer fuerte que vive la realidad de los argentinos, y me encantaría poder colaborar desde algún lugar. Siento que estoy en una edad en la que me siento preparada. A mí me gusta mucho la parte social, la parte de la gente mayor, de los discapacitados, de los niños. Es la parte que a mí toda mi vida me encantó”, señaló.

La cantante dijo que durante la reunión planteó su interés por colaborar desde el ámbito social y destacó su vínculo con distintos sectores de la comunidad.

“Le agradezco montón al gobernador por su tiempo, porque yo soy la que la que pedí la reunión por toda esta inquietud de lo que surgió, que fui tendencia y sigo siéndolo, porque hasta anoche estuve saliendo en un programa de Todo Noticias y todo el tiempo me están llamando para dar mi opinión. Básicamente, porque soy una ciudadana de a pie, soy una mujer que ha pasado de todo, que conoce la pobreza, que conoce lo que es la necesidad. Yo soy una mujer que va al supermercado, yo voy a comprar las cosas, que estoy atenta a lo de mi madre”.

| Compartimos un encuentro con Gladys “La Bomba Tucumana”, una querida artista que lleva nuestra provincia con orgullo a cada lugar y que hoy se acercó con una profunda preocupación por la realidad social y económica que atraviesan muchas familias… pic.twitter.com/jLmGT0y9c0 — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) September 21, 2026

Jiménez también hizo referencia a su identificación política y explicó su valoración de la justicia social: “yo siempre lo dije, yo soy justicialista. Me gusta la justicia social. Me gusta la doctrina de Evita Duarte, la admiro muchísimo y a Juan Domingo Perón”:

En relación con la situación económica, la artista relató su experiencia como comerciante y señaló que la disminución de la demanda afectó el funcionamiento de su negocio: “Yo tengo un negocio que me costó un montón de sacrificio ponerlo, con ahorros de prácticamente toda mi vida, y no está yendo bien porque la demanda bajó. La gente no tiene plata en el bolsillo, porque los sueldos nunca suben y los costos subieron. Entonces, no hay poder adquisitivo”.

La cantante agregó que la situación también alcanzó a otros comerciantes y emprendimientos: “Tengo un montón de impuestos que pagar y tengo que pagar empleados. Y llega un momento en que no lo puedo seguir abriendo porque no me no me dan los costos. Porque no vendo la cantidad que tengo que vender para que mi negocio se sostenga”.

Jiménez sostuvo que su experiencia como trabajadora y comerciante formó parte de los motivos por los cuales decidió poner a disposición del Gobierno provincial su colaboración en cuestiones sociales: “yo me considero una mujer que está capacitada, que tengo carácter, que que conozco la realidad, que vivo en esta realidad, y que estoy a disposición. Le dije al gobernador, si ustedes me necesitan para algo, yo estoy para ayudar honesta y sinceramente, porque creo muchísimo en Dios”.

Osvaldo Jaldo pibe cambios en el Presupuesto 2027

Este lunes, Osvaldo Jaldo planteó que la posición de Tucumán no pasa por rechazar el Presupuesto de manera anticipada, sino por discutir su contenido y exigir modificaciones antes de definir el acompañamiento.

“En general, el presupuesto hay que ver partidas que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con las universidades, que si eso no se corrige, evidentemente, no van a tener los votos necesarios, porque no vamos a acompañar desde el interior si no se hacen las correcciones necesarias”, afirmó.

La definición del Gobernador se inscribe, además, en su planteo de que el Gobierno nacional debe contar con una ley de Presupuesto. Jaldo sostuvo: “Yo soy uno de los gobernadores que brego por la institucionalidad y brego por la gobernabilidad, y por eso he manifestado públicamente que al Gobierno nacional hay que darle un presupuesto”, señaló.

Jaldo insistió en que contar con una ley de Presupuesto es necesario para el funcionamiento de los distintos niveles del Estado. “No se puede gobernar a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel municipal si no hay un presupuesto”, afirmó.