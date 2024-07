Paritarias: provincias reanudan rounds docentes y estatales en busca de esquivar conflictos

Este miércoles, el gremio realizará un plenario de secretarios generales, con el objetivo de definir una hoja de ruta para continuar con el plan de lucha. Previamente, en una jornada de asambleas en toda la provincia, se votaron distintas mociones. En la capital, se convocó a un paro de 48 horas para el miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto. De no destrabarse la pulseada, repetirán el esquema la semana siguiente, aunque por 72 horas.

ATEN Neuquén.jpg ATEN realiza asambleas en todo Neuquén para definir la continuidad del plan de lucha.

Por su parte, ATEN Centenario/Vista Alegre convocó a un paro para el martes, miércoles y jueves de la semana próxima, con permanencia en la Casa de Gobierno. Lo propio hizo la filial Zapala. La idea es que, una vez reunido el plenario de secretarios generales, se haga una puesta en común de lo votado y se impulsen medidas de forma unificada.

"No al presentismo, el salario no es ganancia, por mayor presupuesto educativo, por escuelas seguras, por cumplimiento a los acuerdos de la mesa técnica, defendamos el derecho social a la educación" fue el combo de reclamos que el sindicato impulsa.

Dentro de esas selección, la Ley de Presentismo aprobada por la legislatura neuquina encabeza el ranking de los repudios. "Es un cercenamiento de derechos. Ataca al régimen de licencias que tenemos, que prevé cuestiones básicas como los tratamientos preventivos del cáncer de mama, maternidad, cuestiones vinculadas a la adopción, a la violencia de género", dijo a Futurock el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo.

Desde la administración de Figueroa, sin embargo, advirtieron que les descontarán de los haberes de los docentes las inasistencias injustificadas en las que eventualmente incurran este lunes y martes, 22 y 23 de julio respectivamente.

Santa Fe y Río Negro reinician negociaciones

Por otra parte, Santa Fe y Río Negro reiniciarán las negociaciones esta semana. La gestión santafesina de Maximiliano Pullaro se reunirá con los gremios docentes y estatales el miércoles, para renovar el acuerdo suscripto en mayo, aunque con algunos cambios en la modalidad y en los términos.

En tierras santafesinas buscan que las nuevas paritarias tengan una vigencia bimensual y que no contemplen la famosa "cláusula gatillo". Será una doble jornada: en primer turno, a las 10 de la mañana, las autoridades recibirán a los representantes de la función pública, mientras que más tarde, a las 16, les tocará a los trabajadores de la educación. Aunque en el gobierno santafesino hay cautela, se destaca el haber podido cerrar un semestre con acuerdos y sin mayores sobresaltos, teniendo en cuenta el contexto de crisis económica que atraviesa el país.

Pablo Olivares.jpg Pablo Olivares, ministro de Finanzas de Santa Fe.

Semanas atrás, el ministro de Economía local, Pablo Olivares, había anticipado que buscarían "acuerdos más largos", ya que permiten tener "mayor previsibilidad". "El objetivo es cuanto más largo el plazo de los acuerdos, mejor. El problema es que ese plazo sea acorde a los intereses o a las posibilidades de ambas partes. Un plazo largo en una situación inestable de mucha impredecibilidad implica que alguna de las partes pueda tensar el acuerdo; uno por no poder cumplirlo respecto de lo que se tiene que pagar, y el otro porque se acordó un porcentaje que termina siendo superado por la inflación", dijo en conferencia de prensa.

Por los docentes, participarán representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). En tanto, por los estatales asistirán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN).

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck oficializó el llamado a los gremios docentes para reanudar las discusiones paritarias. Este lunes, el mandatario se reunió con la ministra de Educación y Derechos Humanos de la provincia, Patricia Campos, para monitorear el regreso a clases y evaluar el curso del diálogo con los representantes sindicales.

El encuentro tendrá lugar el viernes a partir de las 11 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en Viedma. La semana pasada, en una reunión entre las partes, la administración rionegrina se comprometió a "garantizar un piso salarial de $780.000 para los maestros iniciales a partir de julio".

Weretilneck Campos.jpg Alberto Weretilneck recibió a la ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Patricia Campos.

La propuesta, señalaron, incluye un aumento en el salario básico de $30.000 para todos los cargos docentes, una medida que culmina los compromisos asumidos en paritarias anteriores. Apenas un día después, el 19 de julio, el Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), reunido en Roca - Fiske Menuko, decidió rechazar la oferta por considerarla insuficiente.

A comienzos del mes, en vísperas del inicio del receso invernal, la UNTER había realizado un paro de 48 horas, que incluyó cortes de puentes y movilizaciones en Cipoletti y Viedma. En medio de esa discusión, Weretilneck hizo público su deseo de avanzar una ley de presentismo. Al calor del conflicto en la vecina Neuquén, ese ítem es un motivo de discordia con las cúpulas gremiales.

Córdoba busca destrabar conflicto

Otro escenario tumultuoso es Córdoba. Mientras el gobernador Martín Llaryora realiza una gira por Corea del Sur, Japón e Inglaterra en busca de inversiones, su administración intentará destrabar el conflicto que mantiene con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Este miércoles, las partes realizarán una reunión en medio de la conciliación obligatoria que desarticuló un paro de 48 horas convocado para el lunes y martes y logró que la vuelta a clases se desarrolle con normalidad.

En la antesala, la gestión cordobesa logró rubricar un acuerdo con estatales pertenecientes a la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), entidad que nuclea a los empleados jerárquicos. El entendimiento rubricado establece los incrementos salariales para los meses de julio, agosto y septiembre. Los sueldos aumentarán mensualmente en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor –Nivel General- publicado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

Paritaria Córdoba.jpg Córdoba rubricó un acuerdo con personal jerárquico de la función pública y presiona a los gremios docentes.

A la vez, acordaron reiniciar las conversaciones en octubre. Los incrementos acordados se hacen extensivos al personal de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia: Policía, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico, como así también al personal Aeronáutico.

Antes de la reunión con las autoridades cordobesas, el secretario general de UEPC, Sergio Cristalli, anticipó que "la propuesta que deberá hacer el Gobierno, primero, es mantener todo lo que ya está en la propuesta actual y que nosotros consideramos que son puntos que no los vamos a relegar". "Si la nueva propuesta no contiene lo que nosotros planteamos, vamos a seguir discutiendo hasta que tengamos lo que nosotros queremos, vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios exigiendo lo que pedimos, acá no estamos renunciando a nada", disparó.

Entre Ríos presentó oferta a estatales y docentes

Por su parte, en Entre Ríos, la gestión de Rogelio Frigerio retomó las paritarias con los gremios docentes y estatales. Este lunes, en una jornada doble, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, presentó una oferta que contempla un 5% para los salarios de julio, y para el mes de agosto igualar la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes, además de una suma fija no remunerativa para activos de $120.000 pagados en tres cuotas de $40.000 cada una (agosto, septiembre y octubre de 2024).

De las reuniones participaron los gremios Agmer, AMET, Sadop y UDA, mientras que Troncoso estuvo acompañado por la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese. Los funcionarios, además, anunciaron que se incrementará el salario mínimo docente de $379.000 a $418.000, lo que representa casi un 10%.

Ahora, la pelota quedó del lado de los gremios, que realizarán asambleas para definir si aceptan la propuesta oficial o si, por el contrario, mantienen abiertas las negociaciones en búsqueda de una oferta superadora.